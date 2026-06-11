Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng vụ án, xử lý nghiêm vụ trục lợi mua nhà ở xã hội, thu lợi hơn 13 tỷ đồng

Ngày 11/6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen Cục An ninh kinh tế về thành tích đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp để phạm tội.

Theo thư khen, thời gian qua Cục An ninh kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 10 người, thu giữ hơn 13 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng câu kết với một số doanh nghiệp và cán bộ, công chức để làm giả giấy xác nhận thu nhập thấp, đưa và nhận hối lộ nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua bán nhà ở xã hội cho những người không đủ điều kiện theo quy định.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng gửi thư khen Cục An ninh kinh tế.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời làm mất công bằng trong tiếp cận nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh kinh tế, đặc biệt là Phòng An ninh Công thương, trong đấu tranh với tội phạm kinh tế và các hành vi trục lợi chính sách.

Thành tích trên góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của thị trường nhà ở xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi.