Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network

Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo

Sáng 1/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế, chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người gồm Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (Hà Nội) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Nhiều vụ lừa đảo tiền ảo bị triệt phá. Ảnh AI.

Từ tháng 10/2024, nhóm này lập và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa mang tên “3COMMAS” giả mạo, mô phỏng các sàn quốc tế. Chúng quảng bá một “Bot Trade” có khả năng sinh lời 0,7%/ngày và hứa hẹn trả hoa hồng theo mô hình đa cấp để thu hút người tham gia.

Tuy nhiên, thực tế không có hoạt động đầu tư nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư được Long chuyển qua các ví trung gian để chiếm đoạt. Đây cũng là thủ đoạn lừa đảo tiền ảo mà hầu hết các đối tượng lừa đảo thực hiện suốt thời gian qua.

Riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của bốn bị hại. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Nhà đầu tư Pi Network hết hi vọng

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Pi Network đã tăng mạnh từ 0,2 USD lên gần 0,3 USD vào chiều 27/10. Mức tăng trưởng gần 50% này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi cho rằng dự án đã phát triển trở lại.

Tuy nhiên Pi Network không duy trì được đà tăng trưởng lâu khi đồng tiền điện tử này đã bị "xả" ngay lập tức. Giá Pi Network cũng liên tục giảm mạnh vào tối 27/10. Đến sáng 29/10, đồng tiền điện tử này được giao dịch quanh mức 0,23 USD.

Đến thời điểm 7h15 sáng 2/11, giá Pi Network vẫn chỉ mở mức 0,245 USD. "Việc Pi Network tăng và giảm trong thời gian ngắn cho thấy rõ động thái bơm thổi giá. Tình trạng thao túng giá này thường xuất hiện trên một số đồng memecoin (tiền điện tử trò đùa) nhằm tạo sức hút cho dự án trong thời gian ngắn, từ đó thu lợi", một nhà đầu tư tiền số lâu năm cho biết

Trái ngược với sự tăng trưởng chung của thị trường, Pi Network vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Đến nay, đồng tiền số này đã mất đến 90% giá trị so với mức đỉnh gần 3 USD.

Thị trường tài sản mã hoá hôm nay 2/11: Tăng nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 7h15, 2/11 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường tiền mã hoá (crypto) tăng nhẹ. Giá Bitcoin giao dịch quanh mức 109.979 USD, tăng 0,22 %, vốn hoá thị trường đạt 2.200 tỷ USD.

Một số đồng lớn khác cũng tăng nhẹ như: Ethereum (0,56%), XRP (0,13%), Dogecoin (0,28%), TRON (0,38%), Cardano (0,34%). Trong khi ngược chiều, Binance Coin (-0,05%), Solana (-0,88%), Hyperlink (-0,286%), Chainlink (-0,47%) lại giảm.

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus Thielen từ 10x Research, ngoài yếu tố mùa vụ, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều động lực kinh tế vĩ mô quan trọng. “Biểu đồ mùa vụ rất đáng quan tâm, nhưng cần phải đánh giá cùng với nhiều yếu tố khác,” ông nhấn mạnh.