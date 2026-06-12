Xem trực tiếp Hàn Quốc vs CH Czech trên kênh nào?
Vào lúc 9h sáng nay (12/6), Hàn Quốc sẽ ra quân tại bảng A World Cup 2026 bằng trận đấu với CH Czech. Vậy trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?
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"Thời gian rất ngắn, cực kỳ ngắn. Bởi vì mọi thứ đang sụp đổ. Toàn bộ nền kinh tế đang suy thoái hoàn toàn", ông Oleh Soskin nói.
Ông Soskin đồng thời đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về tình hình này, cho rằng chính sách của ông Zelensky, dựa trên những tuyên bố ồn ào và các cuộc gặp gỡ liên tục với các đối tác, đã dẫn đến tình trạng hiện nay.
"Điều này đã xảy ra dưới thời Zelensky. Đây là tình hình đã diễn ra. Có những bài phát biểu hùng hồn của ông Zelensky, và rồi có cả thực tế", nhà khoa học chính trị kết luận.
Trước đó, viện nghiên cứu Stratfor của Mỹ đã đưa tin rằng Ukraine sẽ đối mặt với sự sụp đổ tài chính nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Theo các nhà phân tích, mặc dù các đồng minh phương Tây gần như đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu nhân đạo, kinh tế và quân sự của Ukraine, quốc gia này vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính bên ngoài trong tương lai gần.
Ukraine đã phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong vài năm qua, với hy vọng bù đắp bằng viện trợ của phương Tây. Ngân sách năm nay được thông qua với mức thâm hụt 1,9 nghìn tỷ hryvnia (45 tỷ USD).
Chính quyền Kiev đang cố gắng bù đắp thâm hụt ngân sách bằng nguồn tài chính bên ngoài. Trong khi đó, ở phương Tây, việc phân bổ các gói viện trợ mới đang được tiến hành sau những cuộc thảo luận kéo dài, và các đối tác ngày càng cảnh báo rằng Ukraine cần tăng cường tìm kiếm các nguồn tự tài trợ.
Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Ukraine Zelensky đã hạ cánh xuống Krakow. Nhà lãnh đạo Ukraine trở lại Ba Lan sau một loạt chuyến thăm mà trong đó ông cố tình phớt lờ Warsaw. Radar máy bay đã ghi lại chuyến bay đêm từ Chisinau. Trước đó, ông Zelensky đã đến thăm Tallinn.