Thị trường ô tô Việt Nam "nghẽn ga": Doanh nghiệp bán ô tô "gồng mình", các hãng đua nhau giảm giá

Thị trường ô tô Việt Nam trầm lắng

Theo số liệu thị trường thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8 vừa qua, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.302 xe, giảm 17% so với tháng trước, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phản ánh số liệu bán hàng của toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam vì còn có các thành viên ngoài VAMA như VinFast và Hyundai. Đây là hai hãng xe có lượng bán ra lớn nhưng công bố riêng.

Toyota áp dụng ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe để hút khách. Ảnh Toyota

Theo số liệu của VAMA, từ tháng 2 đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên doanh số của thị trường lao dốc khá mạnh. Trong 5 tháng liên tục từ tháng 3 đến tháng 7/2025, doanh số thị trường đã có những khởi sắc khi doanh số bật tăng. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua cũng là quãng thời gian trùng với tháng Ngâu nên doanh số thị trường đã bị chững lại.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng có tác động không nhỏ tới thị trường chung là những chính sách mới liên quan đến lộ trình điện khí hoá đang được triển khai mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khiến người tiêu dùng đắn đo trong việc xuống tiền để mua sắm.

Để kích cầu doanh số, các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu giữa bối cảnh thị trường ảm đạm.

KIA giảm giá mạnh cho loạt mẫu xe, nổi bật là K5 2.5 GT-Line giảm 90 triệu đồng, Carnival Hybrid giảm 50 triệu đồng, Sportage Premium giảm 30 triệu đồng; các dòng K3, Seltos, Sonet, Carens, Soluto đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Toyota áp dụng ưu đãi tương tự cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, cùng Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry, mức giảm từ 20–77 triệu đồng. Hyundai giảm giá sâu, trong đó Santa Fe giảm tới 130 triệu đồng, Palisade giảm 205 triệu đồng; các mẫu Accent, Tucson, Custin, Creta, Elantra, i10 cũng giảm 15–50 triệu đồng.

Honda tăng mức hỗ trợ lên 100% lệ phí trước bạ cho BR-V, HR-V, City, Civic hybrid, mức giảm đến 100 triệu đồng. Mitsubishi khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho Xpander, Xforce, Attrage, Triton, mức giảm tương đương 60–70 triệu đồng.

Các chương trình ưu đãi cho thấy doanh nghiệp ô tô đang nỗ lực giải phóng hàng tồn, kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn sức mua sụt giảm.

Bức tranh không mấy khả quan của doanh nghiệp bán và phân phối ô tô

Trong khi đó, bức tranh tài chính, doanh số từ một số doanh nghiệp bán và phân phối ô tô đang cho thấy sự khó khăn lớn tại thị trường ô tô Việt Nam.

Báo cáo tài chính tại quý 2/2025 của Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX) ghi nhận doanh thu thuần Haxaco giảm khoảng 8%, còn 1.029 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn khoảng 10 tỷ đồng, và lợi nhuận thuần thuộc cổ đông công ty mẹ bị âm 4,4 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (Haxaco) báo cáo lỗ gần 11,9 tỷ đồng trong quý II/2025. Ảnh Haxaco.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu khoảng 1.988 tỷ đồng (giảm 8%), lợi nhuận trước thuế giảm 42% về 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 26,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh ô tô của Haxaco trong quý 2/2025 lỗ gần 11,9 tỷ đồng. Theo giải trình của Haxaco, doanh nghiệp lỗ trong quý này do thị trường ô tô chưa có dấu hiệu khởi sắc, bị chi phối bởi xu hướng giảm chung và sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí hoạt động gia tăng đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Trong khi đó City Auto, nhà phân phối lớn của Ford, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý đạt gần 3,5 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, doanh thu thuần tăng 23,2%, đạt 4.095,3 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 31,2%, chỉ còn hơn 6,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, Công ty CP Tasco Auto, đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối 16 thương hiệu xe, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 80 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy đã bắt đầu có lãi nhưng đến cuối quý II/2025, Tasco Auto vẫn lỗ lũy kế gần 1.824 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn “điều chỉnh đau nhưng cần thiết”. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, chiến lược linh hoạt và tư duy số hóa sẽ không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ khi chu kỳ tăng trưởng mới quay trở lại.

Thời gian qua, một số đại lý lớn đã bắt đầu triển khai bán xe trực tuyến, quản lý khách hàng qua CRM, ứng dụng AI chatbot để tư vấn và chăm sóc khách hàng sau bán. Một số khác chuyển hướng sang bán xe hybrid hoặc xe điện cỡ nhỏ, tận dụng chính sách hỗ trợ thuế, phí từ Chính phủ.