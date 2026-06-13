Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 13/06/2026 23:12 GMT+7

Thời xưa, đàn ông chọn phụ nữ chỉ quan tâm tới 3 bộ phận này, gồm những gì?

+ aA -
Minh Tuấn Thứ bảy, ngày 13/06/2026 23:12 GMT+7
Người phụ nữ bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thời xưa, đàn ông chọn phụ nữ chỉ quan tâm tới 3 bộ phận này, gồm những gì?

Nếu hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của đàn ông ngày nay là gì, rất nhiều người sẽ nhắc đến ngoại hình đầu tiên. Tuy nhiên, nếu quay ngược bánh xe lịch sử trở về xã hội phong kiến phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc cổ đại, chúng ta sẽ thấy rằng nhan sắc tuy quan trọng nhưng chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất.

Đối với người xưa, hôn nhân không đơn thuần là chuyện tình cảm giữa hai cá nhân, mà còn liên quan đến sự hưng suy của cả một gia tộc. Người phụ nữ bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính vì vậy, tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông thời xưa mang đậm tính thực dụng và phản ánh rõ nét bối cảnh xã hội của thời đại.

Người phụ nữ thời xưa bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong.

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, có câu: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” – trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là điều lớn nhất. Tư tưởng này bắt nguồn từ Nho giáo và ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm hôn nhân suốt hàng nghìn năm.

Bởi thế, thay vì chỉ chú ý đến dung mạo, người xưa thường quan sát những đặc điểm mà họ tin rằng có liên quan đến tính cách, vận mệnh và khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Đặc điểm đầu tiên là chiếc cằm.

Trong thuật xem tướng cổ đại, người ta thường dùng câu “thiên đình đầy đặn, địa các vuông tròn” để mô tả tướng mạo tốt. “Thiên đình” là phần trán, còn “địa các” chính là phần cằm. Theo quan niệm âm dương, trán thuộc dương tượng trưng cho nam giới, còn cằm thuộc âm đại diện cho nữ giới.

Người phụ nữ có chiếc cằm đầy đặn, cân đối được cho là người hiền hậu, biết đối nhân xử thế, sống hòa thuận với gia đình chồng và có hậu vận tốt. Ngược lại, cằm quá nhọn hoặc quá gầy thường bị xem là dấu hiệu của cuộc sống nhiều biến động, tính tình thiếu ổn định.

Dĩ nhiên, đây chỉ là niềm tin mang màu sắc tướng số, không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, xét ở góc độ xã hội học, việc coi trọng chiếc cằm thực chất phản ánh mong muốn tìm kiếm một người phụ nữ điềm đạm, biết chăm lo gia đình và có khả năng duy trì sự hòa thuận trong đại gia đình nhiều thế hệ.

Tiêu chuẩn thứ hai là vòng hông và phần mông.

Trong dân gian Trung Quốc tồn tại câu nói: “Mông to dễ sinh con”. Quan niệm này xuất phát từ kinh nghiệm quan sát lâu đời của cư dân nông nghiệp.

Những phụ nữ có phần hông nở, mông đầy thường được cho là có khả năng sinh nở tốt.

Xã hội cổ đại có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao, điều kiện y tế lạc hậu, chiến tranh và thiên tai diễn ra thường xuyên. Việc sinh được nhiều con khỏe mạnh đồng nghĩa với việc gia tộc có thêm lao động sản xuất, có người thờ cúng tổ tiên và duy trì huyết thống.

Bởi vậy, những phụ nữ có phần hông nở, mông đầy thường được cho là có khả năng sinh nở tốt. Thậm chí, ngay cả ở nhiều vùng nông thôn châu Á cho đến tận thế kỷ XX, quan niệm này vẫn còn tồn tại.

Điều thú vị là khoa học hiện đại cũng chỉ ra rằng khung chậu rộng có thể giúp quá trình sinh nở thuận lợi hơn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc có thể đánh giá chính xác khả năng sinh sản của một người phụ nữ chỉ dựa vào ngoại hình.

Đặc điểm thứ ba là đôi bàn chân.

Nếu cằm phản ánh phúc khí, vòng hông gắn với sinh sản, thì đôi chân lại phản ánh sự biến đổi trong thẩm mỹ và địa vị của phụ nữ thời phong kiến.

Bắt đầu từ thời Tống và kéo dài suốt nhiều thế kỷ, tục bó chân trở thành chuẩn mực cái đẹp trong tầng lớp người Hán. Những đôi chân nhỏ được gọi là “tam thốn kim liên” – gót sen ba tấc – được xem là biểu tượng của sự đoan trang và nữ tính.

Nhiều gia đình giàu có còn lấy kích thước bàn chân làm tiêu chuẩn chọn dâu. Một cô gái có đôi chân nhỏ được cho là xuất thân từ gia đình nền nếp, không phải lao động nặng nhọc ngoài đồng áng.

Thế nhưng, dưới góc nhìn hiện đại, tục bó chân là một hủ tục tàn nhẫn. Để có được đôi chân “đẹp”, các bé gái phải chịu đau đớn từ nhỏ, xương bàn chân bị bẻ gập, gây dị tật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đàn ông thời xưa chọn vợ thường không dựa vào nhan sắc.

Điều này cho thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ không phải lúc nào cũng hợp lý. Chúng luôn bị chi phối bởi điều kiện kinh tế, tư tưởng xã hội và quan niệm đạo đức của từng thời đại.

Nhìn lại những tiêu chuẩn chọn vợ của người xưa, chúng ta có thể thấy chúng không hoàn toàn xuất phát từ sự “thông minh” như nhiều bài viết giật tít thường mô tả.

Đó là sản phẩm của một xã hội phụ quyền, nơi người phụ nữ bị đặt trong vai trò phục vụ gia đình và sinh con nối dõi. Những tiêu chuẩn ấy phản ánh nỗi lo về việc duy trì huyết thống, ổn định gia tộc và bảo đảm nguồn nhân lực cho nền kinh tế nông nghiệp.

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ lớp vỏ của mê tín và định kiến giới, vẫn có thể nhận ra một bài học đáng suy ngẫm: người xưa hiểu rằng hôn nhân không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài.

Dung mạo có thể khiến người ta rung động trong khoảnh khắc, nhưng tính cách, khả năng sẻ chia, trách nhiệm với gia đình và sự đồng điệu trong quan niệm sống mới là những yếu tố quyết định sự bền vững của một cuộc hôn nhân.

Thời đại thay đổi, phụ nữ ngày nay không còn bị giới hạn trong khuôn mẫu “tam tòng tứ đức”, cũng không nên bị đánh giá chỉ qua ngoại hình hay khả năng sinh nở. Hôn nhân hiện đại đề cao sự bình đẳng, tôn trọng và tự do lựa chọn.

Dẫu vậy, nhìn lại những quan niệm xưa cũ, chúng ta vẫn có thể hiểu hơn về cách người cổ đại suy nghĩ, về nỗi trăn trở của họ trước chuyện dựng vợ gả chồng và về hành trình dài mà xã hội đã đi qua để tiến tới những giá trị nhân văn của ngày hôm nay.

Có lẽ, điều đáng học hỏi nhất từ người xưa không phải là việc nhìn vào chiếc cằm, vòng hông hay đôi bàn chân, mà là nhận thức rằng hôn nhân là quyết định lớn của đời người. Chọn bạn đời cần sự tỉnh táo và thấu hiểu, bởi vẻ đẹp rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng, nhưng nhân cách và sự đồng hành mới là nền móng của hạnh phúc lâu bền.

Tham khảo thêm

Chiếc giường của hoàng đế nhà Thanh trong Dưỡng Tâm điện có gì đặc biệt?

Chiếc giường của hoàng đế nhà Thanh trong Dưỡng Tâm điện có gì đặc biệt?

Vị hoàng đế có võ công cao cường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế có võ công cao cường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hàn Tín tài giỏi như vậy, vì sao thời trẻ lại đến cơm ăn cũng không kiếm nổi?

Nếu cuối đời nhà Tần không xảy ra đại loạn, rất có thể Hàn Tín sẽ chết đói trong một góc phố nào đó, hoặc bị đám lưu manh ức hiếp đến hết đời. Thậm chí, ông có lẽ cũng không lấy nổi một người vợ.

Vì sao sau lần đầu sủng ái Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên lại không thể dứt ra?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao sau lần đầu sủng ái Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên lại không thể dứt ra?

Nếu Tống Giang không chấp nhận chiêu an, Lương Sơn Bạc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Nếu Tống Giang không chấp nhận chiêu an, Lương Sơn Bạc sẽ ra sao?

Cai trị người Hán 300 năm, người Mãn Châu đã bị đồng hoá ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Cai trị người Hán 300 năm, người Mãn Châu đã bị đồng hoá ra sao?

Phạm Thế Hiển - Cánh tay phải của Nguyễn Tri Phương trong những ngày đầu chống Pháp

Đông Tây - Kim Cổ
Phạm Thế Hiển - Cánh tay phải của Nguyễn Tri Phương trong những ngày đầu chống Pháp

Đọc thêm

Link xem trực tiếp Qatar vs Thuỵ Sĩ trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Qatar vs Thuỵ Sĩ trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Qatar vs Thuỵ Sĩ trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam).

Mèo giá gần nửa tỷ đồng gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu mèo ở TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Mèo giá gần nửa tỷ đồng gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu mèo ở TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Hơn 60 chú mèo thuần chủng đến từ nhiều quốc gia đã cùng hội tụ tại TP.HCM để tham gia cuộc thi Hoa hậu Mèo FFF Show 2026. Bên cạnh màn tranh tài của những “ngôi sao bốn chân” quốc tế, sự xuất hiện của nhiều cá thể mèo quý hiếm có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

2 nhân vật nào nhìn ra cục diện 'tam phân thiên hạ' trước cả Gia Cát Lượng?
Đông Tây - Kim Cổ

2 nhân vật nào nhìn ra cục diện "tam phân thiên hạ" trước cả Gia Cát Lượng?

Đông Tây - Kim Cổ

Ý tưởng chia thiên hạ làm ba phần không chỉ là công lao của riêng Gia Cát Lượng, mà là "ý kiến đại diện" của thời đại, khi nhiều nhân vật kiệt xuất đều nhìn thấy.

Sergej Barbarez: Từ vua phá lưới Bundesliga, tay chơi poker đến HLV World Cup
Thể thao

Sergej Barbarez: Từ vua phá lưới Bundesliga, tay chơi poker đến HLV World Cup

Thể thao

Trong danh sách những HLV dẫn dắt các đội tuyển dự World Cup, Sergej Barbarez không phải là cái tên nổi bật. Thậm chí, hoàn toàn có thể bị người hâm mộ phớt lờ khi nghe qua. Nhưng bên trong cái tên Barbarez là cả một hành trình khám phá bản thán đầy thú vị!

Lùi lịch công bố điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Lùi lịch công bố điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bài thi vào lớp 10 của 151.000 thí sinh sẽ bắt đầu khâu ráp phách và so dò từ ngày 15/6, thời gian công bố điểm lùi lại 4-5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Nga dốc sức tiến đánh Sloviansk, Kramatorsk, Ukraine tung đòn phản công táo bạo ở Lyman đảo chiều thế trận
Thế giới

Nga dốc sức tiến đánh Sloviansk, Kramatorsk, Ukraine tung đòn phản công táo bạo ở Lyman đảo chiều thế trận

Thế giới

Trong khi Nga nỗ lực mở đường tiến về hai thành phố chiến lược Sloviansk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, các cuộc phản công của Ukraine quanh thành phố Lyman đang làm chậm đáng kể kế hoạch này, thậm chí đẩy một phần lực lượng Nga vào thế bị uy hiếp.

Cây ví như thần dược hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng, cực dễ sử dụng
Vườn Xanh

Cây ví như thần dược hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng, cực dễ sử dụng

Vườn Xanh

Cây lá vông từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng, vậy loại cây này có những tác dụng gì?

HLV Julen Lopetegui của ĐT Qatar: “Có vẻ cuộc đời nợ tôi 1 kỳ World Cup'
Thể thao

HLV Julen Lopetegui của ĐT Qatar: “Có vẻ cuộc đời nợ tôi 1 kỳ World Cup"

Thể thao

Sau tám năm chờ đợi kể từ cú sốc bị sa thải ngay trước World Cup 2018, khoảnh khắc của HLV Julen Lopetegui cuối cùng cũng đến khi ông cùng ĐT Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.

3 loại cá mùa hè không chỉ mát lành, còn giúp bảo vệ tim mạch và phục hồi nhanh thể lực
Món ngon

3 loại cá mùa hè không chỉ mát lành, còn giúp bảo vệ tim mạch và phục hồi nhanh thể lực

Món ngon

Mùa hè là thời điểm nhiều người rơi vào tình trạng ăn uống kém ngon miệng, cơ thể uể oải, dễ mất nước và thường xuyên cảm thấy thiếu năng lượng. Trong khi đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phục hồi thể lực.

Azteca chật kín, FIFA vẫn thất thu bởi bản hợp đồng thế kỷ
Thể thao

Azteca chật kín, FIFA vẫn thất thu bởi bản hợp đồng thế kỷ

Thể thao

Khi hàng chục nghìn khán giả đổ về sân Azteca để chứng kiến những trận đấu của World Cup 2026, FIFA có thể tự hào về bầu không khí cuồng nhiệt tại một trong những thánh địa bóng đá nổi tiếng nhất hành tinh. Thế nhưng phía sau những khán đài kín chỗ ấy lại tồn tại một nghịch lý đặc biệt: hàng nghìn người được vào sân mà không phải mua vé World Cup.

Tướng Iran tuyên bố rúng động: Mỹ, Israel sẽ sớm hứng thất bại đau đớn
Thế giới

Tướng Iran tuyên bố rúng động: Mỹ, Israel sẽ sớm hứng thất bại đau đớn

Thế giới

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi tuyên bố thế giới sẽ sớm chứng kiến chiến thắng của Tehran và lực lượng kháng chiến trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ -Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết.

Bắt giữ đối tượng xăm trổ vác điếu cày đánh người trên phố ở Hà Nội
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng xăm trổ vác điếu cày đánh người trên phố ở Hà Nội

Pháp luật

Chiều 13/6, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ dùng điếu cày đánh người gây thương tích trên phố Lê Duẩn.

Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố
Nhà nông

Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nhà nông

Phường Vĩnh Yên (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi ở Lào Cai
Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi ở Lào Cai

Pháp luật

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi ở thôn Xéo Tả 1, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai.

Tin tối (13/6): Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND?
Thể thao

Tin tối (13/6): Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND?

Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND?; ĐT Mỹ được hưởng 4 bàn thắng từ phản lưới nhà; ĐT Anh bị trộm giày và trang thiết bị; Ronaldo tự tin về thể lực trước World Cup 2026; trọng tài Michael Oliver rút lui khỏi trận Bờ Biển Ngà vs Ecuador.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng (gồm Hải Dương cũ), xã Thanh Hà tổ chức cuộc họp quan trọng này
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng (gồm Hải Dương cũ), xã Thanh Hà tổ chức cuộc họp quan trọng này

Nhà nông

Chiều 8/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026) trên địa bàn xã Thanh Hà, Hải Phòng mới (địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) tổ chức cuộc họp để nghe cơ quan thường trực báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn xã.

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ sa sút trí tuệ khi quá phụ thuộc AI
Xã hội

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ sa sút trí tuệ khi quá phụ thuộc AI

Xã hội

Một chuyên gia thần kinh học (Mỹ) cho biết, bên cạnh nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ như di truyền, lạm dụng rượu bia, ít vận động… thì AI cũng được xem là một yếu tố mới làm sa sút trí tuệ.

Ukraine ồ ạt tập kích thao trường của 3 đơn vị tinh nhuệ Nga, đánh trúng Tor-M2, nhiều sở chỉ huy UAV
Thế giới

Ukraine ồ ạt tập kích thao trường của 3 đơn vị tinh nhuệ Nga, đánh trúng Tor-M2, nhiều sở chỉ huy UAV

Thế giới

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết đã tiến hành một loạt cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự Nga tại những khu vực do Moscow kiểm soát, bao gồm thao trường huấn luyện, hệ thống phòng không, sở chỉ huy UAV và các vị trí triển khai binh lực.

Bí ẩn ở Thủy điện Hòa Bình về một bức thư đến năm 2100 mới mở
Báo chí Evergreen

Bí ẩn ở Thủy điện Hòa Bình về một bức thư đến năm 2100 mới mở

Báo chí Evergreen

Tại Thủy điện Hòa Bình có 1 bức thư nằm im lìm trong khối bê tông nặng hàng tấn trước khu nhà truyền thống suốt hơn 40 năm qua. Bức thư gửi thế hệ mai sau vẫn là một ẩn số đối với triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nội dung của bức thư này đến nay vẫn được giữ kín tuyệt đối, phải chờ đúng đến ngày 1/1/2100, bức thư mới chính thức được hé lộ.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tính cách khiêm tốn lại tham vọng, 20 năm tích lũy, trung niên tài sản lớn mạnh
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tính cách khiêm tốn lại tham vọng, 20 năm tích lũy, trung niên tài sản lớn mạnh

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này có khả năng xây dựng một doanh nghiệp lớn, thành công xuất sắc, đến tuổi trung niên bắt đầu tích lũy tài sản.

Cơ hội khai thác “mỏ vàng”, bứt phá khỏi cái bóng “ăn nhậu vỉa hè”
Xã hội

Cơ hội khai thác “mỏ vàng”, bứt phá khỏi cái bóng “ăn nhậu vỉa hè”

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia du lịch Vũ Văn Tuyên cho rằng, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc là chủ trương mang tính bước ngoặt, thể hiện tư duy quản lý kinh tế nhạy bén, chủ động và mở cửa...

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: 'Bông lúa càng chín càng cúi đầu'
Xã hội

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: "Bông lúa càng chín càng cúi đầu"

Xã hội

Có một câu nói em rất thích: “Bông lúa càng chín càng cúi đầu”. Câu nói ấy giúp em hiểu rằng khi con người có tri thức, có thành công thì càng phải khiêm tốn và biết sống yêu thương.

Người đàn ông đột tử trên ghế đá công viên ở Hà Nội khiến nhiều người xót xa
Thời sự

Người đàn ông đột tử trên ghế đá công viên ở Hà Nội khiến nhiều người xót xa

Thời sự

Người dân khi đi qua khu vực công viên phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế đá, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong. Đáng chú ý, nạn nhân từng thoát cơn đột quỵ nhờ được cấp cứu kịp thời chỉ khoảng một tháng trước đó.

Đạo diễn phim 'Ma xó' nói về điều đáng sợ nhất trong phim
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim "Ma xó" nói về điều đáng sợ nhất trong phim

Văn hóa - Giải trí

Sau gần 2 tuần ra mắt, tính đến chiều 13/6, "Ma xó" vượt 100 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam) đánh dấu một cột mốc lớn của nam đạo diễn sinh năm 1990. Trước niềm vui này, đạo diễn Phan Bá Hỷ đã có cuộc trò chuyện với Dân Việt xoay quanh phim điện ảnh đầu tay.

Công an vào cuộc vụ phụ nữ trèo lên nắp capo ô tô giữa đường ở Hà Nội
Pháp luật

Công an vào cuộc vụ phụ nữ trèo lên nắp capo ô tô giữa đường ở Hà Nội

Pháp luật

Chiều 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba người phụ nữ đi xe máy chặn đầu một ô tô 5 chỗ màu đen đang lưu thông trên đường ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m75, là thành viên ĐT Việt Nam
Thể thao

Trung vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m75, là thành viên ĐT Việt Nam
4

Thể thao

Trung vệ Khổng Minh Gia Bảo là cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 26 tuổi hiện đang là thành viên ĐT Việt Nam.

Bom tấn 'The Odyssey' và tham vọng của Christopher Nolan
Văn hóa - Giải trí

Bom tấn "The Odyssey" và tham vọng của Christopher Nolan

Văn hóa - Giải trí

Dự án điện ảnh "The Odyssey" với kinh phí 250 triệu USD đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan.

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Khác biệt có xuất hiện trong hiệp 1?
Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Khác biệt có xuất hiện trong hiệp 1?

Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và đại diện châu Âu có thể vượt lên ngay trong hiệp 1.

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Quyết liệt nhưng ít thẻ vàng?
Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6, Bảng D World Cup 2026): Quyết liệt nhưng ít thẻ vàng?

Thể thao

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và khả năng có ít thẻ vàng được rút ra.

HLV Didier Deschamps “khó chịu” với 2 ngôi sao của ĐT Pháp
Thể thao

HLV Didier Deschamps “khó chịu” với 2 ngôi sao của ĐT Pháp

Thể thao

Trước những phát ngôn “đao to, búa lớn” của Lucas Hernandez và Rayan Cherki, HLV Didier Deschamps đã phải gọi điện nhắc nhở. Ông yêu cầu cả hai cần tập trung tối đa và có sự khiêm tốn.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

3

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

4

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

5

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ