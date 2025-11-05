Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 5/11: ​​SSI Digital tăng vốn lên nghìn tỷ, tiền kỹ thuật số sập kinh hoàng

Công ty tài sản mã hóa của SSI tăng vốn lên nghìn tỷ đồng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Công nghệ Số SSI (SSI Digital) vừa tăng vốn điều lệ gấp 5 lần, từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông mới sau tăng vốn không được nêu rõ. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán SSI, cũng đảm nhiệm vị trí tương tự tại SSI Digital.

SSI Digital được thành lập ngày 25/3/2022 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Chứng khoán SSI nắm 68,54% vốn. Tuy nhiên, ngày 30/9, SSI chỉ còn ghi nhận SSI Digital là công ty liên kết gián tiếp. SSI Digital tập trung vào phát triển hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và nền tảng đầu tư tài sản mã hóa.

Công ty tài sản mã hóa của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. Ảnh SSI

Tháng 6/2025, SSI Digital và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký kết hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm phát triển hệ sinh thái hạ tầng blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Giữa tháng 10, SSI công bố Nghị quyết về việc mua 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SSI Digital với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Giá trị phần vốn góp bổ sung theo mệnh giá là 150 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ được doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số này công bố sau.

Về SSI, báo cáo tài chính quý III cho thấy doanh thu hoạt động đạt 4.176 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.475 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty chứng khoán của ông Nguyễn Duy Hưng đạt doanh thu 9.328 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.287 tỷ đồng, tăng 36%. Quy mô tài sản hợp nhất tại ngày 30/9 vượt 100.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 31.255 tỷ đồng.

Việc SSI Digital tăng mạnh vốn diễn ra trong bối cảnh Chính phủ triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05. Ngoài SSI, một loạt công ty chứng khoán cũng có động thái tham gia vào mảng tài sản mã hóa. TCBS, VPBankS, HDS hay VIX đều góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực này.

Bitcoin và thị trường tiền mã hoá "sập giá".

Cập nhật tại thời điểm 6h15, ngày 5/11 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto tiếp tục "nhuộm" màu đỏ.

Giá Bitcoin giảm sâu hơn 5%, giao dịch còn mức 101.218 USD, vốn hoá thị trường đạt 2.020 tỷ USD. Ethereum giảm tới 9,31%, giá xuống 3.271 USD. Hàng loạt đồng lớn cũng lao dốc mạnh: XRP (-4,12%), Binance Coin (-6,96%), Solana (-6,67%), Dogecoin (-2,68%), Cardano (-5,56%)...

Những bình luận mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) góp phần làm gia tăng làn sóng bán tháo. Mặc dù Fed đã công bố đợt cắt giảm lãi suất lần thứ hai và dự kiến ​​chấm dứt chính sách thắt chặt định lượng vào tháng 12, Chủ tịch Jerome Powell vẫn cảnh báo rằng lạm phát vẫn là một mối lo ngại. Tuyên bố của ông đã đẩy chỉ số đô la Mỹ trở lại mức 100 điểm, gây áp lực mới lên các tài sản rủi ro như Bitcoin và Ethereum.

Cập nhật dữ liệu, nền tảng dự đoán Polymarket cho rằng khả năng Bitcoin giảm xuống dưới 100.000 USD trước cuối năm 2025 đã tăng lên 79%. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư giữa bối cảnh thị trường tiền số lao dốc.

Tài sản mã hoá luôn là tài sản số nhưng ngược lại không đúng

Mặc dù tài sản số có tính chất phi tập trung và mang tính toàn cầu, nhưng một số quốc gia và thành phố đã nổi lên như những trung tâm hàng đầu thu hút hoạt động và vốn đầu tư trong lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích SHS, mỗi trung tâm có mô hình và lợi thế riêng, nhưng điểm chung là họ đều nhận thấy tiềm năng của tài sản số và chủ động xây dựng môi trường để thu hút nguồn lực trong lĩnh vực mới mẻ này.

Ông Hạnh cũng nhấn mạnh tài sản mã hoá luôn là tài sản số nhưng không phải tài sản số nào cũng là tài sản mã hoá. Đây cũng là vấn đề mà mặc dù đã có khái niệm cụ thể, song không ít doanh nghiệp công nghệ cho rằng còn có sự "mơ hồ" trong phân định, dễ dẫn đến việc doanh nghiệp mong muốn tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05 có thể gặp những vướng mắc nhất định.

Những thống kê gần đây cho thấy Việt Nam nằm trong top các quốc gia dẫn đầu về số lượng người sử dụng tiền mã hóa, với gần 26 triệu người Việt sở hữu loại tài sản này. Điều đó chứng tỏ tài sản số đã trở nên phổ biến như một kênh đầu tư đối với nhiều người dân, chứ không còn xa lạ.

Đây cũng chính là điều kiện rất lớn để khi có khung pháp lý ban đầu của thị trường, được kỳ vọng sẽ vừa mở ra bước ngoặt quan trọng với cơ hội phát triển, mang đến giá trị đóng góp cho nền kinh tế và thúc đẩy nâng tầm đổi mới công nghệ, đồng thời vừa bảo vệ được nhà đầu tư - người dân trong không gian giao dịch minh bạch, rõ ràng.