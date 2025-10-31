Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 31/10: Thử nghiệm dự án sandbox tại Đà Nẵng, giá Bitcoin và ETH giảm sốc

Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 31/10/2025 07:16 GMT+7
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 31/10: Việc được phép thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox tại Đà Nẵng thể hiện sự chuyển biến tích cực trong cách Việt Nam tiếp cận đổi mới sáng tạo có kiểm soát, tạo điều kiện cho các mô hình fintech hợp pháp được kiểm chứng thực tế.
Thử nghiệm dự án chuyển đổi tài sản mã hóa tại Đà Nẵng

Tại hội thảo "Fintech Sandbox - trải nghiệm Basal Pay - hiểu đúng tài sản số" diễn ra tại Đà Nẵng ngày 30/10, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đánh giá dự án thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hoá vừa được áp dụng ở Đà Nẵng là dấu mốc lớn.

Ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho rằng việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 136/2023/QH15 đã mở ra cơ hội đặc biệt để Đà Nẵng thử nghiệm các mô hình công nghệ mới.

Hoạt động trải nghiệm mô hình chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định tại gian hàng mô phỏng của Basal Pay. Ảnh: Minh Lê (Báo Đà Nẵng).

Ông Anh nhấn mạnh, Basal Pay - dự án đầu tiên được cấp phép thử nghiệm sandbox - là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, thể hiện việc đón đầu xu thế công nghệ toàn cầu.

Cơ chế kiểm soát tại Đà Nẵng là cơ hội kiểm chứng tính khả thi của mô hình fintech ở môi trường quản lý thực tế, góp phần hình thành hệ sinh thái an toàn, phục vụ mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Theo ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án Basal Pay, việc được phép thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox tại Đà Nẵng thể hiện sự chuyển biến tích cực trong cách Việt Nam tiếp cận đổi mới sáng tạo có kiểm soát, tạo điều kiện cho các mô hình fintech hợp pháp được kiểm chứng thực tế.

"Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong về đổi mới thể chế, nơi chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp hợp lực xây dựng môi trường thử nghiệm chính sách mang ý nghĩa quốc gia", ông nói.

Cũng theo các chuyên gia, chuỗi hoạt động của Basal Pay tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới tích hợp thêm mô hình mô phỏng thực tế và chương trình đào tạo nhân lực fintech-blockchain chất lượng cao.

Thị trường tài sản mã hoá hôm nay 31/10 sụt giảm mạnh

Cập nhật tại thời điểm 6h30, 31/10 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto giảm đồng loạt. Giá Bitcoin giảm 1,89%, giao dịch còn 108.031 USD. Ethereum giảm 3,01%, tương tự với mức giảm của Binance Coin (-3,02%). Hàng loạt đồng tiền điện tử lớn khác cùng lao dốc: XRP (-5,09%), Solana (-5,51%), TRON (-1,39%), Dogecoin (-5,81%), Cardano (-6,73%)...

Bộ trưởng Tài chính, Scott Bessent, thông báo vào ngày thứ Năm rằng Mỹ sẽ tạm thời dỡ bỏ các hạn chế nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những công nghệ mà chính phủ Mỹ cho là nhạy cảm.

Theo nguồn tin từ Reuters, động thái nới lỏng này được thực hiện sau khi Trung Quốc đồng ý đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm – các nguyên liệu quan trọng trong ngành điện tử và quốc phòng.

Quyết định trên của Bessent diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều tuần căng thẳng, vốn thường được xem là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, các diễn biến mới từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã khiến thị trường tài chính trở nên bất ổn. Jerome Powell tiết lộ rằng các thành viên FOMC có “quan điểm khác biệt rõ rệt” về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới, tạo ra sự hoài nghi cho các nhà đầu tư.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 30/10: Tội phạm tài sản số tăng cao, giá Bitcoin giảm mạnh

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang cũng phát tín hiệu kết thúc chính sách thắt chặt định lượng (QT), vốn làm giảm thanh khoản trong hệ thống tài chính. Việc tăng thanh khoản thường là yếu tố thúc đẩy giá tiền điện tử.

Trong vòng 24 giờ sau hội nghị FOMC, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến hơn 1,1 tỷ USD bị thanh lý, khiến giá BTC giảm xuống có lúc sâu dưới ngưỡng 107.000 USD và phá vỡ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày – một mức hỗ trợ quan trọng, theo dữ liệu từ Nansen.

Việt Nam có lợi thế lớn về nhân lực bảo mật

Ông Thuật Nguyễn - đồng sáng lập, CEO Quỹ Kyros Ventures - tin tưởng Việt Nam có lợi thế lớn về nhân lực bảo mật, với nhiều đội ngũ kỹ sư giỏi, đơn cử như Verichains - nhóm từng giúp xử lý vụ hacker lấy đi hơn 600 triệu USD của Axie Infinity.

“Việt Nam có nhiều chuyên gia ẩn danh cực kỳ giỏi, sẵn sàng hỗ trợ các dự án. Nếu biết cách huy động và kết nối lực lượng này, Việt Nam có thể trở thành trung tâm an ninh mạng trong lĩnh vực blockchain khu vực”, ông Thuật cho biết và đề xuất cần thiết lập cơ chế pháp lý cho tài chính phi tập trung (DeFi).

Nhiều nhóm kỹ sư người Việt đang xây dựng sản phẩm DeFi nổi tiếng trên thế giới, nhưng vẫn chưa dám công khai phát triển ở Việt Nam vì chưa có khung pháp lý hỗ trợ.

Liên quan cơ chế niêm yết tài sản mã hoá, ông Thuật cho rằng, Việt Nam nên trao quyền lựa chọn cho các sàn giao dịch được cấp phép, tương tự mô hình ở các nước phát triển

