Thông tin mới nhất về vụ nam diễn viên đoạt giải Oscar và vợ tử vong bí ẩn tại nhà riêng

Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Gene Hackman, vợ ông và chú chó cưng của họ đã được tìm thấy qua đời tại nhà riêng ở New Mexico, theo thông báo từ giới chức địa phương vào chiều 27/2. Cảnh sát không nghi ngờ có hành vi cấu thành tội phạm, nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân tử vong và cho biết, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Mặc dù nhiều nguồn tin cho rằng, cặp đôi đã chết vì ngộ độc khí carbon, tuy nhiên cảnh sát cho biết, họ cũng không tìm thấy dấu hiệu của khí này tại nhà nam diễn viên.

Theo phát ngôn viên Denise Avila của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, Gene Hackman (95 tuổi), Betsy Arakawa (63 tuổi) và chú chó của họ đều đã qua đời khi các nhân viên cảnh sát vào nhà để kiểm tra tình trạng vào chiều ngày 27/2. Tuy vậy, 2 chú chó còn lại của cặp đôi diễn viên đều bình an vô sự, nhuốm thêm màu sắc "bí ẩn" của thảm kịch này.

Gene Hackman, người được yêu mến với phong cách diễn xuất mạnh mẽ nhưng gần gũi, được xem là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ông đã tham gia hàng chục bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ chính kịch, hài hước đến hành động, từ những năm 1960 cho đến khi giải nghệ vào đầu những năm 2000.

Ông từng năm lần được đề cử giải Oscar và giành chiến thắng với bộ phim "The French Connection" vào năm 1972 và "Unforgiven" vào hai thập kỷ sau đó. Sự ra đi của ông diễn ra chỉ bốn ngày trước lễ trao giải Oscar năm nay.

Gene Hackman gặp Betsy Arakawa, một nghệ sĩ piano cổ điển lớn lên ở Hawaii, vào giữa những năm 1980 khi cô làm việc bán thời gian tại một phòng tập thể hình ở California. Theo The New York Times năm 1989, họ nhanh chóng chuyển đến sống cùng nhau và đến cuối thập kỷ, họ rời California để định cư tại Santa Fe.

Ngôi nhà kiểu trang trại miền Tây Nam của họ nằm trên một ngọn đồi trong một khu dân cư có cổng bảo vệ trên đường Old Sunset Trail, với tầm nhìn hướng ra dãy núi Rocky.

Theo hồ sơ thuế bất động sản quận Santa Fe, căn nhà rộng 2.300 feet vuông (khoảng 213 mét vuông) trên khu đất rộng một mẫu Anh (tương đương 0,4 hecta) được xây dựng vào năm 2000 và có giá trị thị trường ước tính hơn 1 triệu USD. Dù vậy, nó vẫn khá khiêm tốn so với khu biệt thự đồ sộ bên cạnh, trị giá 7,9 triệu USD.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Gene Hackman còn đồng tác giả ba cuốn tiểu thuyết, bắt đầu với "Wake of the Perdido Star", một tiểu thuyết phiêu lưu biển cả do ông viết cùng Daniel Lenihan vào năm 1999, theo nhà xuất bản Simon & Schuster. Sau đó, ông tự mình viết hai cuốn sách khác, với tác phẩm cuối cùng là "Pursuit" vào năm 2013, kể về hành trình của một nữ cảnh sát truy đuổi kẻ sát nhân.

Trong những năm gần đây, Gene Hackman ít xuất hiện hơn trước công chúng, nhưng ngay cả những hoạt động thường ngày của ông cũng thu hút sự chú ý của báo chí. The Independent từng đưa tin về việc ông tham dự một buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Lensic vào năm 2018, trong khi The New York Post đã viết về ông khi ông bơm xăng, làm vườn và mua một chiếc bánh sandwich gà tại Wendy’s vào năm 2023.

Ngoài một số lần tham gia các lễ trao giải, Gene Hackman hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện xã hội của Hollywood. Ông là một trong số ít diễn viên thực sự giữ đúng lời hứa giải nghệ khỏi làng giải trí. Gene Hackman có ba người con từ cuộc hôn nhân trước, nhưng ông và Betsy Arakawa không có con chung. Họ nổi tiếng là những người yêu thích giống chó chăn cừu Đức.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí điện ảnh Empire vào năm 2020, Gene Hackman chia sẻ rằng, ông và Betsy Arakawa thường xuyên xem DVD mà cô thuê về để giải trí.