Thị trường mua bán ngày Black Friday: Cửa hàng giảm giá "sập sàn" vẫn vắng khách

Nhiều cửa hàng giảm giá ngày Black Friday, người mua vắng bóng

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày này, tại một số tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội, nhiều cửa hàng thời trang, công nghệ, đồ gia dụng, trung tâm điện máy… đều treo biển khuyến mãi sâu dịp Black Friday.

Tại các trung tâm thương mại lớn, nhiều cửa hàng, thương hiệu cũng theo xu thế khuyến mãi, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Đặc biệt, ở mảng thời trang, các thương hiệu lớn đều trưng biển giảm giá 50 - 70%, thậm chí là 80% để kích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng.

Nhân dịp Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu sale "sập sàn" đến 80%. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhân viên cửa hàng cho biết, lác đác khách hàng tới xem sản phẩm và chủ yếu sẽ không mua. Ảnh: Thái Nguyễn

Chị Thùy Anh, nhân viên một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu cho biết, cửa hàng đã tất bật chuẩn bị hàng hóa, lên danh sách các mặt hàng để chuẩn bị khuyến mãi trong dịp Black Friday này từ sớm. Nhiều mặt hàng, sản phẩm được giảm giá trên 50%, thậm chí cao hơn.

"Mặc dù vậy, người tiêu dùng năm nay hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng thời trang. Những ngày qua, không chỉ cửa hàng chúng tôi vắng khách mà một số cửa hàng khác cũng tương tự. Khách hàng chủ yếu tập trung cao điểm vào buổi tối, còn trong ngày thường sẽ vắng, nhất là các ngày trong tuần", chị Thùy Anh chia sẻ.

Khung cảnh vắng vẻ tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu trong ngày Black Friday 11/11. Ảnh: Thái Nguyễn

Một số nhân viên tại các thương hiệu thời trang khác cho biết, dù đến chính ngày Black Friday nhưng không khí tại cửa hàng cũng như tại trung tâm thương mại này vẫn im ắng như ngày thường. Không còn cảnh người mua xếp hàng dài, xách “túi lớn, túi bé” như dịp Black Friday các năm trước.

Thực tế, chương trình giảm giá vào đúng ngày Black Friday “không có gì khác” với các chương trình khuyến mại đang diễn ra, do đó ngày Black Friday có phần giảm độ “nóng”, người mua cũng không quá vội “chốt đơn”.

Một số cửa hàng kinh doanh trên phố cũng giảm giá đến 80% nhân dịp Black Friday nhưng vẫn vắng khách. Ảnh: Thái Nguyễn

Khách hàng tìm mua online dịp Black Friday, cửa hàng truyền thống giảm sức nóng

Những năm gần đây, phần lớn các cửa hàng kinh doanh truyền thống đều cho rằng, sự bùng nổ của thương mại điện tử khiến dịp mua sắm Black Friday dần mất đi sức hấp dẫn vốn có. Thay vì xếp hàng hay chen lấn, người tiêu dùng chỉ cần ngồi ở nhà, đặt hàng trực tuyến mà vẫn nhận được nhiều chương trình ưu đãi.

Hơn nữa, các sàn thương mại điện tử không chỉ tung ra chương trình giảm giá hấp dẫn mà còn mở rộng khung thời gian khuyến mãi, không chỉ áp dụng trong một ngày nhất định mà còn kéo dài đến cả tháng.

Chẳng hạn, đối với Shopee, ngoài chương trình giảm giá ngày đôi như 11/11, 12/12… nền tảng này còn tung ra nhiều ưu đãi cho người dùng vào giữa tháng và cuối tháng.

Cùng với đó là các phiếu giảm giá, miễn phí vận chuyển. Đây là một trong những lý do khiến người dùng chi tiêu mạnh tay hơn trên các nền tảng này.

Tình trạng vắng khách trong dịp Black Friday trong những năm gần đây do sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Thành Long (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước đây, muốn mua được giá hời dịp Black Friday, anh phải tranh thủ giờ nghỉ trưa đi làm để đi xếp hàng mua sắm. Đặc biệt là những món đồ đắt tiền, giảm giá có một lần mỗi năm, nếu không xếp hàng mua sớm thì chắc chắn hết sản phẩm.

"Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi chọn mua trên các sàn thương mại điện tử là chủ yếu, thậm chí không cần chờ tới dịp Black Friday, nhiều lần còn săn được các đơn hàng giảm giá 80 - 90% và được giao hàng miễn phí", anh Long chia sẻ.



Ảnh: Chụp màn hình

Trên kênh Facebook, dịp này nhiều hệ thống thời trang lớn, cửa hàng cũng chủ động triển khai tưng bừng các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu.

Theo đó, lượng lớn các fanpage đều đưa ra mức giảm giá, voucher, quà tặng để hút khách, đặt biệt ngành hàng công nghệ, thời trang, mỹ phẩm,...