Mức độ quan tâm bất động sản ven TP.HCM tăng

Trong khi thị trường bất động sản tại TP.HCM không xuất hiện nguồn cung mới về các dự án nhà ở với diện tích "khủng", các tỉnh như Bình Dương liên tục xuất hiện các dự án lớn. Đặc biệt, các phân khúc căn hộ với nhu cầu ở thực của người dân cũng như tính thanh khoản tốt càng được các doanh nghiệp địa ốc tập trung triển khai.

Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và khu vực lân cận quý I/2025 của DKRA Group cho thấy, sức cầu thị trường, nhu cầu quan tâm của người dân đến phân khúc căn hộ đang có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp rơi vào khoảng 12.892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2-5%. Thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện, đã có sổ hồng.

Nhiều nhà đầu tư đang ra sức săn lùng bất động sản giáp ranh TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Theo chuyên gia của DKRA Group, nguyên nhân khiến sức cầu phân khúc căn hộ tăng mạnh là do nhu cầu ở, đầu tư của người dân gia tăng. Ngoài ra, thông tin sáp nhập tỉnh thành cũng khiến nhiều phân khúc căn hộ, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP.HCM trở nên “tiềm năng” trong mắt nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com cho biết thời gian qua, kế hoạch sáp nhập tỉnh là một vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Theo dữ liệu của Batdongsan.com, mức độ quan tâm bất động sản có sự tăng mạnh. Đáng chú ý, các tỉnh có khả năng kết hợp trở thành “siêu đô thị” với 12,5 triệu dân, quy tụ cảng biển, sân bay, trung tâm tài chính, chứng kiến mức độ quan tâm bất động sản tăng (TP.HCM tăng 13%, Bình Dương tăng 49%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 42%).

Doanh nghiệp bất động sản khởi động dự án

Thực tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đón đầu cơ hội, phát triển các khu đô thị quy mô lớn ở các tỉnh lân cận. Những dự án như Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group (Bình Dương) hay cụm dự án chung cư của Bcons Group (Bình Dương)…

Theo đó, Tập đoàn Bcons vừa tổ chức lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây tại phường Bình An, TP.Dĩ An (thuộc TP.HCM sau sáp nhập). Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 30.000m² với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, bao gồm tổ hợp hơn 1.800 căn hộ.

Cùng với đó là tòa tháp đôi 39 tầng dành cho thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn gần 173.000m². Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường Thống Nhất, kết nối trực tiếp với Xa lộ Hà Nội và liền kề Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhiều doanh nghiệp khởi động dự án ven TP.HCM, đón đầu nhu cầu người dân. Ảnh: Gia Linh

Chia sẻ với PV Dân Việt, lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc cho hay hiện nay giá bất động sản tại các đô thị lớn như TP.HCM ngày càng cao, đạt đến mức kỷ lục. Vấn đề này khiến việc đầu tư trở nên khó khăn hơn khi chi phí vốn tăng cao trong khi biên lợi nhuận giảm dần hoặc khó đảm bảo khi các dự án khu vực trung tâm thường gặp các vấn đề về pháp lý, thời gian triển khai kéo dài.

Điều này buộc các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính không mạnh phải tìm kiếm những thị trường tiềm năng ở vùng ven TP.HCM để phát triển. Hiện nay, tỉnh Bình Dương với những yếu tố khách quan như quỹ đất, chính sách quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đang tạo động lực cho nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM dịch chuyển về vùng ven. Đồng thời, xu hướng sáp nhập các địa phương sắp tới sẽ không còn phân biệt “bất động sản tỉnh” nữa nên nhu cầu mua ở của người dân tại Bình Dương càng tăng cao.