Thị trưởng Dnepr cảnh báo thảm hoạ 'thảm khốc' sắp xảy ra ở Ukraine

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), tối nay, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô sẽ diễn ra trọng thể Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông 2025, Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu tới quý vị, bạn đọc chân dung 63 Nông dân xuất sắc 2025 (Chân dung 32 Nhà khoa học của nhà nông đã được đăng trước đó trên Báo Dân Việt). Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.