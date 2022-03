The Sapphire Mansions và cuộc săn lùng của giới siêu giàu

Là sân chơi của số ít giới siêu giàu, những căn dinh thự biển The Sapphire Mansions có giá trị lên đến 100 tỷ đồng không chỉ là thiên đường hưởng thụ, tài sản thể hiện đẳng cấp riêng của bản thân mà còn là một khoản đầu tư có tiềm năng sinh lời vượt trội.

Khoản đầu tư "Low risk, high return"

Theo báo cáo của Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, giá bất động sản hạng sang năm 2022 dự kiến sẽ tăng 5,7% so với năm 2021 trên 28 thị trường lớn. Tính riêng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), năm 2021, giá nhà ở hạng sang tăng khoảng 7,5%. Trong một số báo cáo khác, cũng theo Knight Frank, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích và chất lượng xây dựng.

The Sapphire Mansions - Tài sản tự giá tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu sở hữu kép của giới thượng lưu.

Nguyên nhân của hai làn sóng tăng giá trên được dự đoán do sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu trên thế giới, dẫn đến sức hút ngày càng mạnh mẽ của bất động sản hạng sang, đặc biệt là bất động sản hạng sang tại các vị trí khan hiếm. Với mức tăng trưởng số người siêu giàu ở Việt Nam là 26%, ngang với Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), bất động sản hạng sang tại nước ta cũng được kỳ vọng không nằm ngoài xu hướng phát triển chung của khu vực.

Trong bối cảnh đó, dinh thự biển The Sapphire Mansions, vừa được xếp vào hàng "hạng sang – khan hiếm", vừa nằm trong bộ sưu tập BĐS hướng vịnh cần săn tìm, sẽ là một hình thức giữ tài sản vững chắc, kênh đầu tư mà sản phẩm có khả năng tự "sinh lời" do bản chất khan hiếm và các giá trị không thể thay thế.

Sự khan hiếm thuộc về 0.1% giới tinh hoa

"Hiếm của khan hiếm" mới chính xác là những giá trị mà The Sapphire Mansions sở hữu. Dự án tọa lạc trên cung đường bao biển đẹp, hiện đại nhất Hạ Long, thủ phủ du lịch miền Bắc. Từ những nét phác họa đầu tiên, dự án đã được đặc tả bằng những đường nét của sự sang trọng, lịch lãm, quý phái, phảng phất chất phóng khoáng, huyền bí đến say lòng của thiên nhiên vịnh biển.

Tại The Sapphire Mansions, từng không gian dù là nhỏ nhất cũng ngắm được cảnh thiên nhiên kỳ vĩ bên Vịnh kỳ quan.

Tại vị trí độc tôn, The Sapphire Mansions mở ra thế giới của kiệt tác nghệ thuật và những tiêu chuẩn sống thượng lưu bên thiên nhiên kỳ vĩ. Nhìn từ xa, mỗi căn dinh thự gợi liên tưởng đến không gian sống đặc quyền của giới quý tộc Châu Âu, những căn tư dinh rộng lớn đẹp bất biến với thời gian. Từ góc nhìn cận cảnh, The Sapphire Mansions làm đắm say bởi những khung cửa gỗ lim quý hiếm hòa nhịp cùng đường vân tinh tế của đá Moca Limestone - loại đá huyền thoại của các tòa lâu đài châu Âu , thăng hoa cùng khung cửa nhôm Technal của tập đoàn Hydro lừng danh thế giới và kính Low-E hiện đại.

Từng đường nét kiến trúc, từng họa tiết nhỏ nhất được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, kết hợp cùng hệ thống vật liệu quý giá mang đến vẻ đẹp độc nhất vô nhị của 47 căn dinh thự biển, 47 viên đại lam ngọc The Sapphire Mansions.

Cuộc săn lùng "đại lam ngọc"

Kể từ khi thông tin được rò rỉ cho đến lúc chính thức ra mắt thị tường, giới thượng lưu vẫn chờ đón và săn lùng quỹ hàng của The Sapphire Mansions. Nguyên nhân chính được đánh giá đến từ vị trí và sự khan hiếm của dự án. Chính vì vậy, Chủ đầu tư DOJI LAND đã xác nhận, công bố danh sách chính thức các đại lý chính thức phân phối dự án gồm: Tland, Grand Housing, Nhật Minh, Vhomes, Luxy Home, QNG Land, Trust Real.

Tài liệu bán hàng của dự án cũng được thiết kế riêng cho từng căn dinh thự. Theo đại diện DOJI LAND, do sản phẩm được ốp đá tự nhiên nên các căn dinh thự mang vẻ đẹp riêng biệt, được quyết định bởi vân đá mặt ngoài.

Giá bán của The Sapphire Mansions cũng không được công khai, chỉ có thông tin về mức giá dao động từ khoảng 2 triệu USD đến 6 triệu USD, xếp vào hàng những dự án đắt giá nhất Hạ Long từ trước đến nay.

The Sapphire Mansions, viên đại lam ngọc hiếm quý được giới thượng lưu săn lùng.

Lịch sử hàng thập kỷ qua đã chứng minh, sự phát triển của thành phố lớn trên thế giới luôn tỉ lệ thuận với sức nóng của thị trường bất động sản. Bất chấp biến động của nền kinh tế, xã hội, đây vẫn luôn là một kênh đầu tư hiệu quả và an toàn trong dài hạn.

Trong câu chuyện của The Sapphire Mansions, khi quỹ đất ven biển và lõi trung tâm đô thị Hạ Long ngày càng hữu hạn, dự án chính là "món hàng hiệu phải có" trong bộ sưu tập bất động sản của giới thượng lưu.

Đặc biệt, hiện tại Chủ đầu tư DOJI LAND đang áp dụng Chương trình bốc thăm tri ân chủ nhân dinh thự với những quà tặng giá trị: 01 Giải nhất - 01 xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; 01 Giải nhì – 01 Nhẫn Kim Cương Doji trị giá 1 tỷ đồng; 02 Giải ba – Mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

THÔNG TIN DỰ ÁN Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND Đơn vị tư vấn quản lý bán hàng: Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh Bất động sản Weland Đại lý phân phối chính thức: Tland, Grand Housing, Nhật Minh, Vhomes, Luxy Home, QNG Land, Trust Real Website: www.thesapphireMansions.com Hotline: 1800 28 28 25