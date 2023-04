Thu ngân sách từ bất động sản, ô tô, chứng khoán… giảm mạnh

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, áp lực từ lạm phát, hệ thống tài chính tiền tệ gặp thách thức lớn. Trong nước GDP quý I ước chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022, gần như thấp nhất trong những năm gần đây.

Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh trong 2 tháng liên tiếp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2023 giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2023 giảm 0,82% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước…

Những khó khăn này đã tác động đến thu ngân sách nhà nước trong quý I/2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 430.535 tỷ đồng (bằng 31,4% dự toán, bằng 105,5% so với thực hiện năm 2021).

Trong đó: Thu dầu thô ước đạt 15.883 tỷ đồng (bằng 37,8% dự toán, bằng 90,8% so cùng kỳ); Thu nội địa ước đạt 414.653 tỷ đồng (bằng 31,1% dự toán, bằng 106,1% so cùng kỳ), trong đó thu thuế phí nội địa ước đạt 332.234 tỷ đồng bằng 31,1% dự toán, bằng 107,1% so cùng kỳ.

Mặc dù thu quý I/2023 vẫn tăng 5,5% so cùng kỳ nhưng số thu qua các tháng có dấu hiệu suy giảm nhanh. Tính chung 3 tháng, nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023 thì thu nội địa quý I/2023 của toàn quốc chỉ bằng bằng 19,1% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ.

Nhiều khoản thu trọng yếu trong quý I đều thấp hơn cùng kỳ năm trước như: thuế giá trị gia tăng bằng 95,5%; tiêu thụ đặc biệt bằng 92,9%; thu nhập cá nhân bằng 97,3%…

Sự sụt giảm thu cũng diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại nhiều địa phương như: bất động sản bằng 54,9%; ô tô bằng 73%; chứng khoán bằng 42,6%; dầu khí bằng 88,1% so cùng kỳ năm trước…

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, với các giải pháp về chính sách giảm thuế được ban hành quyết liệt từ rất sớm với quy mô lớn như chính sách về giảm thu thuế bảo vệ môi trường được ban hành ngay từ đầu năm; chính sách về giảm thu tiền thuê đất được ban hành cho năm 2022; ngoài ra hiện nay đang trình giảm tiền thuế đất cho năm 2023 và giảm 2% thuế GTGT đối với tất cả các mặt hàng chịu thuế 10%, theo như tính toán tổng số tiền giảm, gia hạn năm 2023 ước tính lên đến trên 194 nghìn tỷ đồng.

Trước bối cảnh nền kinh tế như trên, việc tiếp tục triển khai những chính sách giảm trong thời gian tới sẽ tác động đến việc triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cùng với đó, mặc dù Chính phủ đã và đang có nhiều giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ mạnh hơn, nhưng đến nay nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi.

Do đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế cần phải có đánh giá cụ thể để có giải pháp quyết liệt khai thác tăng thu bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách mới ngay từ bây giờ.