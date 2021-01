Thông tin mới nhất vụ xe bán tải tông bẹp dúm taxi chờ đèn đỏ, nữ hành khách tử vong

Ngày 7/1, ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, chị Lê Thị Th. (27 tuổi, trú xóm 4), nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn 3 xe ô tô xảy ra tại ngã tư Ga (TP. Vinh, Nghệ An), đã tử vong sau 1 ngày cấp cứu.



Trong sáng 7/1, thi thể nạn nhân Th. được đưa từ Hà Nội về để lo thủ tục mai táng. Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Sau khi bị xe bán tải đâm, chiếc xe taxi trắng bị lật nghiêng trên đường, bẹp dúm.

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Th. khá éo le. Bố nạn nhân bỏ đi lấy vợ khác. Anh trai nạn nhân Th. cũng đã mất vì tai nạn giao thông 4 năm trước. Hiện chỉ còn mẹ và 2 chị gái ở nhà.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh cho biết, do vụ tai nạn xảy ra nghiêm trọng, có người tử vong nên việc điều tra được Đội điều tra hình sự Công an TP. Vinh trực tiếp phụ trách, làm rõ.

Người dân phải dùng xà beng cạy cửa giải cứu nữ hành khách ra ngoài đi cấp cứu.

Trước đó vào khoảng 0h ngày 6/1, chiếc xe taxi màu trắng mang BKS 37A-164.60 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo nữ hành khách dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Ga giao giữa đường Mai Hắc Đế và Phan Bội Châu (TP. Vinh). Chiếc xe này dừng sau đuôi 1 chiếc taxi màu xanh hãng Sông Lam mang BKS 37A-180.00.

Khi đó, một chiếc xe bán tải mang BKS: 37C-372.57 từ phía sau lao lên đâm mạnh vào đuôi xe taxi màu trắng. Chiếc xe này tiếp tục bị đẩy dồn lên đâm vào đuôi xe taxi xanh phía trước.

Chiếc xe taxi bị biến dạng hoàn toàn.

Sau vụ tai nạn, nữ hành khách ngồi phía sau xe bị thương nặng, mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm. Người dân phải cạy cửa giải cứu nữ hành khách ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe taxi bị nát bét hoàn toàn và được cẩu về trụ sở công an.

Tại hiện trường, xe taxi trắng bị nát bét, hư hỏng nặng. Chiếc taxi xanh bị hỏng phần đuôi xe. Xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu, 2 bánh trước bị nổ tung, túi khí 2 ghế trước cũng nổ tung. Tài xế xe bán tải sau đó đã rời khỏi hiện trường vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính tài xế chiếc xe bán tải gây tai nạn đang tiếp tục được Công an TP. Vinh điều tra làm rõ.

Chiếc xe taxi mới chở hành khách đi được gần 3km thì gặp nạn.

Chiếc xe biến dạng.

Đầu chiếc xe taxi trắng hư hỏng.

Đầu chiếc xe bán tải gặp nạn bị vỡ nát, 2 bánh trước nổ tung, 2 túi khí phía trước cũng nổ.

Chiếc xe taxi xanh bị hỏng nặng phần đuôi.