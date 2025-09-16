Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 16/09/2025 22:34 GMT+7

Thủ lĩnh nông dân đưa 400.000 người tới đào lăng mộ Võ Tắc Thiên, vì sao phải bỏ cuộc?

+ aA -
Bảo Minh Thứ ba, ngày 16/09/2025 22:34 GMT+7
Để phát triển quân đội, Hoàng Sào đã đưa đội quân 400.000 người đến đào lăng mộ Võ Tắc Thiên, ông ta nhanh chóng san bằng phân nửa ngọn núi Lương Sơn, nhưng lại không tìm thấy được cửa vào của lăng mộ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con đường xưng đế của Hoàng Sào

Hoàng Sào (835 – 884) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến giai đoạn cuối triều Đường. Ông sinh tại Oan Cú, Tào Châu, trong một gia tộc vốn sống bằng nghề buôn muối lậu. Sau loạn An Sử, triều đình Đường độc quyền sản xuất và buôn bán muối, khiến rất nhiều gia tộc, trong đó có họ Hoàng, phải hoạt động phi pháp để duy trì sinh kế. Nhờ truyền thống ấy, gia tộc Hoàng Sào dần trở nên giàu có. Từ nhỏ, ông được biết đến là người thông minh, có tài cưỡi ngựa, bắn cung, dùng kiếm và có năng khiếu văn chương, tranh biện. Tuy nhiên, dù nhiều lần tham dự khoa cử, Hoàng Sào vẫn không thi đỗ. Cảm giác bất mãn với con đường tiến thân bế tắc trong xã hội Đường mục nát đã thôi thúc ông hướng sang con đường bạo lực.

Khi cuộc khởi nghĩa của Vương Tiên Chi và Thượng Quân Trường nổ ra năm 874, Hoàng Sào nhanh chóng hưởng ứng, ban đầu với lực lượng vài nghìn người, rồi hợp binh cùng nghĩa quân khác. Sự chậm chạp và thái độ thỏa hiệp của Vương Tiên Chi với triều đình nhà Đường khiến Hoàng Sào bất mãn, từ đó tách ra tự lập, thu hút thêm đông đảo nông dân đói khổ và binh sĩ bất mãn. Nhờ tài dùng tiền chiêu mộ, ông dần trở thành thủ lĩnh có thực lực.

Trong suốt giai đoạn 877 – 879, Hoàng Sào liên tục công phá các châu huyện ở miền Trung và miền Nam Trung Hoa. Ông từng vượt Trường Giang, tiến xuống Quảng Châu, rồi vòng về phía Bắc. Đội quân của ông nhiều lần chịu thất bại bởi quân triều đình hoặc bệnh dịch, nhưng cũng không ít lần đánh bại tướng Đường, đặc biệt là trận giết Trương Lân năm 880, mở đường cho bước tiến quyết định về phía Trường An.

Nhân vật Hoàng Sào. Ảnh: Chat GPT.

Cuối năm 880, Hoàng Sào chiếm Lạc Dương, rồi nhanh chóng vượt Đồng Quan, buộc Đường Hy Tông phải chạy sang Thành Đô. Đầu năm 881, ông tiến vào Trường An, chính thức xưng đế, đặt quốc hiệu Đại Tề. Từ một người buôn muối lậu, Hoàng Sào đã trở thành hoàng đế của một chính quyền mới, kiểm soát trung tâm chính trị to lớn nhất của nhà ĐƯờng. Ông lập hoàng hậu, thiết lập bộ máy quan lại, một phần giữ lại quan lại cũ của nhà Đường, một phần thay thế bằng người của mình.

Tuy nhiên, Hoàng Sào không thể củng cố được quyền lực. Quân đội của ông phần lớn xuất thân nông dân, thiếu kỷ luật, thường xuyên cướp bóc dân chúng. Ngay trong Trường An, khi dân chúng kháng cự, ông đã hạ lệnh tàn sát, khiến lòng người oán hận. Bản thân Hoàng Sào dù có khí phách võ tướng, nhưng trong vai trò hoàng đế lại thiếu sự mềm dẻo chính trị, không tạo được uy tín rộng rãi. Các tiết độ sứ lớn nhanh chóng liên kết chống lại, trong đó có những nhân vật sau này trở thành thế lực quyết định như Chu Toàn Trung hay Lý Khắc Dụng.

Đến năm 883, Lý Khắc Dụng cùng các tướng Đường hợp quân đánh bại lực lượng của Hoàng Sào, buộc ông phải rút khỏi Trường An. Sau thất bại này, thế lực Đại Tề tan rã nhanh chóng. Ông chạy về phía đông, bị truy kích liên miên, các tướng lĩnh đầu hàng hàng loạt. Năm 884, trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Sào tự sát, gia quyết bị cháu là Lâm Ngôn sát hại hàng loạt.

Khởi nghĩa Hoàng Sào thất bại, nhưng hậu quả để lại vô cùng to lớn. Nhà Đường tuy giành lại Trường An, nhưng đã mất sạch uy tín, triều đình suy yếu đến cực độ, không còn khả năng kiểm soát các tiết độ sứ. Các thế lực quân phiệt trỗi dậy, cuối cùng dẫn đến việc triều Đường sụp đổ vào năm 907, mở ra thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc.

Vụ trộm lăng mộ của Võ Tắc Thiên thất bại

Ít người biết rằng, trong những năm đầu dấy binh khởi nghĩa, vì muốn có thêm tiền bạc để phát triển quân đội, Hoàng Sào đã huy động đội quân khoảng 400.000 người tới xới Càn Lăng - lăng mộ của Võ Tắc Thiên. Thế dưng, dù đã tàn phá rất lớn khu đồi lăng, đội quân của Hoàng Sào vẫn thất bại trong việc khai phá ngõ vào mộ và phải bỏ dở chiến dịch. Vậy sự kiện này cụ thể ra sao?

Trước hết, lăng mộ Võ Tắc Thiên vốn là một công trình hoàng gia quy mô lớn, được xây dựng vào cuối thế kỷ 7 với nguồn lực và kỹ thuật rất dồi dào; kích thước lẫn bố cục đều nhằm bảo vệ an táng hoàng tộc và các đồ tùy táng quý giá. Việc cái lõi mộ được che chở bằng một khối đất, đá và cấu trúc vật liệu dày đặc khiến việc tìm “cửa mộ” bằng phương pháp đào bừa là rất khó. Lăng mộ Võ Tắc Thiên ngày nay vẫn được coi là quần thể lăng mộ lớn, có nhiều tượng đá và kiến trúc nổi bật, dấu hiệu cho thấy công trình ban đầu đã được thiết kế kiên cố.

Thứ hai, phương thức “đào bạt toàn bộ quả đồi” mà truyền thuyết mô tả không phải là cách đảm bảo tìm được đường vào buồng mộ. Nhiều lăng mộ triều đại Trung Hoa được xây với các đường hầm, cửa ngách được che giấu, hoặc đặt ở vị trí mà lớp phủ đất đá rất dày; ngoài ra, người xây có thể đặt các cống rãnh, khe nước, hoặc cấu trúc “đệm” nhằm gây sạt lở giả hoặc làm nhiễu loạn người đào bới. Do đó, dù dân công đào rất sâu — truyền rằng có hố, hào sâu chừng 40 mét — việc không tìm thấy lối vào là điều dễ xảy ra khi không có bản chỉ dẫn hay kiến thức khảo cổ chính xác.

Thứ ba là yếu tố nhân lực và tổ chức: lực lượng đông (400.000 người) phần lớn được tuyển từ nông dân, nghĩa là thiếu chuyên môn khai quật mộ cổ, thiếu công cụ đào chuyên nghiệp và dễ gây sạt lở, dẫn tới hiệu quả thấp. Việc huy động số đông như vậy đôi khi nhằm mục tiêu “làm nhanh” nhưng thực tế có thể tạo ra tổn thất lớn về nhân lực, vừa hao tốn nguồn lực vừa dễ gây hoang mang trong hàng ngũ khi họ vấp phải khó khăn kỹ thuật.

Yếu tố an ninh - quân Ðường phản công - đóng vai trò quyết định trong việc khiến chiến dịch rút lui. Sự xuất hiện của lực lượng chính quy phản kích buộc nghĩa quân phải rời khỏi hiện trường ngay cả khi họ chưa đạt mục tiêu. Truyền sử kể rằng, khi quân đội nhà Đường tiến đánh, Hoàng Sào không thể duy trì lực lượng đông đảo tại chỗ nên đành phải rút lui trắng tay.

Thực tế, sau vụ đào bới thất bại của Hoàng Sào, lăng mộ của Võ Tắc Thiên còn 2 lần nữa bị trộm viếng thăm. Lần thứ hai là tiết độ sứ Ôn Thao thời kỳ Ngũ Đại Thấp Quốc, để hoàn thành mục tiêu trộm “18 lăng mộ thời nhà Đường”, ông ta cũng đã có ý định đào lăng mộ Võ Tắc Thiên nhưng lại liên tục gặp phải thời tiết kì lạ trong lúc chuẩn bị trộm mộ khiến binh lính sợ đến mức nhanh chóng tháo chạy.

Lần thứ ba là khi Tôn Liên Trọng thời Quốc Dân Đảng đưa quân đội đến đào mộ, khi chuẩn bị vào trong thì 7 binh lính nôn ra máu chết tại chỗ một cách rất kì lạ.

Ngày nay, lăng mộ Võ Tắc Thiên khổng lồ hiển hiện trước mắt, thu hút hàng triệu khách tham quan, lại chưa bị khai quật, nên đây được coi là một trong những lăng mộ bí ẩn nhất Trung Hoa.

Tham khảo thêm

Gian thần dâm loạn Võ Tam Tư: Cháu ruột Võ Tắc Thiên, tư thông với Vi hoàng hậu, ám sát Đường Trung Tông

Gian thần dâm loạn Võ Tam Tư: Cháu ruột Võ Tắc Thiên, tư thông với Vi hoàng hậu, ám sát Đường Trung Tông

Võ Tắc Thiên sau khi mất, vì sao trước mộ bia của bà có rất nhiều tượng đá không hoàn chỉnh?

Võ Tắc Thiên sau khi mất, vì sao trước mộ bia của bà có rất nhiều tượng đá không hoàn chỉnh?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ
Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

Đông Tây - Kim Cổ
Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

Đọc thêm

Chân dung tiền vệ Việt kiều Nga vừa về V.League chơi bóng
Thể thao

Chân dung tiền vệ Việt kiều Nga vừa về V.League chơi bóng

Thể thao

Vadim Nguyễn là tiền vệ Việt kiều Nga vừa gia nhập SHB Đà Nẵng trước thềm V.league 2025/2026.

Ukraine tuyên bố chiến dịch Pokrovsk của Nga rơi vào hỗn loạn, Kiev chớp thời cơ giải phóng lãnh thổ
Thế giới

Ukraine tuyên bố chiến dịch Pokrovsk của Nga rơi vào hỗn loạn, Kiev chớp thời cơ giải phóng lãnh thổ

Thế giới

Trên mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, diễn biến mới nhất trên chiến trường phản ánh cuộc tấn công của Nga đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và phân tán, đe dọa gây ra sự sụp đổ của toàn bộ chiến dịch. Chớp thời cơ, quân đội Ukraine tung đòn phản công, giành lại thị trấn Udachne trọng yếu trong nỗ lực xoay chuyển cục diện trận chiến, tờ Euromaidanpress đưa tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

Thế giới

Chiều 16/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

“Thung lũng Silicon”: Đề xuất táo bạo từ Hàn Quốc để tạo cú hích cho “siêu đô thị” TP.HCM
Kinh doanh

“Thung lũng Silicon”: Đề xuất táo bạo từ Hàn Quốc để tạo cú hích cho “siêu đô thị” TP.HCM

Kinh doanh

Trong một động thái được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho công nghệ cao ở TP.HCM, đoàn công tác từ Hàn Quốc vừa đưa ra đề xuất táo bạo: Xây dựng các "Thung lũng Silicon" ngay tại thành phố.

Tin tối (16/9): HAGL “chi viện” cho CLB Thanh Niên TP.HCM 13 cầu thủ, gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (16/9): HAGL “chi viện” cho CLB Thanh Niên TP.HCM 13 cầu thủ, gồm những ai?

Thể thao

HAGL “chi viện” cho CLB Thanh Niên TP.HCM 13 cầu thủ, gồm những ai?; Thái Lan thiếu kinh phí tổ chức SEA Games 33; Ronaldo được đảm bảo vị trí ở ĐT Bồ Đào Nha; Burnley kiện đòi Everton bồi thường 50 triệu bảng; 2 huyền thoại M.U khuyên HLV Amorim thay đổi chiến thuật.

Thủ tướng ra công điện “nóng” yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp với giá vàng
Kinh tế

Thủ tướng ra công điện “nóng” yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp với giá vàng

Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quản chặt, ổn định lãi suất, tỷ giá, vàng và ngoại hối; sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ khi cần thiết để bình ổn.

Hàng nghìn người đã chết - chuyên gia Anh tiết lộ thảm họa tại Ukraine
Thế giới

Hàng nghìn người đã chết - chuyên gia Anh tiết lộ thảm họa tại Ukraine

Thế giới

Nhà báo Anh Colin Freeman cho biết, ở Ukraine, cứ 5 lính đánh thuê người Anh thì có 1 người thiệt mạng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, gặp nhiều tốt lành, quý nhân mang đến tài lộc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, gặp nhiều tốt lành, quý nhân mang đến tài lộc

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, dù phía trước gặp chông gai nhưng thời gian tới, 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui, cả tài lộc, tình duyên đều như ý.

Yêu cầu “nóng” từ Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về sở hữu chéo, trong tháng 9 phải có hướng dẫn bỏ độc quyền vàng miếng
Kinh tế

Yêu cầu “nóng” từ Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về sở hữu chéo, trong tháng 9 phải có hướng dẫn bỏ độc quyền vàng miếng

Kinh tế

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng và trong tháng 9 phải có thông tư hướng dẫn về chính sách mới về vàng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khai trừ 14 đảng viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khai trừ 14 đảng viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt tổ chức đảng, đảng viên thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có hình thức khai trừ đối với 14 đảng viên, bao gồm cả lãnh đạo chủ chốt của Viện.

'Ăn miếng trả miếng': Nga, Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công dữ dội lẫn nhau, nhiều khu vực chìm trong 'biển lửa'
Thế giới

'Ăn miếng trả miếng': Nga, Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công dữ dội lẫn nhau, nhiều khu vực chìm trong 'biển lửa'

Thế giới

Phòng không Nga hôm 16/9 tuyên bố bắn hạ 87 UAV Ukraine trong đêm, nhiều khu vực của nước này bị tấn công dồn dập. Trong khi đó, Ukraine bắn hạ và vô hiệu hóa 89 máy bay không người lái (UAV) trong tổng số 113 chiếc mà Nga phóng đi trong một đợt tấn công hỗn hợp quy mô lớn đêm 15, rạng sáng 16/9.

Yusuke Adachi - HLV tạm quyền tại Hà Nội FC, có gì đặc biệt?
Thể thao

Yusuke Adachi - HLV tạm quyền tại Hà Nội FC, có gì đặc biệt?

Thể thao

Trang chủ của Hà Nội FC vừa phát đi thông báo chia tay HLV Makoto Teguramori sau chuỗi trận mở màn mùa giải 2025/2026 không như ý. Người tạm ngồi “ghế nóng” sẽ là Giám đốc Kỹ thuật Yusuke Adachi.

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương
Kinh tế

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương

Kinh tế

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đạt 35–40% GRDP, vượt yêu cầu 30% của Trung ương, cùng nhiều chỉ tiêu đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội: Khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc sau loạt bài điều tra 'Phù phép rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị'
Bạn đọc

Hà Nội: Khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc sau loạt bài điều tra "Phù phép rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị"

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND xã Sơn Đồng, UBND xã Mê Linh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra và xử lý vụ việc. Các cơ quan chức năng thành phố đã đồng loạt vào cuộc ngay sau khi Báo Dân Việt đăng tải loạt bài điều tra "Phù phép rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị".

Vùng đất này ở Quảng Trị, đàn ông chạy chợ thay vợ, ra ngõ đụng 'giám đốc công ty 2 sọt'
Nhà nông

Vùng đất này ở Quảng Trị, đàn ông chạy chợ thay vợ, ra ngõ đụng 'giám đốc công ty 2 sọt'

Nhà nông

Bởi thiếu chợ nên đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô ở vùng Lìa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc huyện Hướng Hóa) đã bỏ qua nhiều hủ tục, định kiến để thay vợ “chạy chợ” lo toan cho cuộc sống gia đình. “Công ty 2 sọt” sẵn sàng mang thực phẩm trên xe máy để luồn lách vào từng ngõ ngách của bản, làng vùng cao.

Nghệ An thu hồi gần 182 ha đất để triển khai dự án 52,5 triệu USD của VSIP 3
Nhà đất

Nghệ An thu hồi gần 182 ha đất để triển khai dự án 52,5 triệu USD của VSIP 3

Nhà đất

Nghệ An thu hồi gần 182 ha đất tại xã Hưng Nguyên để triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có vốn đầu tư 52,5 triệu USD.

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng: Nhìn từ Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam cần chiến lược AI rõ ràng để không bị tụt lại
Kinh tế

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng: Nhìn từ Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam cần chiến lược AI rõ ràng để không bị tụt lại

Kinh tế

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) cho rằng để không bị tụt lại, Việt Nam cần chiến lược AI rõ ràng, có lộ trình và nguồn lực.

Danh ca được mệnh danh là huyền thoại dòng nhạc bolero: 'Tôi xúc động khi đứng trước cây cầu Hiền Lương lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Danh ca được mệnh danh là huyền thoại dòng nhạc bolero: "Tôi xúc động khi đứng trước cây cầu Hiền Lương lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh cho biết ông mang theo một chai nước để làm lễ, tưởng nhớ cha ông và đồng nghiệp đã khuất tại sông Bến Hải.

Lúa thịt tại các xã, phường ở TP Cần Thơ, các tỉnh lân cận tăng giá trở lại, sao nông dân chưa phấn chấn?
Nhà nông

Lúa thịt tại các xã, phường ở TP Cần Thơ, các tỉnh lân cận tăng giá trở lại, sao nông dân chưa phấn chấn?

Nhà nông

Sau thời gian giảm xuống mức thấp, những ngày gần đây, giá lúa thịt, gạo các loại tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận vùng ĐBSCL đã có khởi sắc, tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng ít và giá lúa đang thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, nên nông dân khó đạt lợi nhuận cao.

Nuôi con đặc sản bình dân gì ở Hà Tĩnh mà chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, hễ bán là hết veo?
Nhà nông

Nuôi con đặc sản bình dân gì ở Hà Tĩnh mà chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, hễ bán là hết veo?

Nhà nông

Anh Bùi Quang Thể trú tại thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh (trước là xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đã lựa chọn nuôi dế mèn thương phẩm với chi phí thấp, ít công chăm sóc, thân thiện với môi trường, đầu ra thuận lợi. Với mô hình nuôi dế mèn thương phẩm trên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Hà Nội triển khai cao điểm tuyên truyền Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố
Tin tức

Hà Nội triển khai cao điểm tuyên truyền Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố

Tin tức

Hà Nội phát động cao điểm tuyên truyền trước thềm Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, với nhiều hoạt động thông tin, văn hóa – nghệ thuật, cổ động trực quan lan tỏa khí thế thi đua trong toàn xã hội.

Từ Nghệ An ra Hà Nội, chị đẹp 'ôm' ruộng bỏ hoang, trồng rau kiểu gì siêu thị mua, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Từ Nghệ An ra Hà Nội, chị đẹp "ôm" ruộng bỏ hoang, trồng rau kiểu gì siêu thị mua, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

"Ôm" ruộng bỏ hoang, hơn 10 năm làm giàu từ trồng rau sạch, làm nông nghiệp tuần hoàn, bán rau cho các hệ thống siêu thị nổi tiếng, chị Bùi Thị Hiếu, Giám đốc HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn, phường Sơn Tây, TP Hà Nội (trước sáp nhập thuộc phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) đã trở thành nông dân tỷ phú và được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Gần 900 triệu tiền thưởng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025
Thể thao

Gần 900 triệu tiền thưởng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Thể thao

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 từ tháng 9 đến tháng 10/2025 tại Hà Nội và TP.HCM có tổng giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.

Đào trộm lăng mộ Từ Hi Thái hậu xong, Tôn Điện Anh đã hối lộ những nhân vật nào để giữ mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Đào trộm lăng mộ Từ Hi Thái hậu xong, Tôn Điện Anh đã hối lộ những nhân vật nào để giữ mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Hoa, chuyện đào lăng mộ nhằm mục đích trả thù và vơ vét đồ tùy táng quý giá không phải là hiếm, thậm chí trở thành cơn sốt vào đời Hán. Những nhân vật có tiếng như Ngũ Tử Tư, Hạng Vũ, Tào Tháo, Hoàng Sào… đều từng thực hiện việc "táng tận thiên lý" này. Trong thời kỳ hiện đại, nổi tiếng nhất là vụ đào lăng mộ Từ Hi Thái hậu với quy mô chưa từng có, do tướng quân phiệt Tôn Điện Anh cầm đầu.

Sáp nhập, hợp nhất từ 6 xã, thị trấn, xã to rộng này ở Thanh Hóa có gì đặc biệt mà đang phấn đấu lên phường?
Nhà nông

Sáp nhập, hợp nhất từ 6 xã, thị trấn, xã to rộng này ở Thanh Hóa có gì đặc biệt mà đang phấn đấu lên phường?

Nhà nông

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 6 xã, thị trấn trước đây (các xã Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn của huyện Hoằng Hóa), xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 35,16km2 với dân số hơn 43.800 người.

Tin nóng tiền tuyến: Nga mở màn chiến dịch mới, Ukraine bất ngờ đánh tập hậu, 'lật ngược thế cờ’ ở mặt trận Sumy
Thế giới

Tin nóng tiền tuyến: Nga mở màn chiến dịch mới, Ukraine bất ngờ đánh tập hậu, 'lật ngược thế cờ’ ở mặt trận Sumy

Thế giới

Khi Nga phải rút bớt quân khỏi mặt trận Sumy để tăng cường tấn công Donetsk, thì đối với Kiev, đây là một cơ hội, theo Euromaidanpress.

Chủ động làm việc với Trung Quốc về việc hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc
Kinh tế

Chủ động làm việc với Trung Quốc về việc hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng phối hợp với phía Trung Quốc để chuẩn bị Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Cận cảnh khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn ở Gia Lai được đề xuất tồn tại đến năm 2052, để chống lãng phí
Kinh tế

Cận cảnh khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn ở Gia Lai được đề xuất tồn tại đến năm 2052, để chống lãng phí

Kinh tế

Khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) được đưa vào hoạt động từ năm 2008, tới nay mới 17 năm. Trên thực tế công trình còn rất kiên cố vì được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp 2, niên hạn sử dụng 50 - 100 năm.

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ Na Uy cao 1m80 trị giá 700.000 euro
Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ Na Uy cao 1m80 trị giá 700.000 euro

Thể thao

Để chuẩn bị cho những trận đấu khốc liệt tại AFC Champions League Two 2025/2026 và Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, Thép xanh Nam Định vừa quyết định chiêu mộ thêm tiền vệ người Na Uy Kristoffer Normann Hansen.

Từ vụ thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Hồi chuông cảnh tỉnh về ghen tuông thái quá, mất kiểm soát cảm xúc
Xã hội

Từ vụ thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Hồi chuông cảnh tỉnh về ghen tuông thái quá, mất kiểm soát cảm xúc

Xã hội

Vụ thảm án tại Đắk Lắk không chỉ gây rúng động dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mà còn cho thấy những hệ lụy khôn lường khi con người thiếu kiềm chế cảm xúc và xử lý mâu thuẫn trong đời sống tình cảm.

Tin đọc nhiều

1

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

2

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

3

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

4

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

5

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh