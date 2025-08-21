Thông báo đáng sợ về chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza

Binh lính Israel chuẩn bị xe tăng vào ngày 18/8/2025, gần biên giới phía bắc Dải Gaza. Ảnh Getty

Ngày 20/8, đài truyền hình Nhà nước Israel Kan đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã hoạch định việc tiến hành chiến dịch chiếm đóng Thành phố Gaza. Theo dữ liệu của đài truyền hình, kế hoạch sẽ được trình lên ban lãnh đạo chính trị và nội các để phê duyệt vào thứ Năm. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát khoảng 60.000 lệnh triệu tập quân dự bị trong khuôn khổ chuẩn bị cho chiến dịch chiếm đóng Gaza.

"Tin tức về một cuộc tấn công tiềm ẩn tất nhiên là cực kỳ đáng báo động, vì hầu như tất cả đổ nát điêu tàn chẳng còn gì để phá hủy ở Gaza. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc chứng tỏ sự phá hủy quy mô lớn với các tòa nhà dân cư, đất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và các chủ thể y tế", bà Alrifai nói.

Ngày 8/8, nội các quân sự-chính trị Israel đã phê duyệt kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm thiết lập quyền kiểm soát với toàn bộ Dải Gaza, sau đó chuyển giao cho một "chính quyền dân sự" mới. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng đồng thời, Israel không dự kiến chiếm giữ Dải Gaza, mục tiêu của chiến dịch này chỉ là thiết lập "vành đai an ninh".

Ngày 7/10/2023, Israel đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có tiền lệ từ Dải Gaza. Sau đó, các tay súng của phong trào Palestine Hamas đã xâm nhập vào các khu vực biên giới, nổ súng vào lực lượng quân sự và dân thường, đồng thời bắt giữ hơn 200 con tin. Theo số liệu từ chính quyền Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng bên phía Israel.

Đáp lại, Quân đội Quốc phòng Israel đã khởi động chiến dịch "Lưỡi gươm sắt", bao gồm các cuộc không kích vào các mục tiêu dân sự, và tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza: ngừng cung cấp nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

Các hoạt động chiến sự giữa hai bên, dù đã gián đoạn bởi những thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn, cũng lan sang Liban và Yemen, đồng thời kích hoạt các cuộc trao đổi tên lửa giữa Israel và Iran.