The Symphony: “Ngôi nhà trong mơ” của người nước ngoài tại Đà Nẵng

Tọa độ sống hoàn mỹ bậc nhất Đà thành

Hơn 10 năm sống tại Đà Nẵng, chị Ha-eun (Hàn Quốc), chia sẻ: "Trước khi quyết định định cư tại đây, tôi đã cân nhắc giữa Đà Nẵng với Singapore. Và tôi chọn Đà Nẵng vì quá yêu vẻ đẹp thiên nhiên, con người của thành phố này. Song công bằng mà nói, không gian sống sang, đủ dịch vụ cao cấp theo xu hướng quốc tế ở Đà Nẵng còn hạn chế".

Tìm được bạn đời ở Việt Nam, kinh doanh ngày một "ăn nên làm ra" hay sở hữu công việc thu nhập tốt, rồi quyết định gắn bó lâu dài, nhiều người nước ngoài ở Đà Nẵng mong tìm kiếm "chốn về" ổn định ở thành phố biển nổi tiếng châu Á. Trong đó, các khảo sát cho thấy, căn hộ được lựa chọn hàng đầu, đi kèm tiêu chí môi trường sống và dịch vụ tiện ích.

Căn hộ The Symphony bên sông Hàn dễ dàng "chinh phục" cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh minh họa).

Đó cũng là lý do, những tòa tháp The Symphony thuộc quần thể semi-compound Sun Symphony Residence kề sông Hàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng khách hàng ngoại quốc.

Nếu phải gọi tên "tọa độ" hội tụ những gì hoàn mỹ nhất của Đà Nẵng, vị trí của tòa tháp The Symphony gần như không có đối thủ. Đây được xem là vị trí đẹp nhất để ngắm những màn pháo hoa đỉnh cao từ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hay phóng tầm mắt tới đại dương rộng lớn, bán đảo Sơn Trà biếc xanh, đỉnh Bà Nà tiên cảnh. Đồng thời, nằm ở dải đất đẹp hiếm có bên sông Hàn, dự án không chỉ có không gian thoáng đãng mà còn đem lại giá trị phong thủy thịnh vượng, chinh phục khách hàng châu Á.

Đã sống ở 3 miền đất nước, yêu Đà Nẵng say mê, nhưng chỉ khi biết đến Sun Symphony Residence, ông Johnson (Canada) mới có mong muốn được sở hữu căn hộ đầu tiên tại Việt Nam. Lý do là bởi sự an tâm với mô hình tổ hợp semi-compound đầy đủ tiện ích mang xu hướng quốc tế, đặt tại vị trí trái tim Đà Nẵng.

Semi-compound là mô hình "đô thị bán khép kín" được quy hoạch thông minh theo chức năng từng tiểu khu, kết hợp 2 giá trị sống mà những gia đình hiện đại luôn khao khát, một bên là sắc màu dịch vụ, giải trí sầm uất, một bên là không gian sống sang trọng, riêng tư.

Các tòa tháp The Symphony bên sông Hàn là tọa độ sống hoàn mỹ tại Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh minh họa).

Phong cách sống thượng lưu nơi những tòa tháp biểu tượng The Symphony được khắc họa rõ nét tới từng chi tiết. Từ tính toán "tỷ lệ vàng" khi thiết kế căn hộ với ban công rộng cùng 3-4 góc view "triệu đô" ngắm biển Mỹ Khê, sông Hàn thơ mộng, phố thị phồn hoa, hay pháo hoa lộng lẫy… cho tới cửa kính lớn bằng kính Low-e cao cấp vượt trội về khả năng tối ưu tầm nhìn, giảm bức xạ, đảm bảo lợi ích về sức khỏe cho gia chủ.

Tại The Symphony, cư dân không những được sống trong những căn hộ thiết kế chuẩn khách sạn 5 sao, mà còn được tận hưởng hệ tiện ích cao cấp, tiện nghi gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, gym, spa, kids club… Trong đó có những tiện ích mang đến trải nghiệm độc bản như bể bơi vô cực ngoài trời lên đến 450m2 ngắm trọn sông Hàn thơ mộng hay 3 bến thủy ngay nội khu giúp cư dân tinh hoa thỏa mãn thú chơi du thuyền…

Bến du thuyền và hệ thống tiện ích cao cấp tại Sun Symphony Residence (Ảnh phối cảnh minh họa).

Cư dân quần thể đẳng cấp này còn được hòa vào thiên nhiên với công viên Central Park 5000m2 xanh mát, thảnh thơi dạo bộ với cung đường ven sông, hay thỏa sức vui chơi, rèn luyện sức khỏe, tiệc tùng ngoài trời…Và cũng chỉ cần "một bước chân" để lạc vào "thiên đường" dịch vụ, mua sắm, giải trí đầy sức sống suốt đêm ngày tại phân khu thấp tầng The Sonata.

Tính ưu việt của mô hình semi-compound giúp Sun Symphony Residence là không gian mở, nhưng được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực 24/7, mang đến cuộc sống vừa yên tĩnh, vừa an toàn tuyệt đối.

Cơ hội an cư giữa cộng đồng tinh hoa

Mô hình semi-compound được phát triển dưới nhiều hình thái tại các quốc gia phát triển trên thế giới nhưng đều chinh phục giới thành đạt bởi đáp ứng yêu cầu khắt khe về sự tiện nghi, đầy đủ dịch vụ, tiện ích cao cấp mà vẫn đảm bảo an ninh, an toàn, không gian sống riêng tư.

Thiết kế căn hộ The Symphony mang đến tầm nhìn ngoạn mục và trải nghiệm sống xa hoa.

Bởi vậy, The Symphony được xem là "ngôi nhà trong mơ" tại Đà thành của người nước ngoài, đáp ứng tiêu chí khu đô thị sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu, mang đến phong cách sống như nghỉ dưỡng 5 sao.

"Với thiết kế tôn trọng tự nhiên và "vị nhân sinh", chúng tôi sẵn sàng hy sinh "không gian", tối ưu chiều rộng, mặt tiền và diện tích căn hộ nhằm tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cư dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của cư dân", đại diện Aedas – đơn vị tư vấn thiết kế dự án khẳng định.

Là 1 trong những dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được quyền sở hữu, Sun Symphony Residence đã trở thành tọa độ được khao khát nhất của cộng đồng người ngoại quốc đã yêu và gắn bó với thành phố sông Hàn.

Sun Symphony Residence phát triển theo mô hình tổ hợp semi-compound đầy đủ tiện ích mang xu hướng quốc tế.

Theo báo cáo Expat Insider 2024 - một trong những cuộc khảo sát người ngoại quốc lớn nhất thế giới do tổ chức InterNations thực hiện, Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài. Đáng chú ý, có tới 68% cho biết mức thu nhập khả dụng của họ thừa sức mang lại cuộc sống tiện nghi, cao hơn nhiều mức trung bình 41% của các quốc gia khác được khảo sát.

Đầu năm nay, Đà Nẵng được trang web nổi tiếng quốc tế - Investing - đưa vào danh sách 9 nơi lý tưởng cho cuộc sống hưu trí bên cạnh Munich (Đức), Myrtle Beach (Nam Carolina, Mỹ), Porto (Bồ Đào Nha), Marbella (Tây Ban Nha),… Cùng với định hướng vươn tầm quốc tế, đô thị biển Đà Nẵng sẽ ngày càng thu hút đội ngũ chuyên gia quốc tế, công dân toàn cầu đến an cư, làm việc, nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống.

Với sự đầu tư tâm huyết của Sun Property (thành viên Sun Group), Sun Symphony Residence hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, và The Symphony trở thành những tòa tháp quốc tế biểu tượng mới tại Đà Thành.