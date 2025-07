Phân khu thấp tầng The RiO là mảnh ghép quan trọng trong tổ hợp BĐS cao cấp đa giá trị Sun Ponte Residence bên sông Hàn đã được giới thiệu ra thị trường năm 2024. The RiO gồm 55 sản phẩm giới hạn, bao gồm 43 căn townhouse và 12 căn villa cao cấp, hướng đến khách hàng thượng lưu có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh.

Phối cảnh minh họa toàn cảnh phân khu thấp tầng The RiO. Ảnh Sun Property

Nằm trên quỹ đất gần như cuối cùng còn sót lại kề bên sông Hàn tại lõi trung tâm Đà Nẵng, The RiO sở hữu vị trí “hiếm có khó tìm” - nằm giữa hai cây cầu biểu tượng của thành phố là Cầu Rồng và Cầu Trần Thị Lý. Từ dự án, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để đi bộ đến Cầu Rồng, thỏa sức check-in với cây cầu nổi tiếng.

Cũng tại vị trí này, một mặt của phân khu The RiO giáp với đường Trần Hưng Đạo – tuyến đường huyết mạch kết nối dễ dàng đến các điểm đến nổi bật như bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà hay khu Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), mặt còn lại chính là sông Hàn thơ mộng - “báu vật” của Đà thành.

Vị trí được ví như kim cương của phân khu The RiO không chỉ biến nơi đây thành điểm an cư lý tưởng - nơi có những “ngôi nhà cạnh bên sông Hàn” thoáng mát, được ngắm nhìn dòng sông thơ mộng và Cầu Rồng mỗi ngày, mà còn mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn. Bởi lẽ đây là tọa độ hưởng trọn lưu lượng khách ổn định là cư dân phân khu cao tầng The Ponte, quần thể Euro Village kề bên, và hàng triệu du khách tham quan khu vực ven sông Hàn, cầu Rồng hay lễ hội pháo hoa… tạo nên một “hub” thương mại, dịch vụ sôi động.

Vị trí cận kề bên sông Hàn của phân khu. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Đặc biệt, The RiO được “chăm chút” bởi Aedas – đơn vị thiết kế nổi tiếng toàn cầu, đem đến những tiêu chuẩn thiết kế cao cấp nhất. Từng nhà phố, villa phảng phất nét kiến trúc Hội An đương đại, vừa hiện đại vừa truyền thống nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt công năng và hài hòa với cảnh quan ven sông.

Các townhouse The RiO có mặt tiền rộng đến 7,5m với vỉa hè lớn và không gian linh hoạt, có thể thiết kế thành các showroom cao cấp, cafe sân vườn, nhà hàng, studio nghệ thuật hay văn phòng cho thuê. Trong khi đó, gia chủ vẫn có thể dành các tầng trên để ở, vừa an cư, vừa mang lại nguồn thu ổn định, đều đặn.

Kế đến, các villa sở hữu mặt tiền lên tới 15m, không chỉ là chốn nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là không gian thương mại lý tưởng với tầm nhìn hướng sông Hàn. Không lâu nữa, nơi đây sẽ là tọa độ quy tụ loạt boutique hotel, homestay, nhà hàng, cafe, phòng khám quốc tế, spa… đẳng cấp - là điểm đến tin chọn của người dân và du khách mỗi khi muốn trải nghiệm những dịch vụ chất lượng.

Các townhouse The RiO nằm bên tuyến phố Trần Hưng Đạo sôi động. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Bên cạnh đó, các tiện ích nội khu thuộc tổ hợp Sun Ponte Residence như đường dạo bộ, công viên ven sông hay khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực ngắm sông Hàn từ trên cao thuộc phân khu cao tầng The Ponte sẽ gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí cho cư dân The RiO.

Đồng thời, là một hợp phần thuộc quần thể đô thị thượng lưu ven sông Hàn Euro Village, nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, văn minh, giá trị BĐS và thương mại của The RiO đều sẽ được nâng tầm, gia tăng theo thời gian, trở thành khối tài sản truyền đời.

Trước đó, vào năm 2024, Sun Property đã ra mắt phân khu cao tầng The Ponte thuộc dự án Sun Ponte Residence và ngay lập tức ghi nhận sức tiêu thụ bùng nổ. Giỏ hàng "hết veo" chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút đặc biệt của dự án tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, bộ đôi tòa tháp The Ponte cũng đã dần vươn cao bên sông Hàn, minh chứng cho cam kết và năng lực triển khai mạnh mẽ của chủ đầu tư.

Thị trường BĐS thương mại thấp tầng cũng ghi nhận sự phục hồi bứt phá không chỉ ở Đà Nẵng mà ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, cho thấy triển vọng đầy lạc quan của phân khúc này. Tiêu biểu, theo thống kê, tại Hà Nội, giá trị BĐS thấp tầng tăng trung bình 11-29% mỗi năm.

Sức sống thương mại sôi động của The RiO. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Tại Đà Nẵng, tiềm năng phân khúc BĐS thương mại sở hữu vị trí đắc địa thấy rõ khi thành phố có thêm nhiều động lực tăng trưởng hậu sáp nhập, đã được phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do và đang trên lộ trình trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, tài chính quốc tế,… Tất cả sẽ mở ra dư địa lớn cho giao thương, thu hút làn sóng nhập cư của các chuyên gia và lao động chất lượng cao đến sinh sống, đầu tư, và “nam châm” thu hút họ chính là tọa độ thương mại, giải trí đầy sức sống kề sông Hàn như The RiO.

Song song, sự khan hiếm nguồn cung tại các vị trí trung tâm, ven sông, cùng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn tăng cao, đặc biệt tại các khu vực được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông và du lịch củng cố tiềm năng đầu tư các BĐS thương mại cao cấp như The RiO – nơi hội tụ vị trí đắc địa bên sông Hàn, thiết kế tinh tế từ Aedas, và được bảo chứng bởi uy tín Sun Property.