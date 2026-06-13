Thời xưa, đàn ông chọn phụ nữ chỉ quan tâm tới 3 bộ phận này, gồm những gì?

Nếu hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của đàn ông ngày nay là gì, rất nhiều người sẽ nhắc đến ngoại hình đầu tiên. Tuy nhiên, nếu quay ngược bánh xe lịch sử trở về xã hội phong kiến phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc cổ đại, chúng ta sẽ thấy rằng nhan sắc tuy quan trọng nhưng chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất.

Đối với người xưa, hôn nhân không đơn thuần là chuyện tình cảm giữa hai cá nhân, mà còn liên quan đến sự hưng suy của cả một gia tộc. Người phụ nữ bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính vì vậy, tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông thời xưa mang đậm tính thực dụng và phản ánh rõ nét bối cảnh xã hội của thời đại.

Người phụ nữ thời xưa bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong.

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, có câu: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” – trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là điều lớn nhất. Tư tưởng này bắt nguồn từ Nho giáo và ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm hôn nhân suốt hàng nghìn năm.

Bởi thế, thay vì chỉ chú ý đến dung mạo, người xưa thường quan sát những đặc điểm mà họ tin rằng có liên quan đến tính cách, vận mệnh và khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Đặc điểm đầu tiên là chiếc cằm.

Trong thuật xem tướng cổ đại, người ta thường dùng câu “thiên đình đầy đặn, địa các vuông tròn” để mô tả tướng mạo tốt. “Thiên đình” là phần trán, còn “địa các” chính là phần cằm. Theo quan niệm âm dương, trán thuộc dương tượng trưng cho nam giới, còn cằm thuộc âm đại diện cho nữ giới.

Người phụ nữ có chiếc cằm đầy đặn, cân đối được cho là người hiền hậu, biết đối nhân xử thế, sống hòa thuận với gia đình chồng và có hậu vận tốt. Ngược lại, cằm quá nhọn hoặc quá gầy thường bị xem là dấu hiệu của cuộc sống nhiều biến động, tính tình thiếu ổn định.

Dĩ nhiên, đây chỉ là niềm tin mang màu sắc tướng số, không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, xét ở góc độ xã hội học, việc coi trọng chiếc cằm thực chất phản ánh mong muốn tìm kiếm một người phụ nữ điềm đạm, biết chăm lo gia đình và có khả năng duy trì sự hòa thuận trong đại gia đình nhiều thế hệ.

Tiêu chuẩn thứ hai là vòng hông và phần mông.

Trong dân gian Trung Quốc tồn tại câu nói: “Mông to dễ sinh con”. Quan niệm này xuất phát từ kinh nghiệm quan sát lâu đời của cư dân nông nghiệp.

Những phụ nữ có phần hông nở, mông đầy thường được cho là có khả năng sinh nở tốt.

Xã hội cổ đại có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao, điều kiện y tế lạc hậu, chiến tranh và thiên tai diễn ra thường xuyên. Việc sinh được nhiều con khỏe mạnh đồng nghĩa với việc gia tộc có thêm lao động sản xuất, có người thờ cúng tổ tiên và duy trì huyết thống.

Bởi vậy, những phụ nữ có phần hông nở, mông đầy thường được cho là có khả năng sinh nở tốt. Thậm chí, ngay cả ở nhiều vùng nông thôn châu Á cho đến tận thế kỷ XX, quan niệm này vẫn còn tồn tại.

Điều thú vị là khoa học hiện đại cũng chỉ ra rằng khung chậu rộng có thể giúp quá trình sinh nở thuận lợi hơn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc có thể đánh giá chính xác khả năng sinh sản của một người phụ nữ chỉ dựa vào ngoại hình.

Đặc điểm thứ ba là đôi bàn chân.

Nếu cằm phản ánh phúc khí, vòng hông gắn với sinh sản, thì đôi chân lại phản ánh sự biến đổi trong thẩm mỹ và địa vị của phụ nữ thời phong kiến.

Bắt đầu từ thời Tống và kéo dài suốt nhiều thế kỷ, tục bó chân trở thành chuẩn mực cái đẹp trong tầng lớp người Hán. Những đôi chân nhỏ được gọi là “tam thốn kim liên” – gót sen ba tấc – được xem là biểu tượng của sự đoan trang và nữ tính.

Nhiều gia đình giàu có còn lấy kích thước bàn chân làm tiêu chuẩn chọn dâu. Một cô gái có đôi chân nhỏ được cho là xuất thân từ gia đình nền nếp, không phải lao động nặng nhọc ngoài đồng áng.

Thế nhưng, dưới góc nhìn hiện đại, tục bó chân là một hủ tục tàn nhẫn. Để có được đôi chân “đẹp”, các bé gái phải chịu đau đớn từ nhỏ, xương bàn chân bị bẻ gập, gây dị tật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đàn ông thời xưa chọn vợ thường không dựa vào nhan sắc.

Điều này cho thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ không phải lúc nào cũng hợp lý. Chúng luôn bị chi phối bởi điều kiện kinh tế, tư tưởng xã hội và quan niệm đạo đức của từng thời đại.

Nhìn lại những tiêu chuẩn chọn vợ của người xưa, chúng ta có thể thấy chúng không hoàn toàn xuất phát từ sự “thông minh” như nhiều bài viết giật tít thường mô tả.

Đó là sản phẩm của một xã hội phụ quyền, nơi người phụ nữ bị đặt trong vai trò phục vụ gia đình và sinh con nối dõi. Những tiêu chuẩn ấy phản ánh nỗi lo về việc duy trì huyết thống, ổn định gia tộc và bảo đảm nguồn nhân lực cho nền kinh tế nông nghiệp.

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ lớp vỏ của mê tín và định kiến giới, vẫn có thể nhận ra một bài học đáng suy ngẫm: người xưa hiểu rằng hôn nhân không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài.

Dung mạo có thể khiến người ta rung động trong khoảnh khắc, nhưng tính cách, khả năng sẻ chia, trách nhiệm với gia đình và sự đồng điệu trong quan niệm sống mới là những yếu tố quyết định sự bền vững của một cuộc hôn nhân.

Thời đại thay đổi, phụ nữ ngày nay không còn bị giới hạn trong khuôn mẫu “tam tòng tứ đức”, cũng không nên bị đánh giá chỉ qua ngoại hình hay khả năng sinh nở. Hôn nhân hiện đại đề cao sự bình đẳng, tôn trọng và tự do lựa chọn.

Dẫu vậy, nhìn lại những quan niệm xưa cũ, chúng ta vẫn có thể hiểu hơn về cách người cổ đại suy nghĩ, về nỗi trăn trở của họ trước chuyện dựng vợ gả chồng và về hành trình dài mà xã hội đã đi qua để tiến tới những giá trị nhân văn của ngày hôm nay.

Có lẽ, điều đáng học hỏi nhất từ người xưa không phải là việc nhìn vào chiếc cằm, vòng hông hay đôi bàn chân, mà là nhận thức rằng hôn nhân là quyết định lớn của đời người. Chọn bạn đời cần sự tỉnh táo và thấu hiểu, bởi vẻ đẹp rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng, nhưng nhân cách và sự đồng hành mới là nền móng của hạnh phúc lâu bền.