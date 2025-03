Giám đốc Công an TP.Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: Bố trí cán bộ đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc

Ngày 11/3, Công an TP.Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 2/2025, tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì hội nghị.

Theo Công an TP.Hà Nội, trong tháng 2/2025, lực lượng Công an TP.Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và đã đạt được những kết quả tích cực.

Công an TP.Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên 200 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng, các đoàn khách quốc tế và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thủ đô, nổi bật là Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội; Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân năm 2025.

Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 306 vụ, 462 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt 79,6%; 28 vụ, 58 đối tượng phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; điều tra, khám phá 253 vụ, 291 đối tượng vi phạm về kinh tế; phát hiện xử lý 513 vụ, 513 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ chỉ đạo quyết liệt, phân công, đôn đốc nhiệm vụ cho tổ địa bàn bám sát cơ sở thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ, không để tình trạng buông lỏng, không quán xuyến địa bàn. Ảnh: CA Hà Nội

Đáng chú ý, ngay từ những ngày đầu xuân, xác định tâm thế gương mẫu, đi đầu, Công an TP.Hà Nội đã triển khai khối lượng công việc rất lớn theo tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng" chuẩn bị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận một số nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển về lực lượng công an.

Sau 1 tháng triển khai, Công an TP.Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ ngày 1/3/2025, bộ máy mới chính thức hoạt động, cơ bản vận hành đảm bảo, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các đơn vị đã tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2024 và thời gian liền kề. Điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người, cướp tài sản.

Hội nghị cũng nghe chỉ huy các phòng chức năng tham luận về những nội dung như: Công tác tổ chức cán bộ, bổ sung biên chế; mô hình tổ chức khối cơ quan điều tra; đánh giá tình hình tội phạm thời gian qua và hoạt động của mô hình 141; công tác tiếp nhận các cơ sở trung tâm cai nghiện; tiến độ thực hiện kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy ở cấp xã, phường; công tác hậu cần – tài chính…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật đạt được của công an các đơn vị đã đạt được trong tháng 2 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ chỉ đạo quyết liệt, phân công, đôn đốc nhiệm vụ cho tổ địa bàn bám sát cơ sở thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ, nhất là công tác đảm bảo an ninh cơ sở và phòng chống tội phạm, không để tình trạng buông lỏng, không quán xuyến địa bàn.

Khẩn trương có hướng dẫn công tác chuyên môn, phân công, phân cấp trên các lĩnh vực chủ trì. Đối với nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng giao các phòng chức năng liên quan chủ trì đánh giá, báo cáo kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Khẩn trương, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ về mô hình hoạt động của lực lượng 141 để đảm bảo phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới của Công an thành phố.

Các phòng chức năng hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn công an các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát, báo cáo đề xuất đưa vào quản lý đối với điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy; khẩn trương rà soát, xác định các địa bàn để xây dựng mô hình "Xã không ma túy" và tập trung các giải pháp thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, đúng người, đúng việc, đảm bảo đúng quy định của Bộ. Khẩn trương trang cấp trang thiết bị không để chậm chễ gián đoạn công việc.