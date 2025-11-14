Thép Xanh Nam Định 'thay máu' ban lãnh đạo, bổ nhiệm HLV trẻ người Bồ Đào Nha

HLV Mauro Jeronimo nhận trọng trách ở Thép Xanh Nam Định

Giám đốc điều hành CLB Thép Xanh Nam Định, ông Vũ Hồng Việt, đã trao quyết định bổ nhiệm HLV trưởng cho ông Mauro Jeromino, nhà cầm quân sinh năm 1987 mang quốc tịch Bồ Đào Nha.

Ông Vũ Hồng Việt trao quyết định bổ nhiệm HLV trưởng cho ông Mauro Jeromino. Ảnh: NĐ

Phát biểu trong buổi gặp mặt đầu tiên với các cầu thủ tại sân vận động Thiên Trường, HLV Mauro Jeromino không giấu được sự vinh dự và kỳ vọng:

“Tôi rất vinh dự được về làm việc tại Thép Xanh Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt, có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất.

Mùa giải năm nay Thép Xanh Nam Định dự bốn đấu trường, cả quốc tế và quốc nội. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy".

Tân HLV trưởng Thép Xanh Nam Định, ông Mauro Jeromino. Ảnh: NĐ

HLV Mauro Jeronimo sẽ có trận ra mắt chính thức vào ngày 23/11, khi CLB Thép Xanh Nam Định tiếp đón đội Long An trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.



Cùng với việc bổ nhiệm HLV trưởng mới, đội bóng thành Nam cũng tiến hành sắp xếp lại các vị trí nhân sự cấp cao để tối ưu hóa việc vận hành.

Ông Vũ Hồng Việt đảm nhận vai trò Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành CLB; Ông Nguyễn Quốc Phong và Ông Lâm Văn Thoả giữ chức Phó Giám đốc điều hành; Ông Nguyễn Trung Kiên là Giám đốc kỹ thuật.

Với những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự từ băng ghế huấn luyện đến ban lãnh đạo, CLB Thép Xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ đón nhận một luồng gió mới, tạo động lực hướng tới những thành công và chinh phục các danh hiệu trong mùa giải đầy thử thách sắp tới.