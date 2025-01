Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà khu dân cư tái thiết ở Lào Cai

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà khu dân cư ở Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Tham dự buổi Lễ khánh thành có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Lào Cai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai; lãnh đạo thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát cùng đông đảo bà con nhân dân.

Lễ khánh thành và bàn giao nhà khu dân cư tái thiết xóm Đồi Gianh, thôn Nậm Than, thị xã Sa Pa và khu tái định cư Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát huy truyền thống "đoàn kết, tương thân, tương ái" của dân tộc, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "không ai bị bỏ lại phía sau", cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Công an đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở đất cho các hộ dân thuộc các địa phương khu vực phía Bắc trong đợt mưa lũ tháng 7 và bão số 3; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng lại 466 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3, mưa lũ.

Riêng đối với tỉnh Lào Cai, mặc dù điều kiện thời tiết, địa hình không thuận lợi, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, với tinh thần trách nhiệm cao, tình cảm sâu sắc với nhân dân của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm, bà con nhân dân. Đến nay, chủ trương hỗ trợ xây dựng 143 nhà, với tổng trị giá 19 tỷ đồng cho các hộ dân bị mất nhà cửa do mưa bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thực hiện cơ bản.

Trong đó, đã hoàn thành 114 căn nhà, đang xây dựng hoàn thiện 29 nhà. Đặc biệt, đã hoàn thành xây dựng 2 khu tái định cư với 65 nhà dành cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn kinh phí do Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai vận động các nhà hảo tâm, đảm bảo giá trị văn hóa, có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng, thêm thu nhập cho bà con ổn định cuộc sống.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Mùa Xuân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của các đơn vị liên quan, đặc biệt với vai trò chủ công, nòng cốt của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai; trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, bà con nhân dân đã phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ về vật chất, tinh thần để các hộ dân có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, sớm ổn định cuộc sống.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, với điều kiện sống mới, bà con nhân dân sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền và các hoạt động lỗi kéo, kích động của các đối tượng xấu, phần tử phản động.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an mong các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục chung tay, ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, mất nhà do thiên tai tại địa bàn Lào Cai nói riêng.

Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", với tinh thần "Trao yêu thương để nhận về hạnh phúc".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường phát biểu đáp từ. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an đã dành cho tỉnh Lào Cai, đồng hành cùng tỉnh Lào Cai trong việc khắc phục hậu quả bão lũ, giúp nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai xin được tiếp thu các ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, tỉnh Lào Cai xin hứa với sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, bảo đảm nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, an toàn.

Tích cực phối hợp với Bộ Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững tại địa phương, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh để sớm hoàn thành các mục tiêu theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chuyển trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho các hộ dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các hộ dân khu tái định cư. Ảnh: Mùa Xuân.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà cho các hộ dân khu tái định cư. Ảnh: Mùa Xuân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao nhà khu dân cư tái thiết xóm Đồi Gianh, thôn Nậm Than, thị xã Sa Pa và khu tái định cư Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Ảnh: Mùa Xuân.

Khu tái định cư xóm "Đồi Gianh", thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa được khởi công ngày 17/10/2024, xây dựng 28 căn nhà ở mới cho 28 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Sau 3 tháng thi công, hôm nay đã được bàn giao đưa vào sử dụng.

Mỗi hộ dân được hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa từ nguồn ngân sách Nhà nước, với số tiền 80 triệu đồng/hộ, diện tích 60,5m2/nhà. Ngoài ra, Công an tỉnh Lào Cai, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng hỗ trợ trên 120 triệu đồng để xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư.

Khu tái định cư xóm "Đồi Gianh", thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Còn tại khu tái định cư Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, trong đợt mưa lũ tháng 9/2024, xã Trịnh Tường có 10 hộ bị mất nhà hoàn toàn và 11 hộ cần phải di chuyển khẩn cấp.

Để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng 37 nhà ở cho các hộ dân xã Trịnh Tường và các xã lân cận. Ngoài nguồn kinh phí trên, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đóng góp, ủng hộ giúp bà con xây dựng nhà.

Mỗi lô đất tại khu tái định cư có tổng diện tích 192m2, các ngôi nhà được xây theo mẫu thiết kế chung, diện tích sử dụng 62m2; móng gạch, giằng bê tông cốt thép; tường xây bổ trụ; nền láng xi măng; mái lợp tôn xốp.