Nguyên liệu

- Đùi vịt

- Bia

- Gừng thái lát

- Tỏi thái lát

- Hành lá cắt khúc

- Ớt khô

- Hoa hồi

- Quế - Lá nguyệt quế - Đường

- Nước tương - Hắc xì dầu - Tương đậu bản (mua online).

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch đùi vịt, chặt miếng vừa ăn và để ráo.

Bước 2: Xào thịt vịt

Làm nóng chảo, cho chút dầu rồi phi thơm gừng, tỏi, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và ớt khô.

Cho thịt vịt vào, xào lửa lớn. Lưu ý: thịt vịt không cần chần nước.

Loại thịt này cũng chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho và kali.

Xào đến khi da vịt săn lại và ngả trắng. Hạ lửa vừa và tiếp tục đảo cho đến khi phần mỡ vịt được tiết ra. Khi thịt nhỏ lại thì cho hành lá cắt khúc vào.

Dồn loại thịt này về một bên, rồi cho tương đậu bản vào chảo, xào đến khi lên màu đỏ đẹp. Sau đó đảo chung với thịt vịt. Thêm ít hắc xì dầu để tạo màu, nước tương để tăng hương vị. Nêm thêm chút đường và muối, đảo đều.

Bước 3: Thêm bia

Đổ vào một lon bia, lượng bia xấp xỉ ngập thịt khoảng 1 cm.

Đậy nắp, om ở lửa vừa trong 25-30 phút đến khi thịt vịt mềm. Mở nắp, tăng lửa và sên cho nước sốt sệt, đậm đà, bóng đẹp.

Nếu ăn được cay, có thể thêm ớt xanh đỏ thái sợi cho thơm và đẹp mắt.

Lưu ý khi chế biến loại thịt này!

Dù dùng đùi vịt hay vịt nguyên con, nên chặt miếng to để thịt không bị nát.

Dùng lửa vừa - to và chỉ cần ít dầu, quan trọng là phải xào cho ra mỡ vịt.

Dùng bia thay cho rượu nấu ăn và nước, nên chọn loại bia nhẹ, thơm; không dùng loại quá đắng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!