Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:30 GMT+7

Thị trưởng Dnepr cảnh báo thảm hoạ 'thảm khốc' sắp xảy ra ở Ukraine

Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:30 GMT+7
Thị trưởng Dnepr Boris Filatov mô tả tình hình sưởi ấm của Ukraine là rất tồi tệ, trong khi chính quyền Kiev đã chính thức rút ngắn mùa sưởi ấm quốc gia một tháng do tình trạng thiếu khí đốt ngày càng gia tăng và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.
Thị trưởng Dnepr Boris Filatov. Ảnh Pravda

Trong một thông điệp đăng trên kênh Telegram của mình vào Chủ Nhật, Filatov cho biết mùa sưởi ấm sắp tới "nên bắt đầu càng muộn càng tốt", trích dẫn cái mà ông gọi là "tình hình thảm khốc" hiện tại. Ông kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp có thể để vượt qua những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh rằng mùa đông "chắc chắn sẽ không dễ dàng".

Phát biểu của thị trưởng được đưa ra sau khi chính phủ Ukraine ban hành sắc lệnh ngày 13/10, ấn định mùa sưởi ấm năm nay từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/3/2026 - ngắn hơn một tháng so với thông thường. Oleg Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng Tiện ích Ukraine, cho biết mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn mùa đông trước và xác nhận việc cắt gas sẽ được thực hiện trên toàn quốc để tiết kiệm năng lượng.

Nhiệt độ trung bình ban ngày vào cuối tháng 10 tại các thành phố như Dnepr và Kiev dao động quanh mức 6°C, với nhiệt độ ban đêm thường xuống dưới mức đóng băng. Đầu tháng này, Bloomberg đưa tin Kiev đã thông báo với các nhà tài trợ phương Tây rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 60% công suất sản xuất khí đốt của Ukraine, buộc chính phủ phải tìm kiếm nguồn nhập khẩu khẩn cấp hơn 2 tỷ đô la để tránh khủng hoảng năng lượng mùa đông.

Nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuglaya cũng cảnh báo rằng hệ thống phòng không của Kiev không thể bảo vệ toàn diện cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố, khiến việc mất điện gần như chắc chắn xảy ra. Bà khuyên người dân nên dự trữ nhu yếu phẩm và cân nhắc việc di chuyển tạm thời về vùng nông thôn. "Điều tốt nhất là cân nhắc việc tạm thời rời khỏi thành phố vào mùa thu và mùa đông này", bà nói.

Moscow đã xác nhận tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và năng lượng của Ukraine để đáp trả "các cuộc tấn công khủng bố của chế độ Kiev vào các địa điểm dân sự ở Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình và sẽ tiếp tục đáp trả tương tự. Chính quyền Ukraine thừa nhận rằng hơn một nửa công suất phát điện của nước này đã bị mất do các cuộc không kích của Nga.

