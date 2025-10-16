Thời điểm này, thế giới chỉ Việt Nam có thứ quả "là vua của các loại quả" bán, Trung Quốc vừa chi 800 triệu USD để mua

Trung Quốc chi 800 triệu USD mua sầu riêng Việt Nam

Theo báo cáo Ngành hàng rau quả của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 9/2025, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 1,07 tỷ USD - mức kỷ lục theo tháng được ghi nhận tại thị trường này, trong đó sầu riêng đóng góp khoảng 800 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 3,86 tỷ USD. Nguyên nhân của sự tăng trưởng ngoạn mục này là do từ tháng 9, sầu riêng Tây Nguyên vào đợt thu hoạch cao điểm, nguồn cung dồi dào với chất lượng tốt, vượt qua được các vòng kiểm tra chất vàng O và Cadimi của phía hải quan Trung Quốc.

Hơn nữa, thời điểm này Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp sầu riêng tươi cho thế giới. Do đó, các đơn hàng sầu riêng từ Trung Quốc đều đổ dồn về nước ta.

Giá sầu riêng Tây Nguyên đang rất ổn định, đơn hàng từ Trung Quốc tới tấp bay về. Ảnh: báo Đắk Lắk.

Theo Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 9/2025 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 35,9% so với tháng 8 và tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2025 đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu rau quả trong cùng kỳ cũng đạt 1,91 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Thặng dư thương mại của ngành đạt khoảng 4,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Một điểm sáng trong bức tranh chung là sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu sầu riêng. Ngoài ra, các mặt hàng trái cây và rau quả khác như dừa, chanh dây, xoài chế biến, dứa và chuối cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Theo phân tích của báo cáo, những yếu tố góp phần vào thành tích xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 bao gồm: Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang thay đổi, với nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm tươi, bổ dưỡng và an toàn. Trái cây nhiệt đới - thế mạnh của Việt Nam -ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường lớn; các FTA thế hệ mới như CPTPP,EVFTA và RCEP đã giúp giảm thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường và khuyến khích doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh; nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ sau thu hoạch, hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến và cơ sở đóng gói đạt chứng nhận quốc tế.

Giá sầu riêng Tây Nguyên hôm nay

Trong vài ngày qua, giá sầu riêng đang có chiều hướng tăng nhẹ trở lại vì hiện nay sản lượng sầu riêng tới lứa cần thu hoạch ở khu vực Miền Tây còn rất ít.

Theo đó, sầu riêng Ri6 loại đẹp ở miền Tây giá 60.000 – 65.000 đồng/kg, khu vực Đông Nam Bộ 55.000 – 60.000 đồng/kg; Tây Nguyên 52.000 – 54.000 đồng/kg; loại xô: 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Thái, giá cao hơn hẳn, theo đó giá sầu riêng Thái loại đẹp ở miền Tây lên tới 85.000 - 90.000 đồng/kg; khu vực Đông Nam Bộ 75.000 - 85.000 đồng/kg; khu vực Tây Nguyên ổn định ở mức 72.000 – 74.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái xô khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg.