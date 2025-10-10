Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:26 GMT+7

Thị trường ô tô Việt Nam "nghẽn ga": Doanh nghiệp bán ô tô "gồng mình", các hãng đua nhau giảm giá

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:26 GMT+7
Thị trường ô tô Việt Nam bước vào thời kỳ “nghẽn ga”, khi sức mua suy yếu, tồn kho tăng và xu hướng xe điện đảo chiều cuộc chơi. Giới chuyên gia cho rằng, chỉ khi có các chính sách tài chính linh hoạt và chiến lược chuyển đổi rõ ràng, doanh nghiệp ô tô mới có thể vượt dốc và tăng tốc trở lại.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thị trường ô tô Việt Nam trầm lắng

Theo số liệu thị trường thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8 vừa qua, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.302 xe, giảm 17% so với tháng trước, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phản ánh số liệu bán hàng của toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam vì còn có các thành viên ngoài VAMA như VinFast và Hyundai. Đây là hai hãng xe có lượng bán ra lớn nhưng công bố riêng.

Toyota áp dụng ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe để hút khách. Ảnh Toyota

Theo số liệu của VAMA, từ tháng 2 đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên doanh số của thị trường lao dốc khá mạnh. Trong 5 tháng liên tục từ tháng 3 đến tháng 7/2025, doanh số thị trường đã có những khởi sắc khi doanh số bật tăng. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua cũng là quãng thời gian trùng với tháng Ngâu nên doanh số thị trường đã bị chững lại.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng có tác động không nhỏ tới thị trường chung là những chính sách mới liên quan đến lộ trình điện khí hoá đang được triển khai mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khiến người tiêu dùng đắn đo trong việc xuống tiền để mua sắm.

Để kích cầu doanh số, các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu giữa bối cảnh thị trường ảm đạm.

KIA giảm giá mạnh cho loạt mẫu xe, nổi bật là K5 2.5 GT-Line giảm 90 triệu đồng, Carnival Hybrid giảm 50 triệu đồng, Sportage Premium giảm 30 triệu đồng; các dòng K3, Seltos, Sonet, Carens, Soluto đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Toyota áp dụng ưu đãi tương tự cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, cùng Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry, mức giảm từ 20–77 triệu đồng. Hyundai giảm giá sâu, trong đó Santa Fe giảm tới 130 triệu đồng, Palisade giảm 205 triệu đồng; các mẫu Accent, Tucson, Custin, Creta, Elantra, i10 cũng giảm 15–50 triệu đồng.

Honda tăng mức hỗ trợ lên 100% lệ phí trước bạ cho BR-V, HR-V, City, Civic hybrid, mức giảm đến 100 triệu đồng. Mitsubishi khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho Xpander, Xforce, Attrage, Triton, mức giảm tương đương 60–70 triệu đồng.

Các chương trình ưu đãi cho thấy doanh nghiệp ô tô đang nỗ lực giải phóng hàng tồn, kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn sức mua sụt giảm.

Bức tranh không mấy khả quan của doanh nghiệp bán và phân phối ô tô

Trong khi đó, bức tranh tài chính, doanh số từ một số doanh nghiệp bán và phân phối ô tô đang cho thấy sự khó khăn lớn tại thị trường ô tô Việt Nam.

Báo cáo tài chính tại quý 2/2025 của Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX) ghi nhận doanh thu thuần Haxaco giảm khoảng 8%, còn 1.029 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn khoảng 10 tỷ đồng, và lợi nhuận thuần thuộc cổ đông công ty mẹ bị âm 4,4 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (Haxaco) báo cáo lỗ gần 11,9 tỷ đồng trong quý II/2025. Ảnh Haxaco.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu khoảng 1.988 tỷ đồng (giảm 8%), lợi nhuận trước thuế giảm 42% về 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 26,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh ô tô của Haxaco trong quý 2/2025 lỗ gần 11,9 tỷ đồng. Theo giải trình của Haxaco, doanh nghiệp lỗ trong quý này do thị trường ô tô chưa có dấu hiệu khởi sắc, bị chi phối bởi xu hướng giảm chung và sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí hoạt động gia tăng đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Cấm xe máy, hạn chế ô tô chạy xăng ở Hà Nội: Thị trường xe điện sẽ ra sao?

Trong khi đó City Auto, nhà phân phối lớn của Ford, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý đạt gần 3,5 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, doanh thu thuần tăng 23,2%, đạt 4.095,3 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 31,2%, chỉ còn hơn 6,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, Công ty CP Tasco Auto, đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối 16 thương hiệu xe, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 80 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy đã bắt đầu có lãi nhưng đến cuối quý II/2025, Tasco Auto vẫn lỗ lũy kế gần 1.824 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn “điều chỉnh đau nhưng cần thiết”. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, chiến lược linh hoạt và tư duy số hóa sẽ không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ khi chu kỳ tăng trưởng mới quay trở lại.

Thời gian qua, một số đại lý lớn đã bắt đầu triển khai bán xe trực tuyến, quản lý khách hàng qua CRM, ứng dụng AI chatbot để tư vấn và chăm sóc khách hàng sau bán. Một số khác chuyển hướng sang bán xe hybrid hoặc xe điện cỡ nhỏ, tận dụng chính sách hỗ trợ thuế, phí từ Chính phủ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giảm mạnh, xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Đúng như dự đoán của chuyên gia, doanh nghiệp đầu mối, giá xăng dầu hôm nay tại phiên điều hành định kỳ ngày 9/10 giảm rất mạnh theo đà giảm của giá dầu thô tuần trước.

Việt Nam lần đầu vượt Trung Quốc, dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dệt may sang Mỹ

Kinh tế
Việt Nam lần đầu vượt Trung Quốc, dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dệt may sang Mỹ

Thị trường vàng chính thức "đổi luật chơi": Giá vàng quay đầu giảm

Kinh tế
Thị trường vàng chính thức 'đổi luật chơi': Giá vàng quay đầu giảm

Tây Ninh đặt mục tiêu kinh tế nghìn tỷ USD với tầm nhìn đến năm 2050, lấy con người làm trung tâm

Kinh tế
Tây Ninh đặt mục tiêu kinh tế nghìn tỷ USD với tầm nhìn đến năm 2050, lấy con người làm trung tâm

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Kinh tế
Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Đọc thêm

10 ngày liên tiếp, một trường tiểu học ở Hà Nội vẫn phải cho học sinh học online
Xã hội

10 ngày liên tiếp, một trường tiểu học ở Hà Nội vẫn phải cho học sinh học online

Xã hội

Từ ngày 30/9 đến nay, học sinh Trường Tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội vẫn chưa thể đi học trực tiếp do hậu quả sau mưa bão.

Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²
Kinh tế

Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²

Kinh tế

Ra hàng bộ sưu tập căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 với mức giá chỉ 7x triệu/m² giữa bối cảnh thị trường Nam Sài Gòn khan hiếm nguồn cung và giá bán liên tục leo thang, Phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, dự án không chỉ mang đến chốn an cư lý tưởng với tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hiếm có giữa trung tâm sôi động bậc nhất TP.HCM.

Nguyên nhân viêm thanh quản và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân viêm thanh quản và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

 Viêm thanh quản là một trong những vấn đề thường gặp của hệ hô hấp, ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói và chất lượng cuộc sống. Để cải thiện hiệu quả tình trạng này, cần hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp, an toàn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về nguyên nhân viêm thanh quản và cách hỗ trợ cải thiện từ thảo dược.

Xây dựng Phú Thọ xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam
Xã hội

Xây dựng Phú Thọ xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Xã hội

Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vào cuộc sống với chương trình hành động cụ thể, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025
Văn hóa - Giải trí

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Văn hóa - Giải trí

Bộ VHTTDL đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm pháp luật Việt Nam trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm trên Tiktok.

Tin chiều 10/10: ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết
Thể thao

Tin chiều 10/10: ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết

Thể thao

ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết; Henrikh Mkhitaryan nhớ lại mâu thuẫn với Mourinho; Triển khai công tác chuẩn bị trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal; Arsenal thưởng Timber hợp đồng mới; Nhà của Vinicius Junior bị cháy.

Nga nghiền nát phòng tuyến Ukraine, sư đoàn tăng khổng lồ tràn vào nam Donetsk, Kiev trả giá đắt vì Pokrovsk
Thế giới

Nga nghiền nát phòng tuyến Ukraine, sư đoàn tăng khổng lồ tràn vào nam Donetsk, Kiev trả giá đắt vì Pokrovsk

Thế giới

Một mũi tiến công hùng hậu của Nga – được dẫn đầu bởi Sư đoàn xe tăng số 90, đơn vị thiết giáp lớn nhất của quân đội Nga – đang từng bước chiếm thêm lãnh thổ ở nam Donetsk và giáp ranh Dnipropetrovsk. Bước tiến này diễn ra khi Kiev dồn quân giữ pháo đài Pokrovsk, để hở sườn trước sư đoàn xe tăng mạnh nhất của Nga.

Đã giảm rồi nay còn giảm thêm, giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua?
Nhà nông

Đã giảm rồi nay còn giảm thêm, giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua?

Nhà nông

Giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua? Thị trường lợn hơi tiếp đà giảm tại cả ba miền hôm nay. Hiện tại, giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, mức thấp nhất là 50.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Vĩnh Long và Gia Lai.

Y tế Côn Đảo 'lột xác' sau 1 tháng: Lượt khám tăng gần 90%, ca mổ phức tạp thực hiện tại đảo
Chuyển động Sài Gòn

Y tế Côn Đảo "lột xác" sau 1 tháng: Lượt khám tăng gần 90%, ca mổ phức tạp thực hiện tại đảo

Chuyển động Sài Gòn

Chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu TP.HCM đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ tại đặc khu Côn Đảo, lần đầu tiên thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, giảm đáng kể tình trạng chuyển bệnh ra đất liền.

Cổ phiếu bất động sản 'họ Vingroup' tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản "họ Vingroup" tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm

Nhà đất

Bộ 3 cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM và VRE đồng loạt đua nhau tăng kịch trần hoặc gần kịch trần trong phiên 10/10, kéo nhóm bất động sản bứt phá 4,44% và đưa VN-Index vượt mốc 1.740 điểm, sắc xanh lan rộng toàn thị trường.

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố
Pháp luật

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Viết Hùng vì mang dao và xăng đến nhà người khác đe dọa giết người do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng
Gia đình

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng

Gia đình

Không ngờ hoa của cây này lại có thể ăn được và nấu thành món canh bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thế này!

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn
Xã hội

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn

Xã hội

Nhiều cô gái trẻ tại Mỹ đang tận dụng các ứng dụng hẹn hò không phải để tìm kiếm tình yêu, mà để có những bữa ăn sang trọng không tốn chi phí.

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố Tây Ban Nha nên bị “đuổi ra khỏi NATO” do không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một mức cao gấp hơn hai lần tiêu chuẩn hiện hành của khối.

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi chưa thể tạo bất ngờ sau hơn nửa chặng đường của cuộc thi Miss Grand International 2025.

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
9

Giảm nghèo nông thôn

Từng là hướng dẫn viên du lịch, thợ cơ khí, nhân viên bán hàng, lái taxi… nhưng cuộc sống của anh Phan Văn Hùng, 40 tuổi, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn luôn chật vật. Chỉ đến khi bén duyên với nghề trồng nấm, anh mới thực sự tìm thấy con đường làm giàu bền vững, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, lan tỏa mô hình tự tạo việc làm, thu nhập...

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn
Kinh tế

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn

Kinh tế

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận TP.Hà Nội.

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á
Kinh tế

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Kinh tế

Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững.

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng
Thể thao

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng

Thể thao

Dù vẫn dẫn đầu bảng F, HLV của ĐT Malaysia thừa nhận đội không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 giữa bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch gây chấn động.

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh
Doanh nghiệp

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình
Doanh nghiệp

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình

Doanh nghiệp

Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông

Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, tiếp tục củng cố vị thế là vựa rau của miền Bắc, trung tâm cung ứng rau củ chất lượng cao cho Đồng bằng sông Hồng và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Tổng giá trị sản xuất cây vụ đông toàn Thành phố đạt giá trị sản xuất trên 6.500 tỷ đồng.

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó
Chuyển động Sài Gòn

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó

Chuyển động Sài Gòn

Trước việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã, phường ở tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này. Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết: Khó khăn chỗ nào gỡ ngay chỗ đó để đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình.

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng
Kinh tế

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng

Kinh tế

Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Video

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Video

Mê-tan có khả năng làm nóng Trái đất gấp 84 lần CO₂ trong 20 năm. Khi các quốc gia ASEAN như Indonesia, Malaysia và Thái Lan chiếm tới 90% lượng phát thải mê-tan khu vực, việc hợp tác giảm khí nhà kính này đang trở thành chìa khóa giúp Đông Nam Á đóng góp thiết thực vào mục tiêu giới hạn nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C.

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
Nhà nông

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
6

Nhà nông

Một nông dân tại xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ được một con cu li (dân địa phương gọi là con cù ly) là loài động vật hoang dã, động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm IB trong vườn nhà, đã bắt giữ, rồi nhanh chóng giao nộp cho công an để thả về môi trường tự nhiên.

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên 18 tuổi điều khiển xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe buýt trên đường Lê Quang Đạo, gần ngã tư An Sương.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Nhà nông

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học công nghệ Môi trường của Quốc hội lần thứ 14, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt
Đông Tây - Kim Cổ

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt

Đông Tây - Kim Cổ

3 vị Tiến sĩ Nho học họ Nguyễn làng Tiền Liệt đã được ghi danh tại Văn miếu Quốc Tử giám Hà Nội và Văn miếu Mao Điền, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn
Điểm nóng

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn

Điểm nóng

Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", đã chỉ trích tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về Nga trên mạng xã hội".

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

3

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'

4

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

5

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy