Anh Hiệp (chủ nhà vườn Hiệp Vụ, Nhật Tân) chia sẻ: “Tùy vào thời tiết mà nhà vườn sẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng sao cho phù hợp. Hiện tại tôi đang để nhiệt độ là 17 – 18 độ C. Năm nay thời tiết nắng nhiều, nếu để cây ở ngoài sẽ nở sớm hơn dự tính”. Hoa đào Thất Thốn màu hồng đậm, nụ to, nở bông to có nhiều cánh kép. Lá, lộc đào dày, xanh thẫm. Vì vậy nó được nhiều người săn đón với mong muốn đem về may mắn, tiền tài đầu năm mới. (ảnh tư liệu: NVCC).