Đầm sen trắng ở ngoại thành Hà Nội

Đôi bạn mỹ nhân cùng tuổi là NSND, NSƯT giữ ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi và Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Thu – hai nghệ sĩ cùng tuổi, là bạn thân làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.
Tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên, những chú gà trống mới tập gáy từ một đến hai tuần được người dân thiến để nuôi thành gà “thái giám”. Phương pháp chăn nuôi truyền thống này giúp nâng giá trị con gà lên gần gấp đôi chỉ sau vài tháng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, Tết.