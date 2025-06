Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và 15 cán bộ lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác

Chiều 2/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2025.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu. Ảnh Công an Gia Lai

Tại buổi Lễ, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; quyết định Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: 46 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, 37 năm tuổi Đảng là cả một quá trình học tập, phấn đấu, cống hiến có sự đồng hành của ông đồng đội, sự quan tâm của của lãnh đạo cấp trên và gia đình. Được Bộ Công an xem xét giải quyết nghỉ chế độ hưu trí, đồng chí vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ, tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác của mình. Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định, sau khi nghỉ công tác, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động, nhất là bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 15 cán bộ là lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh. Đồng thời, công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lượng cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đến niên hạn và đủ các điều kiện theo quy định. Năm 2025, Công an Gia Lai có hơn 1.000 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.