Thiếu tàu tuyến nội Á, cảng gần thành xa

Theo thống kê tại cụm cảng CM-TV, tàu nội Á tập trung chủ yếu ở 3 hãng tàu MSC, WHL và One. Tổng sản lượng tuyến nội Á của TCIT và TCTT tăng lần lượt 41% và 83% trong 10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Từ đầu năm đến nay, hãng tàu One đã đưa tuyến JSM về cảng TCIT, nâng số tuyến nội Á của hãng tàu này qua CMTV lên 4 tuyến.