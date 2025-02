Thời tiết hôm nay 18/2/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa nhỏ rải rác

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.