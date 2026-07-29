Thép xanh Nam Định “trói chân” tiền vệ 23 tuổi từng khoác áo ĐT Việt Nam

Thép xanh Nam Định “trói chân” Trần Ngọc Sơn

Trong kế hoạch giữ chân các trụ cột và những tài năng “cây nhà lá vườn”, Thép xanh Nam Định vừa đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng tới 2030 với Trần Ngọc Sơn.

"CLB Thép Xanh Nam Định chính thức gia hạn hợp đồng với cầu thủ Trần Ngọc Sơn, khẳng định niềm tin và định hướng phát triển lâu dài cùng một trong những gương mặt trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng.

Thép xanh Nam Định gia hạn hợp đồng với Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Gia nhập hệ thống đào tạo trẻ từ những năm đầu sự nghiệp, Ngọc Sơn từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và khát khao cống hiến. Từ một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, anh đã không ngừng hoàn thiện qua từng mùa giải, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Ở tuổi trẻ cùng tiềm năng phát triển lớn, Trần Ngọc Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn vào thành công chung và trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình xây dựng tương lai của Thép xanh Nam Định.

Chúc Trần Ngọc Sơn sẽ luôn giữ vững khát khao, tiếp tục phát triển và cùng Thép xanh Nam Định chinh phục những đỉnh cao mới trong chặng đường phía trước”, fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định cho hay.

Trần Ngọc Sơn sinh năm 2003 và trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định. Năm 2021, cầu thủ này được đôn lên đội 1. Sau 3 mùa giải cống hiến, Trần Ngọc Sơn có 45 lần ra sân ở mọi đấu trường, có 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo cho đội bóng Thành Nam. Tuy nhiên, 2 mùa gần đây, với việc Thép xanh Nam Định mang về hàng loạt ngôi sao số má, Trần Ngọc Sơn đã không còn được trọng dụng nhiều mà phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị...

Trần Ngọc Sơn được đánh giá là "sao mai" của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 là phát hiện của HLV Philippe Troussier và từng được chiến lược gia người Pháp và cả HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam.