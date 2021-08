Thiệt mạng vì sử dụng tai nghe không dây

Nguyên nhân tử vong được phỏng đoán là do ngừng tim. Các bác sĩ và cuộc điều tra sẽ tiết lộ thêm chi tiết sau. Cho đến nay, họ cho rằng nguyên nhân của vụ nổ có thể là do tai nghe lắp ráp kém chất lượng và/hoặc do dòng điện tăng đột ngột.

Nạn nhân của vụ việc.

Dù bằng cách nào, tai nghe đã phát nổ trực tiếp trong tai của Rakesh Kumar Nagar, làm hỏng tai của anh ấy hoặc có thể là cả hai. Kết quả là Nagar bất tỉnh và họ đã đưa anh ta đến bệnh viện; tuy nhiên bác sĩ cho biết anh ấy đã chết “có thể do ngừng tim”. Tuy nhiên lời giải thích này được cho là không rõ ràng bởi ngừng tim dù bằng nguyên nhân nào cũng gây ra cái chết.

Theo báo cáo, Nagar đã sử dụng tai nghe Bluetooth để nghe nhạc hoặc gọi điện. Chúng được kết nối với smartphone đang được sạc pin. Có thể điều này có mối liên hệ nào đó với nguyên nhân của vụ nổ.

Trong khi nhiều báo cáo chỉ tập trung vào vụ nổ thực sự và cái chết của nam thanh niên, có một số thông tin cho biết về nguyên nhân có thể xảy ra trong một báo cáo từ TV9Marathi, nói rằng “Đột nhiên ánh sáng tắt và sau khi ánh sáng trở lại, tai nghe trong tai anh ấy nổ tung”. Có thể vụ nổ tai nghe là do sự kết hợp chết người của một thiết bị chất lượng thấp với khả năng dòng điện tăng đột ngột xảy ra sau khi cúp điện.

Nữ nạn nhân bị nạn khi đang sử dụng tai nghe không dây Beats.

Thương hiệu tai nghe không được nêu tên nhưng được biết rằng mẫu tai nghe này thuộc về một trong những nhà sản xuất địa phương - chẳng hạn như được bán với giá rẻ tại các trạm xăng và các cửa hàng nhỏ lẻ khác.

Đáng chú ý là những sự cố như vậy không chỉ xảy ra với các lựa chọn giá rẻ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, mà còn với các thiết bị điện tử khá đắt tiền. Theo báo cáo của cổng thông tin NotebookCheck, một vài năm trước, tai nghe Beats của một phụ nữ đã phát nổ trên chuyến bay Bắc Kinh-Melbourne và ở Florida, một người đàn ông gần đây đã cố gắng lấy AirPods ra khỏi tai trước khi một trong những tai nghe phát nổ. May mắn thay, anh ấy nhận thấy khói bốc ra từ thiết bị đúng lúc.