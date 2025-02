Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương 2 tháng đầu năm ra sao?

UBND tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo kết quả tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu 2025. Trong 2 tháng 2025, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 515,3 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và 7.613 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.



Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 4.433 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 42,5 tỷ USD và 74.949 doanh nghiệp có vốn trong nước với tổng vốn 820.000 tỷ đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2025 ước tăng 20,6% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng, ước tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 31.995 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đạt 63.890 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3 tỷ 108 USD, tăng 62,3% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 5 tỷ 953 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2 tỷ 256 triệu USD, tăng 65,4% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 3 tỷ 931 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Tỉnh Bình Dương thu hút hơn 515 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: BCM

Tổng thu ngân sách 2 tháng ước đạt 18.127 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 22% dự toán HĐND tỉnh và 25% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, để thu hút nhà đầu tư, tỉnh Bình Dương vừa thông qua chính sách quan trọng về đất đai. Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương vừa thông qua Nghị quyết quy định về chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Nghị quyết này quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 157 Luật Đất đai, đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận.

Cụ thể, khu vực Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên sẽ miễn toàn bộ tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất. Khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc tế và các dự án lĩnh vực môi trường (trừ cơ sở hỏa táng, điện táng).

Sau khi hết thời gian được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng cơ bản, các dự án tiếp tục được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ.