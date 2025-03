The Opus One (Vinhomes Grand Park), bài toán đầu tư an toàn, chắc thắng tại khu Đông TP HCM Vinhomes Grand Park đón “mưa” sổ hồng, nhà đầu tư vững tin “chốt” The Opus One

The Opus One - Lời giải cho bài toán đầu tư an toàn, chắc thắng tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh.

Cư dân Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) đang nhận "cơn mưa" sổ hồng ngay dịp đầu năm 2025. Theo giới quan sát, sự kiện cho thấy uy tín của chủ đầu tư và chất lượng của dự án, thúc đẩy thanh khoản tại nhiều phân khu đang mở bán, trong đó có The Opus One. Những tín hiệu hối thúc giới đầu tư Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam công bố cho thấy, 3 tháng cuối năm, chung cư TP. Hồ Chí Minh thiết lập mức giá kỷ lục mới, trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, tăng 36% theo quý và 33% theo năm. Hầu hết là các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Dù giá cao nhưng sức cầu với phân khúc này vẫn rất tích cực. Minh chứng là trong số 2.800 căn hộ chào bán thành công quý IV/2024, hơn 76% có giá trên 80 triệu đồng/m2. Nơi đóng góp cao nhất vào quỹ hàng cho thị trường và cũng là nơi thanh khoản diễn ra sôi nổi nhất chính là khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Động lực quan trọng, theo nhiều chuyên gia, đến từ bức tranh quy hoạch hạ tầng đầy khởi sắc của khu vực. Nổi bật nhất là việc Metro số 1 đã chính thức vận hành từ ngày 22/12/2024. Vành đai 3 đến cuối năm 2024 đã giải phóng mặt bằng 99%. Sân bay Long Thành được đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành nhiều dự án thành phần trong năm 2025. Vinhomes Grand Park là dự án duy nhất có Vành đai 3 chạy xuyên tâm Là dự án duy nhất có Vành đai 3 chạy xuyên tâm, lại nằm nơi cửa ngõ phía Đông sôi động của TP. Hồ Chí Minh, trung tâm của thành phố mới Thủ Đức, Vinhomes Grand Park đón ngàn lợi thế tăng trưởng vượt trội. Chỉ hơn 5 năm phát triển, đại đô thị đã có hơn 60.000 cư dân về sinh sống. Con số này đang tăng mạnh từ đầu năm 2025, không chỉ từ tín hiệu khởi sắc của thị trường, hạ tầng mà còn đến từ những hành động thực tế khẳng định uy tín, cam kết của chủ đầu tư. Cụ thể, Vinhomes đang tổ chức trao hàng ngàn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tới tay cư dân Vinhomes Grand Park, con số dự kiến đạt 20.000 sổ hồng từ nay đến ngày 31/12/2025. Trước đó, chỉ trong 5 tháng (tính đến ngày 31/12/2024), 11.000 cuốn sổ hồng đã được trao tay cư dân với song hành với tiến độ bàn giao các phân khu mới. Dự kiến sẽ có 20.000 sổ hồng được trao cho cư dân Vinhomes Grand Park trong năm 2025. Nhờ bảo chứng uy tín chủ đầu tư, The Opus One - dự án Top 1 và cũng là cuối cùng tại Vinhomes Grand Park đang trở thành tâm điểm hút giới đầu tư đổ về phía Đông. Tính đến tháng 1/2025, 4 tòa căn hộ cao cấp của The Opus One đã xây dựng đến tầng 16, hệ thống cảnh quan nội khu đang được triển khai, dự kiến bàn giao toàn dự án đúng tiến độ vào tháng 3/2026. Lời giải đầu tư an toàn, chắc thắng tại dự án Top 1 Giữa lúc phân khúc căn hộ cao cấp vẫn không ngừng thiết lập mặt bằng giá mới do cung chưa đáp ứng đủ cầu, ngay lúc này, The Opus One mang tới cho giới đầu tư cơ hội sở hữu dòng sản phẩm siêu sang, với mức giá siêu hời chỉ từ 65 triệu đồng/m2. Theo chính sách mới nhất từ Vinhomes, khách mua có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán tùy theo khả năng tài chính. Đặc biệt, The Opus One là dự án hiếm hoi trên thị trường áp dụng phương án thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, kéo dài tới thời điểm bàn giao toàn dự án (tháng 3/2026). Khách chỉ phải thanh toán ban đầu 15% giá trị căn. Chủ đầu tư hỗ trợ khách vay tới 70% giá trị căn với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 30 tháng, đồng nghĩa với việc khách nhận nhà xong mới cần trả lãi. Không gian sống sang trọng khẳng định đẳng cấp và gu thẩm mỹ của gia chủ tại The Opus One. Khuyến khích cư dân về ở sớm, chủ đầu tư tặng thêm khách gói Quà tặng nội thất theo loại hình căn hộ, gồm căn 1PN+1 với ưu đãi 220 triệu đồng, 2PN là 280 triệu đồng. Đặc biệt, chủ nhân của 100 căn hộ đầu tiên loại 1PN+1 và 2PN sẽ có cơ hội nhận quà tặng "khủng" là xe VF 3 sành điệu (kèm pin). Sở hữu The Opus One ngay lúc này, khách mua không chỉ được quẳng gánh lo tài chính mà còn đón nhận sóng tăng giá từ chính sản phẩm dù chưa nhận bàn giao. Đó là nhờ hạ tầng, tiện ích khu vực đồng loạt về đích. Trong đó, 15km cầu cạn trên cao thuộc Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức sẽ chính thức thông xe ngay trong năm 2025; Vinhomes tiếp tục cho ra mắt các tiện ích thời thượng tại đại đô thị bao gồm trường Vinschool hệ Cambridge, trường quốc tế Hàn Quốc KGS, bến du thuyền cao cấp đi vào hoạt động… The Opus One gồm 4 tòa tháp căn hộ với gần 2.000 sản phẩm, dự kiến bàn giao tháng 3/2026. Chưa hết, thời điểm nhận bàn giao căn hộ, dự kiến vào tháng 3/2026, cũng chính là thời điểm cư dân sẽ đón thêm làn sóng tăng trưởng mới. Đó là sức hút từ không gian sống nghỉ dưỡng như resort đẳng cấp với chuỗi tiện ích đủ đầy cách thềm nhà chỉ từ 1-10 phút di chuyển. Đây cũng là nhân tố bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội của dự án trong tương lai gần, trong bối cảnh tầng lớp thượng lưu của Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tham khảo thêm Giải mã sức hút của trung tâm gia sư CEC tại Vinhome Oceanpark

