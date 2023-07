Thị trường ôtô ấm dần sau giảm lệ phí trước bạ 50%

Thị trường ôtô ấm dần hơn sau khi giảm phí trước bạ 50%. Ảnh: Ngọc Quang

Từ ngày 1.7, chính phủ chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô. Tuy nhiên thông tin này đã có từ tháng 6.2023. Do đó, nhiều khách hàng tham khảo xe trước đó chỉ chờ thông tin chính thức là xuống tiền mua xe.

Khảo sát các showroom bán ôtô mới khu vực Phạm Văn Đồng (Hà Nội), phóng viên ghi nhận thị trường ôtô Việt Nam có sự tăng trưởng trở lại từ đầu tháng 7.2023.

Tuy nhiên, sau khi chính sách hỗ trợ phí trước bạ được thông qua, một số đại lý đã có động thái cắt bớt các khuyến mại như giảm giá trực tiếp, thay vào đó các showroom chuyển sang khuyến mại phụ kiện, phim cách nhiệt, thảm lót sàn… Việc cắt giảm khuyến mại là cách để đại lý giảm gánh nặng chi phí, bù lỗ cho nhiều tháng qua phải gồng mình giải quyết hàng tồn kho khi thị trường ảm đạm.

Anh Nguyễn Ngọc Quang - nhân viên bán ôtô ở Hà Nội - cho biết, từ 1.7, lệ phí trước bạ chính thức giảm 50% đã góp phần kích cầu tiêu dùng. Do khách hàng của anh đã tham khảo từ những tháng trước nên khi có chính sách mới là họ "chốt đơn" luôn. Từ ngày 1.7 đến nay, anh đã bán được 5 xe ôtô lắp ráp trong nước. Hơn nữa, khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước, cửa hàng bớt gánh nặng chi phí cắt lỗ, do đó nhân viên cũng dễ sống hơn.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số của toàn thị trường trong tháng 6 đạt 23.800 xe. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 20% lên mức 17.334 xe, 6.344 xe thương mại - tăng 4% và 122 xe chuyên dụng giảm 17% so với tháng trước.

Nếu xét về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.488 xe, tăng 28% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Tuy đã tăng lên nhưng con số này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước khá nhiều. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6.2023 vẫn giảm 32% so với 2022. Xe ôtô du lịch giảm 37%; xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng giảm 65% so với năm 2022. Tính đến hết tháng 6.2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 37% trong khi xe nhập khẩu giảm 25% so với cùng kì năm ngoái.

VinFast cũng mới công bố doanh số bán hàng trong tháng 6 là 2.660 xe, nâng tổng doanh số bán hàng lên 11.143 xe ôtô điện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh doanh số bán xe từ các đơn vị thành viên VAMA, thị trường ôtô Việt Nam còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, BMW, Volvo, Mercedes-Bens... nhưng các hãng này không tiết lộ kết quả kinh doanh.