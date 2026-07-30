Thông điệp mạnh từ vụ án sầu riêng

VinFast mang đến GIIAS 2026 dải ô tô điện cùng loạt chính sách hấp dẫn cho khách hàng Indonesia
Ngày 29/7 tại Tangerang, Indonesia - VinFast trở lại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 với dàn ô tô điện trải dài từ VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7 đến các dòng xe Green. Đặc biệt, hãng xe còn giới thiệu chương trình "Drive Worry Free" cùng nhiều chính sách hấp dẫn, giúp khách hàng an tâm trong suốt hành trình chuyển đổi xanh, qua đó mạnh mẽ khẳng định triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.