Thị trường ngày 20/1: Giá dầu cao nhất gần 7 năm, các hàng hóa khác đều lập kỷ lục cao

Giá dầu cao nhất gần 7 năm



Giá dầu tăng sau vụ cháy đường ống dẫn dầu từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung trong ngắn hạn thắt chặt.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/1, dầu thô Brent tăng 93 US cent tương đương 1,1% lên 88,44 USD/thùng, trước đó trong phiên đạt 89,13 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 13/10/2014 và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,53 USD lên 86,96 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 9/10/2014.

Các quan chức OPEC và các nhà phân tích cho biết, giá dầu có thể tiếp tục tăng trong vài tháng tới và có thể đạt 100 USD/thùng, do nhu cầu hồi phục bất chấp biến thể virus corona Omicron lây lan mạnh.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm gần 6% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết ít lạnh và nhu cầu sưởi ấm đến cuối tháng 1/2022 thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2022 trên sàn New York giảm 25,2 US cent tương đương 5,9% xuống 4,031 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 7/1/2022.

Ngoài ra, giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm còn chịu áp lực bởi giá khí đốt tại châu Âu giảm 8%.

Giá vàng tăng 1%

Giá vàng tăng hơn 1%, do đồng USD giảm và căng thẳng địa chính trị xung quanh Ukraine, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,5% lên 1.840,91 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 2/2022 trên sàn New York tăng 1,7% lên 1.843,2 USD/ounce.

Đồng USD giảm khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất 2 năm cũng thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị xung quanh Ukraine và Trung Đông.

Giá nickel cao nhất 11 năm, nhôm cao nhất 3 tháng, thiếc cao kỷ lục

Giá nickel tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011 do thiếu hụt nguồn cung.

Giá nickel trên sàn London tăng 5% lên 23.170 USD/tấn, sau khi đạt 23.220 USD/tấn trong phiên. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2021. Tính từ đầu năm đến nay, giá nickel tăng 11% sau khi tăng 25% trong năm 2021 và 18% năm 2020.

Tồn trữ nickel tại London giảm xuống 94.830 tấn từ mức hơn 260.000 tấn trong tháng 4/2021. Đồng thời, tồn trữ nickel tại Thượng Hải chạm 4.711 tấn – gần mức thấp kỷ lục.

Giá nhôm trên sàn London tăng 0,7% lên 3.046,5 USD/tấn, sau khi đạt 3.053 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 21/10/2021. Tính từ đầu năm đến nay, giá nhôm tăng 8% sau khi tăng 42% năm 2021.

Giá thiếc trên sàn London tăng 1,5% lên 42.925 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 43.000 USD/tấn. Tính từ đầu năm đến nay, giá thiếc tăng 10% sau khi tăng 92% năm 2021.

Giá thép và quặng sắt tiếp đà tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng hơn 4% sau 3 phiên giảm liên tiếp, sau khi Ngân hàng trung ương Trung Quốc đưa ra các chính sách kích thích bổ sung để ổn định nền kinh tế.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Đại Liên tăng 4,3% lên 735 CNY (115,79 USD)/tấn, trước đó trong phiên đạt 741,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 13/1/2022.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2022 trên sàn Singapore tăng 2,6% lên 130,3 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 3%, thép cuộn cán nóng tăng 2,9%, trong đầu phiên giao dịch tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2021. Giá thép không gỉ giảm 0,6% sau 2 phiên tăng liên tiếp.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất gần 2 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng, do dự kiến giá dầu tăng có thể thúc đẩy nhu cầu cao su tự nhiên tăng cao, cùng với đó là thị trường cao su Thượng Hải tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2022 trên sàn Osaka tăng 7,8 JPY tương đương 1,4% lên 250 JPY (2,19 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su đạt 253,1 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 26/11/2021.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Thượng Hải tăng 30 CNY tương đương 0,2% lên 14.900 CNY (2.346,6 USD)/tấn.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2022 tăng 4,85 US cent tương đương 2% lên 2,4445 USD/lb, trước đó trong phiên đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/12/2021 (2,45 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn London tăng 30 USD tương đương 1,4% lên 2.225 USD/tấn.

Giá đường thô cao nhất 2,5 tuần

Giá đường thô tăng hơn 2% lên mức cao nhất 2,5 tuần, do giá dầu thô tăng bởi sự cố đường ống dẫn dầu từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ và căng thẳng địa chính trị tại Nga và UAE.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE tăng 0,41 US cent tương đương 2,2% lên 19,07 US cent/lb, trước đó trong phiên đạt 19,15 US cent/lb – cao nhất kể từ cuối tháng 12/2021.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn London tăng 1 USD tương đương 0,2% lên 510,1 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất 3 tuần, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Chicago tăng 3,6% lên mức cao nhất hơn 3 tuần, khi các thương nhân chuyển tập trung sang thời tiết khô hạn và lạnh tại các khu vực sản xuất trọng điểm của Trung Tây và nam Plains.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 3/2022 tăng 27-1/2 US cent lên 7,96-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 28/12/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2022 tăng 11 US cent lên 6,1-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 30 US cent lên 13,91-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng gần 2%

Giá dầu cọ tại Malaysia rời khỏi chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng và nước sản xuất hàng đầu – Indonesia – thực hiện các quy định mới để kiểm soát xuất khẩu dầu thực vật.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn Bursa Malaysia tăng 91 ringgit tương đương 1,81% lên 5.125 ringgit (1.222,86 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu cọ tăng 3,2% lên mức cao nhất kể từ ngày 21/10/2021.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/1

