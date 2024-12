Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói nguyên nhân tội phạm lứa tuổi thanh, thiếu niên ở Đà Nẵng gia tăng

Ngày 13/12, kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng đã diễn ra phiên chất vấn. Trong đó, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên rất được đại biểu và cử tri Đà Nẵng quan tâm. Có nhiều đại biểu đặt câu hỏi về vấn đề tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên trên địa bàn gia tăng.

Theo Đại biểu Trần Tuấn Lợi, năm 2020 tỷ lệ tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên chỉ ở quanh số 5% nhưng đến năm 2024 đã tên tới gần 15% trong tổng số tội phạm.

Còn Đại biểu Lê Công Tuấn cho hay, trong năm 2024, tình hình thanh thiếu niên phạm tội diễn biến rất phức tạp. Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác điều tra, đề nghị Giám đốc Công an thành phố cho biết nguyên nhân cụ thể và giải pháp kiềm chế thanh thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin: Trong 2024, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đột phá hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn được các cục nghiệp vụ Bộ Công an đánh giá cao.

Theo tướng Viên, năm 2024, riêng tội phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm 69% so với năm 2023, vượt 1,9 % chỉ tiêu yêu cầu so với Bộ Công an giao.

Tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên ở Đà Nẵng gia tăng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trả lời chất vấn Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng sáng 13/12. Ảnh: Đình Thiên

Về tình hình tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên gia tăng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, tình trạng này có xu hướng phức tạp diễn ra trên hầu hết các tỉnh thành của nước, không chỉ riêng Đà Nẵng.

"Đối với Đà Nẵng nổi lên tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện độ chế tụ tập thành nhóm, tàng trữ nhiều loại vũ khí, rượt đuổi đánh nhau vào ban đêm, rạng sáng gây mất trật tự an ninh. Từ đầu năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn đấu tranh làm rõ 51 nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, khởi tố 48 vụ, 446 đối tượng với nhiều tội danh, thu giữ 4.273 các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ", tướng Viên nói.

Nguyên nhân của tình trạng này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, trước hết là ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, phim ảnh trò chơi có yếu tố bạo lực. Trong đó đa phần các em bị tiêm nhiễm từ các game có hành vi bạo lực.

"Tâm lý, đặc điểm của lứa tuổi thanh thiếu niên đang rất bốc đồng. Một bộ phận thiếu sự quản lý của gia đình, đa phần bỏ học. Thống kê sơ bộ mỗi năm có 2.000 em không học tiếp cấp 3, trong đó chưa được một nửa đi học nghề. Phần còn lại không làm gì, ở nhà với bố mẹ và lêu lỏng. Hiện công an thành phố đã dùng mọi biện pháp, tuy nhiên cần sự vào cuộc của cả gia đình và chính quyền để giảm thiểu tình trạng này", tướng Viên nói.

Kết luận nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2024, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững tạo niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm diễn biến phức tạp, đáng quan ngại là tỷ lệ tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng. Để ngăn chặn và phòng ngừa cần sự vào cuộc của hệ thống chỉnh trị và nòng cốt là lực lượng Công an thành phố.

Bên cạnh đó, cần bám vào Nghị quyết 78 về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, trong này có 6 mục tiêu đề ra. Ngoài ra, đề nghị Công an thành phố thường xuyên liên tục hơn nữa tổ chức ra quân trấn áp tội phạm để tội phạm chùn tay. Chúng ta đã thành lập lực lượng an ninh cơ sở, phải hoàn thành nhiệm vụ không để trống địa bàn, phát huy thêm hệ thống camera giám sát để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố", ông Thắng lưu ý.