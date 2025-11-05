Thị trường chưa thể khởi sắc, giá lợn vẫn tiếp tục rớt mạnh, nhập khẩu thịt cao chót vót

Giá lợn hơi tiếp tục rớt mạnh, vì sao?

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm nhanh. Miền Bắc đồng loạt giảm, các tỉnh hạ 1 - 2 giá, dao động trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Miền Trung cùng chiều đi xuống: Đắk Lắk về giá 48.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Khánh Hòa giảm còn 49.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng hạ về giá 50.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam giảm về giá 48.000 đồng/kg tại Vĩnh Long; Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang giảm còn 50.000 đồng/kg; Cà Mau hạ còn 51.000 đồng/kg.

Trong tháng 10/2025, giá lợn hơi trên cả nước thấp hơn so với tháng 9/2025, giá khảo sát ở các tỉnh, thành phố dao động khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 10/2025 giá giảm từ 1.000 - 6.000 đồng/kg, sau tiếp tục giảm 4.000 - 7.000 đồng/kg, đến cuối tháng giảm thêm 1.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng 9/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng giá lợn hơi có tăng nhẹ, sau đó giảm từ 1.000 - 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 6.000 đồng/kg, những ngày cuối tháng giảm tiếp từ 4.000 - 6.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 9/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng giá lợn hơi giảm từ 1.000 – 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg và cuối tháng tiếp tục giảm từ 5.000 - 8.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 9/2025.

Tiêu thụ thịt lợn thấp là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi rớt mạnh. Bên cạnh đó, thịt nhập khẩu đông lạnh cũng tràn về nhiều và dịch bệnh trong nước vẫn chưa được khống chế làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, quý III/2025, Việt Nam nhập khẩu 282,34 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 547,49 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 18,2% về trị giá so với quý II/2025, tăng 27,7% về lượng và tăng 15,7% về trị giá so với quý III/2024.

Trong quý III/2025, Ấn Độ, Nga, Brazil, Hoa Kỳ, Ba Lan, Đức, Hồng Kông là những thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ các thị trường Nga, Brazil, Đức, Hồng Kông tăng trưởng mạnh so với quý II/2025 và so với quý III/2024.

Trong thời gian này, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam (tính theo trị giá), đạt 50,1 nghìn tấn, trị giá 182,76 triệu USD, tăng 24,6% về lượng và tăng 28,2% về trị giá so với quý II/2025; So với quý III/2024 giảm 1% về lượng, nhưng tăng 4% về trị giá.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam

Trong quý III/2025, thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chủ yếu gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt bò tươi đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt lợn, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý III/2025, Việt Nam nhập khẩu 75,2 nghìn tấn thịt lợn, trị giá 134,43 triệu USD, tăng 115,9% về lượng và tăng 44,5% về trị giá so với quý II/2025, tăng 158,3% về lượng và tăng 94,7% về trị giá so với quý III/2024. Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam với 46,1 nghìn tấn, trị giá 58,44 triệu USD, tăng 195,2% về lượng và tăng 24% về trị giá so với quý II/2025, tăng 395,6% về lượng và tăng 155,6% về trị giá so với quý III/2024.

Trong 9 tháng năm 2025, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam đạt 733,5 nghìn tấn, trị giá 1,44 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 15,2% về trị giá so với 9 tháng năm 2024. Ấn Độ, Nga, Brazil, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ba Lan, Đức là những thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu từ Nga, Brazil tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam

Khuyến khích tái đàn, tăng đàn nhằm đảm bảo cung ứng quý I/2026

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước còn 617 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 30/34 tỉnh, thành phố. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 10/2025, cả nước đã xảy ra 2.271 ổ dịch, số lợn bị tiêu hủy là 1,16 triệu con.

Mặc dù chăn nuôi lợn đang dần phục hồi song tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của bão lũ và tâm lý thận trọng trong tái đàn.

Ước tính tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 10/2025 đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao như Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%. Các địa phương này đã tích cực áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ.

Một số địa phương còn đang thận trọng trong tái đàn, số lượng đàn lợn vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Khánh Hòa giảm 21,7%; Phú Thọ giảm 9,6%; Quảng Trị giảm 7,1%; đặc biệt Hà Nội giảm 3,7%...

Rõ ràng, ngành chăn nuôi trong nước đang đối mặt biến động giá, dịch bệnh và thiên tai, đòi hỏi phải sớm có giải pháp để đảm bảo nguồn cung thịt ổn định đến cuối năm 2025.

Nếu dịch bệnh không được kiểm soát tốt để tạo an tâm cho người tiêu dùng, giá sẽ tiếp tục giảm, kết hợp chi phí thức ăn chăn nuôi cao (chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 60-70% tổng chi phí sản xuất, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu ngô và khô đậu tương, khiến giá thành cao khó giảm); tất cả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cuối năm.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, bão Ragasa và bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng, cuốn trôi hơn 400.000 con gia cầm và 1.638 con gia súc, bên cạnh thiệt hại về người. Tính từ đầu năm đến tháng 10, tổng vật nuôi thiệt hại đã vượt khoảng 1,1 triệu con, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và sinh kế của bà con.

Giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là duy trì vùng trang trại công nghệ cao, an toàn sinh học để phòng dịch, khuyến khích tái đàn tăng đàn nhằm đảm bảo cung ứng quý I/2026. Các doanh nghiệp lớn phải ký hợp đồng ràng buộc về số lượng, chất lượng với trang trại đạt chuẩn, đồng thời tăng dự trữ thịt đông lạnh để tránh biến động giá. Về phía địa phương cần siết kiểm dịch, hướng dẫn tái đàn an toàn và thúc đẩy chăn nuôi tập trung, đặc biệt ở hộ nhỏ lẻ, nguồn gốc chính của ổ dịch...