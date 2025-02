Thị trường bất động sản phía Nam, kỳ vọng bước "chuyển mình" mới trong năm 2025

Nguồn cung bất động sản dự kiến có chuyển biến

Theo báo cáo của DKRA Group, thị trường bất động sản phía Nam đã đón nhận nhiều tích cực khi các phân khúc bất động sản hoạt động ổn định trở lại; nguồn cung nhà ở tại khu vực TP. HCM, Bình Dương, Long An đã tăng trưởng.

Theo số liệu của DKRA, năm 2024, nguồn cung sơ cấp tăng nhẹ 1% so với năm 2023 và tập trung ở những dự án đã mở bán trước đó. Nguồn cung mới vẫn khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 15% trên tỷ trọng nguồn cung sơ cấp và giảm khoảng 34% so với năm trước.

Sức cầu chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ sơ cấp đạt khoảng 13% trên tổng cung, giảm 15% so với năm 2023.

Phần lớn giao dịch phân bổ ở giai đoạn 6 tháng cuối năm và nhóm sản phẩm có mức giá trung bình dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP. HCM hay dưới 25 triệu đồng/m2 ở vùng lân cận.

Địa bàn ở Bình Dương dẫn dắt thị trường sơ cấp với tỷ trọng nguồn cung và lượng tiêu thụ lần lượt đạt 34% và 64%. Mặt bằng giá sơ cấp giảm trung bình 3% so với cùng kỳ năm 2023 và vẫn neo ở mức cao, trong khi thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với quý 1/2024.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tung sản phẩm ra thị trường trong thời gian qua. Ảnh: Gia Linh

Nguồn cung sơ cấp căn hộ chung cư đạt 23.459 căn, tăng 6% so với năm 2023. Phần lớn tập trung tại TP. HCM và Bình Dương, chiếm tỷ trọng lần lượt 53,9% và 39,9% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Căn hộ hạng A tại TP. HCM chiếm ưu thế, một số dự án mở bán mới tại khu Đông ghi nhận mức giá từ 80 - 130 triệu đồng/m2.

Sức cầu toàn thị trường ở phía nam ghi nhận tín hiệu hồi phục, lượng tiêu thụ sơ cấp tăng 24% so với năm trước, các giao dịch tập trung ở các dự án mở bán vào dịp cuối năm.

Giá bán thứ cấp tại Bình Dương tăng 7%; TP. HCM dao động 6% - 14%, đặc biệt một số dự án dọc tuyến Metro số 1 tăng 19% - 25% so với cuối năm 2023, phản ánh lợi thế từ hạ tầng giao thông.

Phân khúc nhà phố/biệt thự, có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Theo đó, nguồn cung sơ cấp và nguồn cung mới ghi nhận mức tăng lần lượt là 24% và 2,3 lần so với năm 2023. Sức cầu chung của thị trường có nhiều cải thiện đáng kể, tuy nhiên, vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn 2020 trở về trước. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với cùng kỳ và tiếp tục neo cao do chịu áp lực của các loại chi phí đầu vào. Các chính sách ưu đãi bán hàng được các chủ đầu tư áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 6% so với đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS) nhận định: "Thị trường bất động sản phía Nam như khu vực TP. HCM và các tỉnh vệ tinh vào cuối năm 2024 đã có nhiều chuyển biến tích. Đón nhận nhiều tin vui khi các chủ đầu tư như TT Group; Nam Long Group; Sea Holdings; Lê Phong Group; Bcons Group; Phú Đông Group; C - Holdings… chào bán hàng nghìn sản phẩm. Nguồn cung dồi dào bước sang năm 2025 sẽ là cuộc cạnh tranh bán hàng, thị trường kỳ vọng sẽ nóng dần".

Nhà ở thực là "tâm điểm" thị trường bất động sản hướng tới

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) nhận định: "Quá trình phục hồi của thị trường còn chậm nhưng đã qua giai đoạn khó khăn nhất và hứa hẹn trong năm 2025 và thời gian sau sẽ tích cực hơn".

Ông Trần Văn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP C-Luxury nhận định: "Một quá trình dài, thị trường bất động sản bị đẩy giá lên mức cao và sau đó bị 'rơi'. Đến nay, nhìn chung thị trường đã dần ổn định khi nhiều dự án mở bán. Đơn cử, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã tập trung phát triển nhà ở giá rẻ từ 1,2 - 2 tỷ đồng tại khu vực Bình Dương, Long An. Thị trường TP. HCM cũng có dự án bán trung bình 2,5 tỷ đồng. Đây là một trong những điểm sáng, khi chủ đầu tư hướng tới người có nhu cầu ở thực, người thu nhập trung bình. Khi sản phẩm bất động sản về với giá trị thực thì thị trường sẽ ổn định bền vững".

Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản vẫn sẽ đón nhận thêm nhiều nhà ở bình dân. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Đầu tư TT Capital, cho hay: "Thị trường trong năm 2025 sẽ có nhiều biến động rõ rệt hơn bởi các chính sách của nhà quản lý trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường. Khi ngân hàng kết hợp với các doanh nghiệp có sản phẩm nhà ở đầy đủ pháp lý và cho khách hàng vay, thì cơ hội sở hữu nhà cũng tăng cao. Đồng thời, lãi suất hiện nay cũng khá ổn định nên trong năm 2025 sẽ là cơ hội mới cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực".

Trong khi đó, ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cũng nhận định trong dịp cuối năm 2024, hàng loạt các dự án được đưa ra thị trường, những phân khúc căn hộ tầm trung được quảng bá giới thiệu, đây chính là nguồn cung dồi dào và hướng tới người có nhu cầu ở thực,

"Trong năm 2025, thị trường vẫn sẽ đón nhận thêm nhiều nhà ở bình dân. Kỳ vọng rằng với việc đưa ra nhiều căn hộ với giá phải chăng, người trẻ, người có nhu cầu ở thực sẽ tiếp cận với giấc mơ có nhà, xây tổ ấm" ông Tiến cho hay.