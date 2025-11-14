Thống đốc Nguyễn Thị Hồng “cắt nghĩa” nguyên do tăng phí bảo hiểm để bù đắp phần vay đặc biệt?

Chiều 14/11, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi, cho ý kiến và các điều bổ sung về bảo hiểm tiền gửi của NHNN với các tổ chức tín dụng (TCTD).

Sau khi tiếp thu các ý kiến của đại biểu, liên quan đến phí bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi trong dự thảo luật quy định cả hai trường hợp là đồng hạng và phân biệt, mỗi một cách thì có ưu nhược điểm.

Bà Hồng cho rằng, hiện nay Việt Nam đang áp dụng cơ chế phí đồng hạng và khi các điều kiện cần thiết cho phép thì có thể từng bước áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt để nhằm khuyến khích các cái tổ chức tín dụng hoạt động tốt thì sẽ giảm về chi phí của bảo hiểm tiền gửi.

Tuy nhiên Thống đốc cho rằng, để phù hợp với định hướng luật thì chỉ quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc thì các nội dung cụ thể, kỹ thuật thì giao Chính phủ, các bộ ngành hướng dẫn để đảm bảo linh hoạt và phù hợp với lại thực tiễn.

Về quy định tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt từ NHNN, dự thảo Luật BHTG (sửa đổi) đề xuất: Trường hợp tổ chức BHTG vay đặc biệt NHNN, tổ chức BHTG xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt NHNN và gửi NHNN xem xét, quyết định. Dự thảo Luật cũng đề xuất quy định về vay đặc biệt NHNN như sau: Tổ chức BHTG xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt; sử dụng tiền trả nợ vay đặc biệt của TCTD, nguồn thu từ bán giấy tờ có giá do tổ chức BHTG nắm giữ, từ thanh lý tài sản của TCTD vay đặc biệt, phí BHTG để ưu tiên hoàn trả nợ vay đặc biệt cho NHNN.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng: Việc tăng phí chỉ được thực hiện trong các trường hợp đặc biệt và khi nguồn quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ chi trả bảo hiểm tiền gửi mà phải vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để chi trả cho người gửi tiền. Điều này nhằm ngăn ngừa rủi ro lan truyền và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền.

Về hoạt động kiểm tra của bảo hiểm tiền gửi. Ngân hàng Nhà nước với vai trò là cơ quan quản lý thì chúng tôi cũng sẽ xác định rõ phạm vi, giới hạn nội dung kiểm tra của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo không trùng lặp với lại những nội dung phạm vi kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước cũng như là các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng.

Về hạn mức bảo hiểm, theo Thống đốc NHNN vấn đề này phụ thuộc vào tình hình kinh tế, số dư bình quân của tiền gửi được bảo hiểm cũng như là khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm tiền gửi.

“Các tiêu chí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ và dự thảo luật thì giao Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức bảo hiểm tiền gửi để tăng cường tính chủ động, linh hoạt và phù hợp với thực tế”, bà nói.

Về cơ chế bảo hiểm toàn bộ số tiền của người gửi tiền, đây là cơ chế mà được các một số các quốc gia áp dụng để bảo vệ tốt nhất cho người gửi tiền và ngăn ngừa hiện tượng rút tiền hàng loạt trong hoạt động của ngân hàng.

Ví dụ như trường hợp của Mỹ trong những tháng đầu năm 2022, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và nghiên cứu để làm rõ hơn về tiêu chí xác định trong trường hợp đặc biệt của dự thảo luật.

Về thủ tục và chi trả tiền bảo hiểm, bà Hồng cho rằng sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để có rà soát và theo cái hướng là tinh thần là cũng sẽ là thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác cũng như là rút ngắn thời gian.

Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN cho rằng: Thủ tục phải đảm bảo đủ thời gian để bảo hiểm tiền gửi rà soát, nhất là trong những cái trường hợp, trong đó có những hồ sơ phức tạp.

“NHNN sẽ cân nhắc về việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động chi trả bảo hiểm tiền gửi”, Thống đốc NHNN cho hay.

Liên quan đến quy định về các phương thức xử lý tổ chức tín dụng (TCTD) can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết: Quy định này phù hợp với chủ trương đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và mục đích là để đảm bảo bảo vệ cho người gửi tiền.

“Việc bảo vệ cho người gửi tiền không chỉ thông qua chi trả cho người gửi tiền khi tổ chức tín dụng bị phá sản mà các quy định ở đây cho phép thực hiện từ sớm từ xa để đảm bảo an toàn hệ thống”, bà Hồng nói.

Lãnh đạo NHNN cho biết, chính sách này thì cũng phù hợp với lại quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của nhiều quốc gia.