Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đón "sóng lớn" từ các dự án nghìn tỷ năm 2025

Vốn đầu tư nước ngoài tháng 1/2025 tăng 48,6% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ trong tháng 1/2025 đã có hơn 4,33 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu tích cực cho thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2025. Nếu tính theo tháng, đây là con số khá lớn, bởi thông thường nếu không có các dự án tỷ USD, hàng tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký chỉ quanh mức 2 - 3 tỷ USD.

Tháng 1/2025 đã ghi nhận dự án tỷ USD đầu tiên của năm. Đó là dự án tăng vốn 1,2 tỷ USD của Samsung Display. Dự án này đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đăng ký đầu tư ngay vào ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2025. Cũng trong ngày này, UBND tỉnh còn trao chứng nhận đầu tư cho một loạt dự án khác, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,67 tỷ USD.

Trong tháng 1/2025 có hơn 4,33 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Số liệu: Tổng cục Thống kê

Không chỉ Bắc Ninh, nhiều địa phương khác cũng đón những tin vui trong thu hút đầu tư. Đầu tháng 2/2025, tỉnh Bình Dương đã trao chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư cho 7 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ USD.

Trong đó, riêng 2 dự án của VSIP bao gồm, 1 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 1 dự án khu đô thị mới, có vốn đầu tư nước ngoài lên tới hơn 812 tỷ USD. Ngoài ra, còn có dự án tăng vốn FDI của Cheng Loong Paper, Deneast Việt Nam và Dongil Rubber Belt Việt Nam.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng đầu năm 2025, có sự gia tăng mạnh mẽ của vốn đầu tư tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần. Cũng trong tháng 1/2025, vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần lần lượt đạt 2,73 tỷ USD và 322,9 triệu USD, tương ứng tăng 509,6% và 70,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chính vì có mức tăng mạnh, nên dù vốn đăng ký mới trong tháng 1/2025 chỉ đạt 1,29 tỷ USD, giảm 43,6% so với cùng kỳ, nhưng tính chung, tổng vốn FDI đăng ký vẫn tăng 48,6%. Theo Tổng cục Thống kê, đây là mức tăng “tương đối lớn”, khi trong tháng 1/2025 có tới 6 ngày thuộc kỳ nghỉ Tết. Thêm vào đó, điểm tích cực là dù có kỳ nghỉ Tết, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực hoạt động sản xuất - kinh doanh, do đó tổng vốn giải ngân đã đạt khoảng 1,51 tỷ USD, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Các khu công nghiệp lớn "hút" vốn đầu tư nước ngoài

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2024, dù chưa chạm tới mục tiêu thu hút 39 - 40 tỷ USD vốn FDI, nhưng con số đạt được 38,23 tỷ USD vẫn là một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, vốn thực hiện đạt mức kỷ lục, lên tới 25,35 tỷ USD. Điều quan trọng, xu hướng chung, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bày tỏ mối quan tâm và chọn Việt Nam là điểm đến để tiếp tục mở rộng đầu tư.

Savills Việt Nam cho biết, Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn nhờ vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Làn sóng đầu tư vào các dự án công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu phát triển thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng, nhà xưởng, tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản công nghiệp.

Hiện nay, với sự có mặt hiện hữu của Intel, Amkor, Infineon, Marvell, HanaMicron… Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành "cứ điểm" sản xuất của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. Ngoài các dự án bán dẫn, các lĩnh vực như điện tử được dự báo tiếp tục thu hút được đầu tư lớn, khi các nhà sản xuất như Foxconn, Goertek… đều dự kiến mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Dự báo vốn FDI tiếp tục "chảy mạnh" vào các khu công nghiệp lớn tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: Thái Nguyễn

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến đã tạo đà cho nhu cầu về nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tăng cao.

Theo ông Vũ Minh Chí, Quản lý cấp cao Dịch vụ Công nghiệp tại Avison Young Việt Nam, việc Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách thương mại có thể đẩy nhanh quá trình dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhờ những lợi thế cạnh tranh.

"Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh quá trình dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó Việt Nam tiếp tục được xem là điểm đến chiến lược nhờ những lợi thế vượt trội. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các chủ đầu tư và đơn vị phát triển bất động sản công nghiệp. Loại hình nhà kho, nhà xưởng xây sẵn dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường", ông Chí nhận định.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho biết, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nhờ sự xuất hiện của các khu công nghiệp mới và dự án mở rộng tại những khu công nghiệp hiện hữu. Dự kiến, giai đoạn 2024 - 2027, Việt Nam sẽ có khoảng 15.200 ha đất công nghiệp và hơn 6 triệu m2 kho xưởng được đưa vào thị trường.

"Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn lớn nhờ quy mô và chất lượng nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng lựa chọn các khu công nghiệp lớn với hạ tầng bài bản. Thay vào đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chọn những khu công nghiệp vừa và nhỏ, quy mô từ 10 - 20 ha hoặc thậm chí dưới 5 ha, với ưu thế về giá thuê rẻ và vị trí lân cận thuận lợi", bà Miền đánh giá.