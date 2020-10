Thông minh, khéo léo, 3 con giáp chuyển biến mạnh mẽ, tài lộc, tình duyên đều vượng vận sau Trung thu

Tuổi Dần



Nhắc đến những con giáp đổi vận kể từ sau tết Trung thu, không thể không nói đến người tuổi Dần. Theo tử vi, đây là khoảng thời gian con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cả tiền bạc, sự nghiệp và tình duyên.

Cụ thể, về công việc, những chú Hổ sẽ nhận được sự giúp đỡ quý báu từ quý nhân. Tuổi Dần vốn là những người mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Nếu biết tận dụng cơ hội một cách triệt để và chứng minh được năng lực của bản thân, bản mệnh sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, quý nhân này còn mang đến cho người tuổi Dần những mối quan hệ tốt đẹp. Đây đều là những người mà bản mệnh có thể học hỏi rất nhiều điều hữu ích.

Về tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, những chú Hổ cũng sẽ khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ. Bản mệnh chính là một trong những con giáp phát tài trong dịp Tết Trung thu tới cuối năm. Tin tưởng vào quyết định của bản thân, học cách lắng nghe người khác hơn, bản mệnh nhất định sẽ đạt được thành công.

Về tình cảm, đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi đối với người còn độc thân. Bản mệnh sẽ có bước tiến mới trong chuyện tình cảm và đó rất có thể là người cùng bản mệnh kết hôn.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí ngập tràn kể từ Tết Trung thu tới cuối năm. Trong công việc lẫn cuộc sống, con giáp này đều thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước, làm gì cũng thuận. Tất nhiên, thành công đến với họ không phải chỉ dựa vào may mắn. Thân vốn là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp.

Về công việc, bản mệnh có thể được thăng chức, tăng lương trong khoảng thời gian này. Năng lực của người tuổi Thân đã được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Bằng việc thể hiện mình xứng đáng, con giáp này sẽ có bước tiến đáng kể, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Về tình cảm, đây sẽ là khoảng thời gian các cặp vợ chồng trẻ tìm được tiếng nói chung nhiều hơn trong cuộc hôn nhân đầy bỡ ngỡ của mình. Cả hai biết bao dung hơn với nhau, dành cho nhau sự tin tưởng, thấu hiểu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp vận trình có biến chuyển lớn sau Tết Trung thu. Cụ thể, điểm sáng nhất trong vận trình của những chú Gà từ nay tới cuối năm chính là đường tình duyên thuận lợi. Với người đã có lứa, có đôi, hai bên thêm hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, dễ dàng hơn trong việc giải quyết những xung đột. Với người còn độc thân, đây sẽ là khoảng thời gian họ có thể tìm được người phù hợp với mình.

Trong công việc, người tuổi Dậu cũng sẽ có những bước tiến mới. Bản mệnh may mắn có được sự giúp đỡ của quý nhân là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm. Bản thân vốn làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, nay có thêm quý nhân giúp sức, những chú Gà sẽ phát huy rõ thế mạnh của mình, định hướng rõ hơn về cái đích mình muốn hướng đến.

Về tiền bạc, nhìn chung bản mệnh sẽ không phải lo nghĩ nhiều trong khoảng thời gian từ Tết Trung thu tới cuối năm. Trong khi nhiều người xung quanh gặp khó khăn thì tuổi Dậu vẫn sẽ rủng rỉnh tiền trong túi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

