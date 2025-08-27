Mùa tuyển sinh đại học năm 2025 gần kết thúc khi các thí sinh đã xác định cho mình ngôi trường theo học. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui trúng tuyển, một số thí sinh lại nuối tiếc khi không đỗ đúng nguyện vọng mong muốn. Nhiều em có kế hoạch tiếp tục ôn thi để năm sau thi lại.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện về trường hợp phụ huynh và thí sinh tâm sự, trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thí sinh này được 28,31 điểm, có IELTS 7.0, xét tuyển tài năng diện 1.2 (có chứng chỉ ngoại ngữ) được 28,6 điểm. Tuy nhiên, điểm số này thiếu 0,06 điểm để vào được Chương trình đào tạo tiên tiến An toàn không gian số tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tin nhắn phụ huynh tâm sự với giáo viên về việc muốn con thi lại đại học. Ảnh: CMH

Thí sinh này đã trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính ở một trường khác nhưng vẫn tiếc vì ước mơ là vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Vì vậy, 2 mẹ con lập kế hoạch vẫn đi học tại trường này rồi ôn thêm để năm sau thử sức lần nữa.

"Nhìn thấy con tiếc nuối cơ hội học tập, em cũng không đành", người mẹ bày tỏ.

Trước câu chuyện của thí sinh này cũng như nhiều thí sinh có ý định thi lại năm sau, thầy Ngọc nêu quan điểm: "Nhiều thí sinh chưa đỗ nguyện vọng 1 rất quyết tâm thi lại, nhất là những bạn học giỏi thì sự tự tôn càng lớn. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng thẳng băng như mình mong muốn. Đôi khi phải vui vẻ mỉm cười và giang tay đón nhận cú bẻ lái sang 1 ngã rẽ nào đó khác với dự tính.

Việc thi lại đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh, thậm chí đánh đổi mà trong trường hợp này không cần thiết. Thay vì dành thời gian đi học lại, đi thi lại kiến thức cấp 3, hãy dành thời gian đó để phấn đấu, nỗ lực học thật tốt ở ngôi trường đã trúng tuyển thì tương lai không hề kém cạnh.

Môi trường nào cũng có người thành công, có người thất bại. Để thành công, người ta hơn thua nhau bởi nhiều yếu tố (năng lực, nền tảng gia đình, tài chính...), nhưng chỉ có "nỗ lực" là cái mình có thể chủ động được để cải thiện vị thế đó. Hãy chăm chỉ, nỗ lực và học cách yêu nguyện vọng mình đã đỗ".

Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

PGS. Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng đồng tình quan điểm trên.

PGS. Tạ Hải Tùng vui vẻ cho biết: "Mình xin đổi 1 năm lứa tuổi đôi mươi của các em lấy 2 năm trung niên của mình".

Theo PGS Tùng, nơi thí sinh trúng tuyển là một ngôi trường tốt. Chỉ cần thí sinh cố gắng học tập chăm chỉ, cơ hội sẽ rộng mở. "Nếu danh vị Kỹ sư Bách khoa và hệ sinh thái người Bách khoa là điều em mong muốn, hẹn em sau 4 năm ở hệ sau đại học. Em vẫn còn nguyên cơ hội", PGS Tùng cũng khẳng định: "Thành tích của em như vậy là quá giỏi".

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh 9.680 chỉ tiêu. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 điểm. Các ngành “hot” đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,25; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,07 điểm.

Chương trình có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là TROY-BA với mức điểm là 19,00 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 như sau: