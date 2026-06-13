Thứ bèo dại trôi nổi sông nước miền Tây, làm kiểu gì mà "ngự" vào bàn tiệc nhà hàng, khách sạn?

Cô Trương Kim Tuyến, nhân viên bếp tại Vườn sinh thái Tư Dũng (376 ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), chia sẻ: “Với lục bình, có thể làm nhiều món như gỏi, xào, nấu canh chua... Mỗi món đều mang hương vị đặc trưng của người miền Tây”.

Theo cô Tuyến, để chế biến món ăn, nên chọn phần thân non của cây lục bình, còn gọi là ngó lục bình.

Đây là phần giòn, ngọt và ngon nhất. Ngó lục bình sau khi hái về, được cắt thành từng khúc dài khoảng 10cm rồi ngâm với nước muối hoặc nước chanh để giữ độ trắng và giòn.

Du khách trải nghiệm cùng cô Trương Kim Tuyến nấu các món ăn từ lục bình ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ. Ảnh: KIỀU MAI.

Vì nhanh chín nên ngó lục bình có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đơn giản nhất là luộc rồi chấm cá kho, nước mắm hoặc muối ớt. Cầu kỳ hơn có thể xào với tép rong, làm gỏi hay nấu canh chua cá.

Du khách Mai Tuyết Trân (xã Hiệp Hưng, TP Cần Thơ) cho biết: “Hôm nay tôi có trải nghiệm rất thú vị, đúng chất miệt vườn khi bơi ghe đi hái lục bình rồi chế biến món ăn.

Qua sự hướng dẫn của cô Tuyến, tôi biết ngó lục bình có thể làm nhiều món ngon. Đây là trải nghiệm rất đáng thử khi đến miệt vườn Cần Thơ”.

Trong khi đó, du khách Nguyễn Bảo Duy (xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) nhận xét: “Các món ăn từ lục bình rất ngon. Tôi ấn tượng nhất là món canh chua cá lóc nấu với ngó lục bình.

Món ăn có vị thanh mát, chua ngọt hài hòa. Mọi người nên thử một lần những món ngon dân dã từ lục bình”.

Theo: Báo Cần Thơ