Thống nhất mô hình tổ chức Đảng 3 cấp, thí điểm với những thay đổi lớn

Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, qua 96 năm xây dựng và phát triển, mô hình tổ chức của Đảng luôn được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng. Từ mô hình 6 cấp trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, chuyển sang 5 cấp, 4 cấp qua nhiều giai đoạn và hiện nay là mô hình 3 cấp sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Quy định số 208-QĐ/TW được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng; kế thừa các quy định còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung cần thiết để đáp ứng mô hình tổ chức mới.

Một trong những điểm mới quan trọng là thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đối với các tổ chức Đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù, cơ cấu bên trong được điều chỉnh phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định mới cũng thí điểm thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở. Theo đó, sử dụng tên gọi "đảng bộ cơ sở" thay cho "đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng"; "đảng bộ trực thuộc cơ sở" thay cho "đảng bộ cơ sở"; thống nhất gọi chung "chi bộ" thay cho việc phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh đó, Trung ương thí điểm tổ chức cơ sở Đảng gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ; thành lập đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Quy định cũng làm rõ mô hình tổ chức Đảng tại xã, phường, đặc khu. Theo đó, tổ chức Đảng ở các địa bàn này là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh; việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở chỉ thực hiện tại nơi có đặc điểm riêng, địa bàn đông đảng viên để giải quyết yêu cầu thực tiễn, không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế.

Về tổ chức thực hiện, Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định, hướng dẫn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức Đảng, hoàn thành trong năm 2026.

Ban Chấp hành Trung ương cũng giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về tổ chức Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy tham mưu giúp việc, nghiệp vụ công tác Đảng trên môi trường số và một số nội dung liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các nhiệm vụ triển khai Quy định số 208-QĐ/TW là rất lớn, khó khăn, chưa có tiền lệ, trong quá trình thực hiện có thể phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.