Thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ, hơn 50% Bitcoin bị thua lỗ: Chuyên gia vẫn nhìn thấy "tia hi vọng"

Áp lực từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF, môi trường lãi suất cao và sự dịch chuyển của dòng tiền sang lĩnh vực AI đang phủ bóng lên thị trường tiền số, dù nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là tín hiệu cho thấy chu kỳ giảm giá đang dần đi đến giai đoạn cuối.

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi Bitcoin giao dịch quanh vùng 61.000-63.000 USD/BTC, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử và đánh mất toàn bộ thành quả tăng giá từng đạt được sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi các chính sách thân thiện với tiền số.

Theo dữ liệu được Bloomberg dẫn lại từ K33 Research, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022, hơn 50% lượng Bitcoin đang lưu hành trên thị trường có giá trị thấp hơn giá mua của nhà đầu tư. Chỉ một tháng trước, tỷ lệ này mới ở mức khoảng 30%.

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Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy áp lực đang bao trùm thị trường sau nhiều tháng suy yếu. Đợt giảm giá gần đây càng trở nên nghiêm trọng khi Strategy (Doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược nắm giữ Bitcoin) thông báo bán ra một phần lượng tài sản số đang sở hữu, làm dấy lên tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng ghi nhận khoảng 5,5 tỷ USD bị rút ròng trong một tháng qua, trong khi khối lượng giao dịch trên các sàn tiền số tập trung giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Mức độ biến động của thị trường hiện đã lên cao nhất trong khoảng ba tháng trở lại đây.

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Theo các chuyên gia, đà giảm của Bitcoin không chỉ đến từ các yếu tố nội tại mà còn chịu tác động của môi trường kinh tế vĩ mô. Dữ liệu việc làm tích cực và lạm phát cao tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, khiến các tài sản rủi ro như tiền số chịu áp lực.

Ngoài ra, một phần dòng vốn đầu cơ cũng đang có xu hướng dịch chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao, đặc biệt sau những thương vụ IPO đình đám trên thị trường quốc tế.

Tác động của đợt suy giảm hiện nay không chỉ dừng ở các khoản lỗ trên giấy tờ. Khi hơn một nửa nguồn cung Bitcoin đang trong trạng thái thua lỗ, thị trường phải đối mặt với áp lực bán tiềm ẩn từ những nhà đầu tư muốn tận dụng các nhịp hồi để thu hẹp thiệt hại, thay vì tiếp tục nắm giữ.

Một số ý kiến cũng cho rằng Bitcoin đang dần đánh mất vai trò "vàng kỹ thuật số" hay tài sản trú ẩn an toàn khi diễn biến giá không còn tương đồng với kỳ vọng của nhà đầu tư trong các giai đoạn bất ổn kinh tế.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, trong khi nhiều tổ chức tài chính truyền thống mở rộng hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Dữ liệu Google Trends cũng cho thấy lượng tìm kiếm về "crypto" đang tăng trở lại, phản ánh sự quan tâm dần hồi phục của nhà đầu tư cá nhân.

Đáng chú ý, chuyên gia Vetle Lunde của K33 Research cho rằng trong các chu kỳ trước, việc hơn một nửa lượng Bitcoin lưu hành rơi vào trạng thái thua lỗ thường xuất hiện gần vùng đáy của thị trường giá xuống. Theo ông, dù vẫn có thể xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh, dư địa giảm giá của Bitcoin có thể không còn quá lớn so với tiềm năng phục hồi trong dài hạn.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng. Nếu Bitcoin không bảo vệ được vùng hỗ trợ quanh 60.000 USD, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn. Ngược lại, để xác lập xu hướng tăng bền vững, đồng tiền số lớn nhất thế giới cần vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng và thu hút trở lại dòng vốn đầu tư.

Trong bối cảnh đó, triển vọng của thị trường tiền số được cho là sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý của Mỹ và khả năng khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trong thời gian tới.