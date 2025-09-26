Thị trường điện thoại, laptop sôi động khi sinh viên vào năm học mới

Đua giảm giá, ra mắt sản phẩm mới

Từ đầu tháng 9, khi nhiều trường đại học tại TP.HCM bắt đầu tổ chức đón tân sinh viên nhập học, thị trường điện thoại, laptop và các thiết bị công nghệ phục vụ học tập, sinh hoạt, giải trí trở nên sôi động.

Các nhà bán lẻ thiết bị công nghệ bắt đầu các chương trình bán hàng từ tháng trước, song phải đến khi các tân sinh viên chính thức nhập học thì sức mua tại các cửa hàng, điểm bán mới trở nên sôi động hơn.

Khách trải nghiệm, mua điện thoại Realme 15 ra mắt trong mùa tựu trường. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều cửa hàng như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phong Vũ… tại TP.HCM khá đắt khách. Khách hàng hầu hết là học sinh, sinh viên sắm sửa cho năm học mới. Nhiều tân sinh viên có nhu cầu mua laptop, điện thoại mới để đến trường, cũng như học online một số môn.

Thanh Thảo, sinh viên trường đại học Văn Lang cho biết sau khi đậu đại học, phần thưởng của em được gia đình tặng là một chiếc điện thoại mới. Song song đó, để phục vụ học tập, em cũng phải mua thêm laptop mới.

“Em tìm mua laptop và điện thoại ở mức giá từ hơn 10 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho việc học và giải trí. Nhiều bạn trong nhóm của em cũng vậy”, Thảo nói.

Các nhà bán lẻ cũng tung nhiều ưu đãi, chương trình giảm giá cho nhóm điện thoại, laptop vào đầu năm học mới. Các cửa hàng Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phong Vũ… đều triển khai chương trình dành cho sinh viên mùa tựu trường.

Ghi nhận cho thấy, mức giá sau khuyến mãi nhóm laptop của các thương hiệu Acer, Asus, HP… từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng. Trong khi đó, điện thoại đa dạng thương hiệu, phân khúc giá dưới 10 triệu đồng có nhiều sự lựa chọn.

Không chỉ giảm giá, một số thương hiệu điện thoại cũng cạnh tranh gay gắt và chọn thời điểm này để ra mắt sản phẩm mới, nhắm vào đối tượng giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Realme vừa chính thức ra mắt Realme 15 series, điện thoại tầm trung tích hợp trí tuệ nhân tạo với điểm nhấn đặc biệt là chụp ảnh đêm ứng dụng AI, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ.

Đại diện Realme cho biết mức giá khởi điểm của dòng điện thoại tầm trung này từ 8,99 triệu đồng. Mức giá phù hợp giới trẻ và đáp ứng được các nhu cầu của họ hiện nay, đặc biệt là công nghệ AI mang lại nhiều tiện ích phục vụ học tập và giải trí.

Điện thoại cũ hút khách

Được định vị là phân khúc cao cấp, iPhone 17 ra mắt gần đây có thể không phù hợp với đại đa số sinh viên. Tuy nhiên, sự ra mắt của iPhone 17 đã làm giảm giá các thế hệ iPhone tiền nhiệm, đặc biệt là iPhone cũ đang được bán tại nhiều hệ thống. Giá thấp hơn nên nhu cầu của nhóm iPhone cũ cũng tăng vọt.

Thị trường iPhone cũ sôi động khi iPhone 17 ra mắt. Ảnh: Loan Trần

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết nguồn cung iPhone đã qua sử dụng đang tăng mạnh khi nhiều khách hàng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air nên chọn hình thức “thu cũ - đổi mới”.

Vị này xác nhận để cạnh tranh trong mùa cao điểm, các đại lý đã điều chỉnh giảm giá các mẫu iPhone cũ nhằm kích cầu và đón đầu xu hướng lên đời thiết bị.

Viện Di Động - đối tác bảo hành ủy quyền của các đơn vị bán lẻ công nghệ lớn như Di Động Việt, Vertu Việt Nam cho biết trong tháng 9, lượng khách hàng tìm hiểu các dòng iPhone 15 Pro Max cũ và iPhone 16 Pro Max cũ tăng 15% so với tháng trước.

“Ngay sau thời điểm iPhone 17 ra mắt, nhu cầu khách hàng tìm mua iPhone cũ tại chúng tôi tăng mạnh so với tháng trước. Các model máy cũ như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Plus hiện đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất”, đại diện Viện Di Động cho biết.

Trong khi đó, thị trường iPhone cũ ở các bản ra mắt lâu hơn cũng sôi động với mức giá khá hấp dẫn. Chẳng hạn, iPhone 11 Pro cũ giá chỉ từ 4,5 triệu đồng, iPhone 13 đã qua sử dụng giá từ 7 triệu đồng, iPhone 14 Plus cũ có giá từ 10 triệu đồng và iPhone 15 Plus cũ từ 13 triệu đồng…