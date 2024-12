Thời điểm này, chỉ Việt Nam còn một loại quả ngon bán cho Trung Quốc, giá tăng cao vẫn đắt hàng

Sầu riêng Việt Nam đang "một mình một chợ" ở Trung Quốc

Bản tin rau quả mới nhất của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho thấy, tính đến ngày 21/11, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước ước đạt hơn 6,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu rau quả 11 tháng đạt sơ bộ hơn 2,1 tỷ USD. Theo đó, 11 tháng năm 2024, rau quả xuất siêu gần 4,5 tỷ USD.

Dự báo, cả năm 2024, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 7,2 tỷ USD, bởi triển vọng từ nay đến cuối năm 2024, xuất khẩu rau quả nhìn chung vẫn sẽ khả quan do yếu tố mùa vụ. Mặc dù sầu riêng chính vụ đã kết thúc vào tháng 10, nhưng Việt Nam vẫn còn hàng trái vụ. Trong khi đó, theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2024, Thái Lan kết thúc vụ sầu riêng với giá trị xuất khẩu 3,7 tỷ USD, giảm so với năm ngoái. Trong khi đó, Việt Nam ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng mạnh khoảng 60%.

Hiện nay, Việt Nam "một mình một chợ" về sầu riêng nên được giá, đặc biệt là thời điểm nghịch vụ, sản lượng ít. Theo đó, Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan về xuất khẩu sầu riêng cho thị trường này trong 1-2 năm tới.

Do nhu cầu tăng cao nên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ thời gian qua, giá sầu riêng hiện ở mức khá cao do nguồn cung giảm, tăng khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg so với cách đây hơn nửa tháng. Sầu riêng Ri6 từ 65.000 - 136.000 đồng/kg; sầu riêng Monthong từ 170.000 - 195.000 đồng/kg, tùy kích cỡ.

Thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, khối lượng và giá trị nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đã tăng từ 430.000 tấn và 1,1 tỷ USD năm 2018 lên 1,42 triệu tấn và 6,7 tỷ USD vào năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,38 triệu tấn sầu riêng tươi, giá trị 6,2 tỷ USD, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng.

Phân loại sầu riêng trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc tại Công ty Sarita. Ảnh: K.N

Sầu riêng Thái Lan được phép xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm 2003 và duy trì vị thế thống trị tại thị trường Trung Quốc. Sầu riêng Thái Lan chiếm 95% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc năm 2022, nhưng giảm xuống còn 60% trong 9 tháng năm 2024.

Trong khi thị phần sầu riêng của Việt Nam tại thị trường này tăng từ 32% năm 2023 (sau khi được cấp phép vào tháng 9/2022) lên 39% trong 9 tháng năm 2024.

Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tục. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý III/2024, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 44,4 tỷ USD, tăng nhẹ 2,94% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 1,27 tỷ USD).

Đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử Trung Quốc

Không chỉ sầu riêng, hiện nhiều doanh nhân Trung Quốc cũng đang có kế hoạch đưa nhiều loại nông sản của Việt Nam lên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội Trung Quốc.

Thông tin về gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc, bà Qi Ping - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý chuỗi cung ứng Sunwah Gelafood (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) - cho hay, gian hàng sẽ được vận hành theo mô hình "hàng tìm người" thông qua hình thức phát video ngắn và livestream, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà cung ứng Việt có thể bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại Trung Quốc và đưa các sản phẩm thương hiệu vào thị trường Trung Quốc.

Về tiêu chuẩn gia nhập gian hàng nông sản Việt Nam, theo bà Qi Ping, các sản phẩm tham gia gian hàng phải phù hợp với danh sách nhập khẩu xuyên biên giới của Trung Quốc và các quy định, tiêu chuẩn chất lượng có liên quan tại Việt Nam, có quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu độc lập, mong muốn đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc để mở rộng thương hiệu của mình.

Cùng với đó, doanh nghiệp hoạt động bình thường trong hơn ba năm hoặc được Sunwah Gelafood chấp thuận tham gia, có năng lực cung ứng và năng lực chăm sóc khách hàng tương đối tốt; đồng ý xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc theo mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, tuân thủ các quy tắc của nền tảng thương mại điện tử có liên quan, chia sẻ tiền đặt cọc và tuân thủ các quy định của Trung Quốc về thương mại chung; được phê duyệt bởi Sunwah Gelafood.

Về thủ tục gia nhập gian hàng, đối với doanh nghiệp đã có mã số đăng ký tại Trung Quốc sẽ qua các bước như sau: Doanh nghiệp cần cung cấp các chứng nhận liên quan cho Sunwah Gelafood xét duyệt, gian hàng chỉ chấp nhận các sản phẩm đã có các loại giấy chứng nhận xuất khẩu Trung Quốc có liên quan; chạy thử đơn hàng đầu; doanh nghiệp căn cứ theo kết quả tiêu thụ của đơn hàng chạy thử để xây dựng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu từng đợt hàng đến kho ngoại quan Lạc Dương của Sunwah Gelafood để livestream.

Nông sản Việt Nam sẽ được giới thiệu ở sàn thương mại điện tử Trung Quốc. P.V

Đối với doanh nghiệp chưa có mã số đăng ký tại Trung Quốc, để đăng ký tham gia gian hàng, cần gửi danh mục sản phẩm đến Sunwah Gelafood để tra soát trên hệ thống của hải quan Trung Quốc; làm thủ tục đăng ký hoạt động doanh nghiệp theo tiêu chuẩn nhập khẩu tại Trung Quốc. Sunwah Gelafood sẽ thay mặt đăng ký và thu phí theo mục lớn về các chi phí liên quan. Bước tiếp theo, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng chạy thử với Sunwah Gelafood. Sau khi chạy thử đơn hàng đầu, doanh nghiệp có thể căn cứ tình hình xuất nhập khẩu và tiêu thụ để quyết định gia nhập gian hàng.

Các nhà cung ứng có thể lựa chọn gian hàng của Sunwah Gelafood là Mr ASEAN Mall hoặc các gian hàng nổi tiếng khác tại Trung Quốc như TikTok, Kuaishou…

Giải thích về vấn đề thu phí, bà Qi Ping cho hay, gian hàng nông sản Việt Nam là một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, giống như Amazon và các nền tảng thương mại điện tử khác, Sunwah Gelafood cung cấp cho nhà cung ứng dịch vụ từ lưu kho sản phẩm đến bán hàng cho khách hàng cuối cùng, đồng thời thu các loại phí liên quan.

Liên quan đến việc thanh toán tiền hàng, bà Qi Ping cho biết, doanh nghiệp cần có tài khoản thanh toán ngoại hối đúng quy định. Doanh nghiệp cần chấp nhận các quy tắc thanh toán của nền tảng thương mại điện tử có liên quan và các quy tắc tài chính của Tập đoàn Sunwah; ưu tiên các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ. Doanh nghiệp không thanh toán bằng nhân dân tệ phải chịu chi phí chuyển đổi ngoại tệ và thời gian thanh toán dài hơn 2-3 ngày làm việc so với thanh toán bằng Nhân dân tệ; ngoại trừ đợt đầu tiên (đợt đầu tiên dự kiến mất 40-60 ngày làm việc). Nền tảng có thể thanh toán cho doanh nghiệp hàng tuần; kịp thời đối chiếu sổ sách với bộ phận kế toán của Tập đoàn Sunwah.