Thêm phòng học và sân chơi mới cho học sinh nghèo

Phòng học mới khang trang cho học sinh nghèo. Ảnh: BASF

Hai phòng học và một sân chơi với tổng diện tích 328m2 tại Trường tiểu học Hiếu Tử C (Tiểu Cần, Trà Vinh) vừa được khánh thành sau 5 tháng xây dựng. Dự án do tổ chức Saigon Children/s Charity CIO (saigonchildren) điều phối thuộc chương trình "Xây dựng trường học" sẽ mang đến một môi trường học tập an toàn và thoải mái hơn cho gần 100 em học sinh mỗi năm học.



Đây là dự án cải tạo trường học thứ 7 mà Tập đoàn BASF và các đối tác thực hiện tại Việt Nam nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.

Dự án trên được thực hiện tại điểm lẻ Ô Trao của Trường tiểu học Hiếu Tử C. Tại đây có 162 học sinh, trong đó 159 em là con em các gia đình dân tộc thiểu số, có thu nhập chủ yếu từ nghề nông hoặc buôn bán nhỏ.

Đây là dự án cải tạo trường học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Ảnh: BASF

Ngoài dự án cải tạo trường học, BASF Việt Nam cũng thực hiện các dự án cộng đồng dài hạn khác với trọng tâm là phát triển giáo dục như: Chương trình Bé làm thí nghiệm BASF (BASF Kids' Lab), hợp tác với Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM; chương trình Phòng thí nghiệm ảo (BASF Virtual Lab) là chương trình thí nghiệm vui trực tuyến, cung cấp cho trẻ em nhiều thí nghiệm tương tác thông qua 12 trò chơi được lồng tiếng Việt; hợp tác với tổ chức Think Playgrounds xây dựng 7 sân chơi công cộng, hỗ trợ khoảng 32.000 trẻ em thông qua các hoạt động vui chơi mà học.