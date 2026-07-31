Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng hàm Thượng tướng

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.​​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức. Ảnh: Bộ Công an

Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến đặc biệt của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển của Công an nhân dân. Trên các cương vị công tác, ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trong sáng, rèn luyện, giữ gìn bản lĩnh, trách nhiệm với lực lượng Công an nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thượng tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn luôn xứng đáng là người chỉ huy, cán bộ xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ rất xúc động khi được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp để đồng chí có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian qua.

Với nhận thức sâu sắc rằng, cấp bậc hàm càng cao thì trách nhiệm càng lớn, do vậy, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức xin hứa với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình); vào Công an nhân dân năm 1995.

Quá trình công tác đã trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh (trước đây); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký, Trợ lý Chủ tịch nước; Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Từ năm 2023 - 2025, ông là Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Từ tháng 1/2025, ông Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.