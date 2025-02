Thị trường quà tặng Valentine 2025: Hoa "tiền" vài chục triệu, lộ diện món đồ "mua 1 lại muốn mua thêm"

Ngày Lễ tình nhân 14/2 luôn là dịp đặc biệt để các cặp đôi thể hiện tình cảm dành cho nhau. So với những năm trước, xu hướng quà tặng Valentine năm 2025 không chỉ tập trung vào những món quà truyền thống như hoa, socola, gấu bông mà còn có thêm những món quà mới lạ, dần trở thành trào lưu mới trong thời gian qua.

Khảo sát của PV Dân Việt với thị trường hoa tươi ngày 14/2 cho thấy, hoa hồng Đà Lạt nhập về Hà Nội có giá từ 15.000 - 30.000 đồng/bông, hoa hồng nhập khẩu có giá từ 40.000 - 80.000 đồng/bông. Những bó hoa hồng nhập khẩu cao cấp kết thành hình trái tim sẽ có giá từ 1 - 4 triệu đồng/bó, tùy loại hoa và kích thước. Các loại hoa mới lạ như hồng hoa kim tuyến có giá bán dao động từ 200.000 - 400.000 đồng/bó, tùy số lượng bông tạo thành, mẫu đơn 90.000 đồng/bó,…

Sản phẩm hoa tươi vẫn là món quà tặng Valentine chủ đạo được nhiều người lựa chọn trong ngày 14/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Cùng với hoa tươi, socola cũng là quà tặng Valentine ý nghĩa được nhiều người săn đón, tìm mua trong ngày lễ tình nhân. Những shop socola với nhiều dòng sản phẩm như: bonbon socola, socola truffle,… và mẫu mã socola theo xu hướng năm nay.

Một số chủ shop socola cho biết, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm mang dấu ấn riêng và socola handmade cho ngày Valentine sẽ có các dịch vụ khắc tên, in hình hoặc tạo thông điệp đặc biệt lên từng viên socola, giúp món quà trở nên độc đáo và ý nghĩa hơn.

Bên cạnh các dòng socola truyền thống, năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của socola cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm organic, không đường hoặc làm từ cacao nguyên chất. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu.

Cũng như hoa tươi, socola là món quà tặng Valentine truyền thống không thể thiếu. Ảnh: NVCC

Năm 2025, nhiều sản phẩm socola có hình thức, mẫu mã bắt mắt, ý nghĩa thu hút lượng lớn khách hàng. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong dịp lễ tình nhân 14/2 năm nay, nhiều cửa hàng, shop quà tặng "chào hàng" các loại hoa bất tử, hoa gấu bông hoặc những bó hoa làm từ món đồ chơi "hot trend" trên thị trường.

Đơn cử, "Baby Three" trở thành quà tặng Valentine mới được nhiều người yêu thích, dành tặng cho "nửa kia" trong dịp lễ năm nay. Baby Three hay còn gọi là "bé ba" - món đồ chơi từ Trung Quốc, là những nhân vật bằng bông có khuôn mặt tròn cùng biểu cảm đáng yêu, phong phú, ngoại hình ngây thơ và thân thiện, gây bắt mắt về thị giác, thường được thiết kế theo nhiều chủ đề bộ sưu tập: hải sản, cổ tích, bánh ngọt, 12 con giáp...

"Baby Three" trở thành quà tặng Valentine mới được nhiều người yêu thích trong năm 2025. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhiều người không tiếc tiền bỏ ra từ vài triệu đến cả chục triệu đồng để mua Baby Three. Ảnh: NVCC

So với Labubu ( món quà được yêu thích khác) trước đó, Baby Three gây sốt hơn với mức giá tốt và dễ mua, dễ kiếm hơn, có thể đặt mua online hoặc thậm chí được bán rộng rãi ở nhiều cửa hàng trên địa bàn. Kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2024, Baby Three đã nhanh chóng trở thành trào lưu đình đám trong cộng đồng trẻ Việt Nam.

Chị Phương Thảo (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sản phẩm đang "hot trend" này các bạn trẻ ai cũng mua mặc dù giá thành ít nhất cũng từ 500 - 600 nghìn đồng/con.

"Lúc đầu tôi cũng không thích vì thấy nó tốn tiền quá. Nhưng một sức hấp dẫn nào đó, mua 1 con rồi thôi thúc mua thêm những con khác. Do đó, trong dịp này tôi và chồng đã mua hết hơn 3 triệu đồng từ sản phẩm Baby Three", chị Thảo chia sẻ.

Hình thức quà tặng từ hoa quả, bánh kẹo xếp thành bông hoa, bánh kem được bày bán rất nhiều trên Facebook.

Các bó hoa tiền vài chục triệu động cũng là sản phẩm quà tặng Valentine ấn tượng trong những năm gần đây.

Ngoài ra, các hệ thống siêu thị ở Hà Nội nhằm kích cầu tiêu dùng mùa lễ Valentine cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại. Tại hệ thống siêu thị GO!, Lotte,... hàng loạt loại quà tặng Valentine được giảm giá cùng gắn với các chương trình khuyến mại như mua 2 tặng 1 hoặc mua socola được nhận quà...

Đáng lưu ý, nhiều sản phẩm trái cây được tạo hình trái tim cũng gây chú ý người mua hay các sản phẩm dành cho cặp đôi như bánh ngọt, socola, gấu bông, nến thơm, mỹ phẩm,... cũng có nhiều ưu đãi trong dịp Valentine.

Các siêu thị cũng "đu trend" với nhiều loại quà tặng, sản phẩm trong ngày 14/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Mặt hàng socola trong siêu thị được giảm giá mạnh, thu hút người mua. Ảnh: Thái Nguyễn

Dưa hấu được tạo hình trái tim trong siêu thị Lotte

Vàng, trang sức cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng chú ý với nhiều mẫu mã có biểu tượng tình yêu trong dịp Valentine

Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhiều người có xu hướng mua sắm quà tặng Valentine trực tuyến thay vì đến cửa hàng truyền thống.

Các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki và các website chính hãng của thương hiệu trang sức cũng có nhiều ưu đãi, sản phẩm mới trong tuần lễ Valentine.